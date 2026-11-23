El primer ministro Kristen Michal ratificó la clausura de los pasos terrestres ante la persistencia de las maniobras rusas. (REUTERS/Ints Kalnins)

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El Ministerio de Exteriores de Rusia acusó este lunes a Estonia de llevar adelante una serie de acciones hostiles que están “a punto de desencadenar una guerra abierta” con Moscú, en represalia por la decisión de Tallin de cerrar su frontera terrestre con el país euroasiático a partir del 1 de diciembre. La escalada verbal se produjo horas después de que la Cancillería rusa convocara al encargado de negocios estonio para formalizar una protesta diplomática.

El diplomático, Marek Juhtegi, se presentó este lunes en la sede de la Cancillería rusa en medio de la tensión bilateral y se retiró sin realizar declaraciones a la prensa, según medios rusos citados por la agencia que recogió el episodio. El gobierno de Moscú ya había adelantado el 20 de noviembre que citaría al diplomático por lo que consideró “acciones hostiles” inadmisibles de Tallin.

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En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso advirtió que “el diplomático estonio fue informado nuevamente de que tales acciones provocadoras y extremadamente peligrosas están a punto de desencadenar una guerra abierta con Rusia”. La nota calificó la postura de Tallin como “rusófoba” y lamentó que las autoridades estonias “no hayan reflexionado seriamente sobre las consecuencias” de la medida.

El Ministerio de Exteriores ruso sostiene que el cierre de la frontera terrestre decidido por Tallin, sumado a presuntas restricciones al idioma ruso, a buques de carga rusos y al espacio aéreo, constituye una escalada “extremadamente peligrosa” que, según Moscú, podría desencadenar un conflicto armado directo entre ambos países.

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El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió que las decisiones de Estonia sitúan a ambos países al borde de un conflicto armado directo. (REUTERS/Ints Kalnins)

La Cancillería rusa agregó que el cierre fronterizo “supondrá, ante todo, un nuevo golpe para la economía estonia y se volverá en contra de la propia Tallin, así como de sus aliados en la UE y la OTAN”. Rusia se reservó, además, el derecho de “adoptar medidas políticas y diplomáticas” para defender lo que llamó sus intereses nacionales y los derechos de sus ciudadanos.

La portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, puso en duda el mismo lunes la versión estonia sobre un intento de sabotaje contra una empresa de defensa del país báltico, atribuido por Tallin a los servicios de seguridad rusos.

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El cierre fronterizo y el intento de sabotaje que lo motivó

Estonia cerrará cinco pasos terrestres con Rusia durante seis meses tras denunciar un presunto ataque incendiario ordenado por Moscú. (REUTERS/Ints Kalnins)

Estonia anunció el viernes pasado el cierre de los cinco pasos fronterizos terrestres que mantiene con Rusia, una frontera de unos 135 kilómetros, por un período mínimo de seis meses desde el 1 de diciembre. La decisión llegó después de que Tallin acusara a los servicios de seguridad rusos de haber intentado un ataque incendiario contra una empresa de defensa estonia, algo que Rusia negó.

El Ministerio de Exteriores estonio matizó que las restricciones afectarán exclusivamente al tránsito por carretera y no alcanzarán a personas ni cargamentos que crucen la frontera en tren, un paso ya estrictamente limitado. Tallin denunció además lo que calificó de “actividades hostiles continuadas contra Estonia y otros países europeos”, en referencia a presuntos actos de sabotaje y operaciones híbridas atribuidas a Rusia.

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Con este cierre, y tras la restricción previa de la frontera finlandesa, los únicos países europeos que mantendrán sus pasos abiertos con Rusia serán Noruega, Letonia, Lituania y Polonia, estos dos últimos limítrofes además con el exclave ruso de Kaliningrado.

Las acusaciones rusas contra Tallin

La Cancillería rusa convocó al diplomático estonio Marek Juhtegi para transmitir una protesta formal por las medidas de Tallin. (REUTERS/Ints Kalnins)

En su comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso detalló una larga lista de reclamos contra Estonia. Acusó al país báltico de permitir “de forma encubierta” que drones ucranianos utilicen su espacio aéreo para atacar el noroeste de Rusia, un hecho que, según Moscú, la parte rusa “ha documentado reiteradamente con pruebas objetivas”.

La Cancillería rusa también sostuvo que Tallin intenta “obstaculizar el movimiento de buques de carga rusos en el mar Báltico” mediante inspecciones, incautaciones y arrestos “con el objetivo de imponer un bloqueo naval” contra Rusia. A esto se suma la prohibición total impuesta por Estonia en octubre al tránsito de grano ruso y bielorruso por su territorio.

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Moscú denunció además que Tallin busca prohibir el idioma ruso “en todos los niveles” y que recurre al “procesamiento penal y a la deportación” de quienes simpatizan con Rusia o buscan preservar el acceso a su lengua y cultura. El ministerio sumó a la lista una amenaza de cierre contra la Iglesia Ortodoxa rusa en territorio estonio y calificó estos métodos como propios de un “Estado policial”.

La respuesta de Estonia y el seguimiento de la OTAN

El Ministerio de Exteriores estonio no respondió a cada una de las acusaciones rusas, pero negó de manera específica que permita el uso de su territorio para operaciones militares ucranianas. “Mientras que, en general, no comentamos ni nos involucramos con las narrativas de propaganda rusa, en este caso podemos reiterar que Estonia nunca ha permitido, ni permitirá jamás, que su territorio sea utilizado para operaciones militares de otro país”, afirmó el organismo.

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Rusia acusa desde hace tiempo a Estonia y a otros estados bálticos de la OTAN de permitir que drones ucranianos usen su espacio aéreo, algo que esos países niegan de manera sistemática. Según Ucrania, los ingresos de drones a espacio aéreo de la Alianza son consecuencia de las interferencias de señal rusas, mientras que la OTAN atribuye las incursiones a Rusia por haber iniciado la guerra contra Ucrania en 2022.

Las reacciones políticas dentro de Estonia

Las restricciones fronterizas impuestas por Tallin excluyen el transporte ferroviario de personas y mercancías con el territorio ruso. (REUTERS/Janis Laizans/File Photo)

El primer ministro estonio, Kristen Michal, defendió la decisión del cierre fronterizo en una conferencia de prensa el viernes recogida por la cadena pública ERR. “En general, las actividades hostiles de Rusia no dan señales de disminuir”, argumentó, y subrayó que “Estonia está actuando con firmeza y serenidad”.

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La presidenta estonia, Ülle Madise, introdujo matices distintos al advertir sobre las consecuencias de legislar bajo el efecto de las “emociones”. La mandataria cuestionó si la reacción del Gobierno era “correcta”, “proporcionada” y “beneficiosa para Estonia a nivel internacional”, en una señal de divergencia dentro del propio liderazgo del país báltico frente a la decisión.

El Gobierno estonio indicó que, cumplidos los seis meses de cierre, evaluará si corresponde modificar la medida con vistas a garantizar la seguridad nacional y el orden público del país.