Gadi Eisenkot descarta una intervención militar inmediata contra Irán antes de formar el próximo gobierno de Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)

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El político opositor Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno de Israel, descartó este lunes una intervención militar inmediata contra Irán, en una postura que contradice de forma directa al primer ministro, Benjamin Netanyahu. La discrepancia emergió horas antes de una nueva ronda de negociaciones entre ambos partidos para explorar una coalición de gobierno.

“La amenaza iraní es la amenaza más grave que pesa sobre el Estado de Israel, pero en este momento no veo una amenaza directa e inmediata (...) que requiera una intervención antes de la formación de un gobierno”, afirmó Eisenkot, líder del partido centrista Yashar.

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En lugar de bombardear instalaciones iraníes, Eisenkot considera prioritario recuperar los casi 450 kilos de uranio enriquecido al 60% que permanecen en poder de Teherán, un material que podría convertirse con relativa facilidad en insumo para una bomba nuclear.

“Centrarse en el uranio” es, según Eisenkot, “la amenaza más grave a la que se enfrenta” Israel. Irán niega desde hace años que busque fabricar un arma atómica y sostiene que el material sigue bajo su control pese a los bombardeos de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, señaló el viernes anterior que su país está abierto a propuestas de los mediadores, pero no tolerará que el uranio salga del territorio ni que se le imponga una orden sobre cómo emplearlo.

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Eisenkot considera prioritario recuperar los casi 450 kilos de uranio enriquecido al 60% en poder de Teherán. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Netanyahu respondió con dureza en una declaración ante la Knéset, el Parlamento israelí, antes de la reunión semanal de su partido Likud. Acusó a su rival de “minimizar” el peligro que representa Irán y advirtió que ese tipo de comentarios rompe una unidad que, a su juicio, resulta indispensable para “garantizar la existencia del Estado de Israel frente a las graves amenazas que lo rodean”.

“Quien minimiza estas amenazas, que no son otra cosa que inmediatas, duras y graves, lo hace por razones políticas”, sostuvo Netanyahu, quien desde antes de las elecciones del 27 de octubre ha insistido en la amenaza iraní y, según distintos medios, intentó convencer a Estados Unidos de atacar la República Islámica.

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Las condiciones de Netanyahu para un gobierno de unidad

El partido Likud exige el cese de los ataques contra Netanyahu e impulsa la incorporación de las bancadas ultraortodoxas. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Netanyahu llamó a los partidos opositores a conformar un Gobierno de “unidad” que integre a las formaciones ultraortodoxas y excluya a los partidos árabes, a los que calificó de “partidarios del terrorismo”. Las coaliciones árabes obtuvieron un récord de 19 escaños en los últimos comicios.

“Un gobierno que depende de partidarios del terrorismo no puede combatir el terrorismo”, declaró el primer ministro en funciones, que basó buena parte de su campaña electoral en el rechazo a una eventual entrada de las coaliciones árabes en un Ejecutivo opositor.

El Likud planteó además condiciones concretas para participar en un gobierno de unidad: pidió poner fin a “todos los ataques personales” y a los “boicots” políticos dirigidos contra Netanyahu y su gestión. También reclamó a los partidos opositores “flexibilidad” para negociar la incorporación de los partidos ultraortodoxos, que suman 13 escaños de los 120 que componen la Knéset y formaron parte del gabinete saliente de Netanyahu.

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El principal obstáculo para un pacto con los ultraortodoxos sigue siendo el servicio militar obligatorio, del que este grupo religioso está exento hasta ahora, una situación que genera rechazo en la mayoría de la población israelí. Los partidos opositores habían prometido en campaña poner fin a esa exención, por lo que actualmente mantienen reuniones con representantes ultraortodoxos para buscar puntos de encuentro.

Plazos y escenarios para la formación del próximo gobierno

Benjamin Netanyahu acusa a su rival político de minimizar el peligro que representa Irán frente a la Knéset. (REUTERS/Amir Cohen)

Representantes del Likud y de Yashar se reunieron durante cuatro horas el domingo y expusieron sus posiciones “sobre una serie de cuestiones sustanciales”, sin que se registraran avances. El partido de Eisenkot había presentado esas conversaciones como “un compromiso real a favor de la formación del gobierno más amplio posible” y precisó que su líder pidió a sus representantes explorar todas las opciones disponibles.

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Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre, plazo prorrogable por 14 días adicionales, para formar un gobierno que reemplace al de Netanyahu, después de que las elecciones de octubre no otorgaran mayoría clara a ninguno de los dos bloques. El de Eisenkot reúne 48 de los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la Knéset y permanece dividido sobre qué estrategia adoptar.

Entre los escenarios posibles figuran un Ejecutivo de unidad junto al Likud, una coalición con los partidos ultraortodoxos o un gobierno en minoría sostenido con el apoyo externo de las formaciones árabes. En ese marco, Yair Golan, líder del partido de centroizquierda Demócratas, integrado en el bloque de Eisenkot, adelantó en el Parlamento: “No aceptaremos ningún gobierno de unidad con Netanyahu”.

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