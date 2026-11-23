Tres misiles rusos Kh-101 cayeron en el este de Polonia cerca de una base militar con efectivos internacionales. (EP)

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La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desplegará un avión de alerta temprana AWACS en el espacio aéreo polaco, como parte de su respuesta a la caída de misiles rusos en territorio de la alianza la semana pasada. La medida fue confirmada este lunes tras una reunión de representantes de los países miembros celebrada en Bruselas.

El episodio que motivó la decisión ocurrió el viernes, cuando tres misiles rusos Kh-101 impactaron en el este de Polonia, según confirmaron fiscales del país. El hecho se produjo en el marco de uno de los mayores ataques aéreos lanzados por el Kremlin contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala, hace casi cinco años, y muy cerca de una base donde miles de efectivos de distintas nacionalidades realizaban maniobras conjuntas.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó lo ocurrido como una “provocación intencionada” por parte de Moscú. En la misma línea se expresó el comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, quien definió el episodio como un “incidente peligroso” del que “Rusia es plenamente responsable”.

Agentes de policía y bomberos inspeccionan el lugar donde cayó un objeto cerca de Nowy Lipowiec, Polonia. 20 de noviembre de 2026. (REUTERS/Kacper Pempel)

Grynkewich fue quien autorizó el envío anticipado de la aeronave del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS). Según explicó la portavoz de la organización, Allison Hart, el comandante “está evaluando el despliegue de recursos adicionales” mientras continúa analizando la postura de la alianza sobre “disuasión y defensa en Polonia y otros lugares”.

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El viceministro de Defensa polaco, Pawel Zalewski, detalló a periodistas que el sistema le dará a Varsovia una “mayor conciencia operativa” para reaccionar ante este tipo de amenazas. Remarcó, además, el carácter defensivo de la iniciativa: “No estamos hablando de acciones ofensivas de ningún tipo, ya que ese no es el objetivo, sino de la capacidad de defenderse frente a todos los ataques que Rusia está llevando a cabo contra los países de la OTAN”.

El comandante supremo Alexus Grynkewich responsabilizó a Rusia por el incidente y autorizó el envío de la aeronave militar. (REUTERS/Geert Vanden Wijngaert)

El comunicado difundido por la alianza tras el encuentro en Bruselas añadió: “Todos los aliados se solidarizan plenamente con Polonia. La OTAN permanece unida, preparada y comprometida con la defensa contra cualquier amenaza”.

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El Gobierno polaco había atribuido previamente al Kremlin otros hechos ocurridos en su territorio, entre ellos una explosión registrada en una línea ferroviaria utilizada para el traslado de ayuda militar hacia Ucrania, además de distintas incursiones de drones detectadas a lo largo de 2025.

La alianza dispone de 14 aeronaves AWACS, reconocibles por la cúpula de radar que llevan incorporada en la parte superior del fuselaje, de nueve metros de diámetro. Con base en la instalación aérea de Geilenkirchen, en Alemania, estos aviones operan desde 1982 y cumplen tareas de vigilancia a lo largo del límite oriental del bloque desde 2022. En un escenario de conflicto armado, pueden transmitir una imagen radar unificada a cazas, buques y centros de mando aliados, además de guiar a las aeronaves de combate hacia sus objetivos.

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(Con información de Bloomberg, EP y Reuters)