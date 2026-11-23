A tres días de la 75.ª edición de Miss Universo, celebrada el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, Venezuela, Francia, Puerto Rico, Filipinas y Colombia se perfilan como las principales candidatas a arrebatarle la corona a la mexicana Fátima Bosch Fernández, según listas de expertos y medios especializados.
El certamen reunirá a 116 candidatas de todo el mundo en una competencia que se desarrolla en etapas: entrevista privada, presentación de trajes nacionales, pasarela preliminar en traje de baño y vestido de gala, y la gala de coronación.
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El misólogo venezolano-cubano Osmel Sousa redujo su quiniela de once a cinco nombres: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.
El medio especializado Missiology encabeza su listado con Puerto Rico (#1), Nueva Zelanda (#2) y Filipinas (#3), seguidas de Melissa Núñez (República Dominicana) en el cuarto lugar y Elizabeth Makune (Tanzania) en el quinto.
La representante de Venezuela, Clara Vegas, figura entre las favoritas con una historia que combina determinación y herencia. Vegas residía en Londres cuando decidió viajar a su país natal en 2025 para participar en el concurso nacional.
“Yo estaba viviendo en Londres, mi plan no era originalmente regresar a Venezuela, pero el momento en que me di cuenta de que era ahora o nunca meterme en el concurso, tomé la oportunidad por las riendas y dije: ‘Esto va a ser mío, esto lo voy a trabajar’”, declaró en entrevista con ¡HOLA! Américas.
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Su madre, Andreína Goetz, fue Miss Venezuela 1990. Vegas busca la octava corona para su país.
Jennifer Barreto, de 27 años, es la representante de Puerto Rico y una de las candidatas con mayor proyección de esta edición.
Además de ser la anfitriona del certamen, Barreto es madre de una niña de siete años llamada Penélope y especialista de prevención en el Departamento de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, donde trabaja contra la violencia doméstica y el abuso de sustancias.
Su participación fue posible gracias a la modificación de las reglas de Miss Universo que eliminó restricciones para madres, tal como ocurrió con su antecesora, Jennifer Colón, Miss Puerto Rico 2024.
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A sus 22 años, la francesa Garance Authié se perfila como la gran favorita del continente europeo.
Cuenta con formación en gestión y finanzas, domina el inglés y el español además de su lengua natal, y tiene experiencia en el modelaje con grandes firmas de moda. Acumula más de 120.000 seguidores en redes sociales.
Mónica Tirado, editora de ¡HOLA!, señaló que las candidatas americanas tienen ventaja estadística: “En los últimos 10 años, han sido cuatro mujeres del continente americano las que se han coronado como reinas de Miss Universe; estadísticamente hay una ventaja”, afirmó en ese medio.
Gabriela Cortés, Senior Writer de ¡HOLA! Américas, indicó que “la preparación, la experiencia escénica y los proyectos sociales de las candidatas europeas, unidas a su belleza y porte, hacen de ellas fuertes rivales a vencer en esta edición”, según ese mismo medio.
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La española Susana Medina, de 28 años, es la candidata europea con mayor seguimiento en redes: más de 1 millón de seguidores en Instagram. Tiene estudios en Derecho, experiencia en modelaje y actuación, y trabaja contra el acoso escolar y la violencia de género.
La neerlandesa de 25 años suma una carrera como gimnasta y educadora con un proyecto social en pro de la salud mental juvenil.
Candidatas favoritas al Miss Universo 2026 por continente: perfiles, proyectos y trayectorias
En el continente africano, Danielle Adewusi (Nigeria) concentra las mayores expectativas entre las expertas.
Graduada en Medicina por el King’s College London con un título adicional en Psicología con honores, Adewusi fundó Scrub The Stigma, una iniciativa de educación sobre salud femenina.
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En 2023 llegó al Top 5 de Miss Universe Great Britain. Su madre, Tonia Okogbenin, representó a Nigeria en Miss Universo 1991.
Shirley Gómez, Senior Writer de HOLA! USA, la ubicó en el primer lugar de su lista: “Tiene uno de los perfiles más completos. Su formación médica, seguridad al hablar en público, experiencia en concursos y compromiso social podrían convertirla en una candidata especialmente fuerte durante la ronda de preguntas”, señaló en ese medio.
Mitchelle Daka representa el debut de Uganda en el certamen. Con una década en el modelaje internacional —incluyendo la Johannesburg Fashion Week y una producción para Dior—, estudios en Administración de Empresas y formación complementaria en la Harvard Business School, Daka también es vocera de la salud mental y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
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Tras el asesinato de su amiga Karabo Mokoena, participó en la creación de una fundación de apoyo a sobrevivientes de abuso.
También figura en las quinielas Amylia Deng, representante de Sudán del Sur en su debut en el certamen, quien en Miss International 2024 se posicionó entre las 20 semifinalistas.
En Asia, Cynthia Valdez, Senior Writer de ¡HOLA! Américas, destacó que el continente llega a la edición con un legado de 13 coronas en los 75 años del certamen y señaló que “Filipinas, Corea del Sur y Myanmar pisan fuerte en la edición diamante”, según ese medio
La filipina Bea, nacida en Milwaukee con raíces filipinas, posee una doble titulación en Historia y Relaciones Internacionales por la Universidad de Wisconsin-Madison, ganó Miss Earth USA 2024 y el título de Miss Earth Water 2024, y tiene casi 269.000 seguidores en Instagram.
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May Grace Parry, de 31 años, representante de Myanmar, es actriz y modelo graduada en Artes por la Universidad de Melbourne, y apoya The Kelly School Initiative, un proyecto de acceso educativo para niños de comunidades vulnerables.
La surcoreana Yurim Kim, de 35 años, es actriz de teatro, coreógrafa y artista escénica con más de una década en los escenarios, y se convirtió en una de las primeras representantes de Corea del Sur beneficiadas por la eliminación del límite de edad del certamen.
La colombiana María Alejandra López, ingeniera industrial y modelo de 32 años oriunda de Pereira, lleva 13 años de experiencia en certámenes nacionales e internacionales y más de 700.000 seguidores en Instagram. En 2023 quedó en segundo lugar en Miss Grand International. La última colombiana en coronarse Miss Universo fue Paulina Vega en 2014.
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También figura entre las favoritas la chilena Dominga López, licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo de Viña del Mar, con 434.000 seguidores en Instagram.
El día de su coronación como Miss Chile declaró: “Vamos a hacer lo mejor para traer esa segunda corona al país, que ya es hora de que llegue”, según ¡HOLA!. La única chilena en ganar el certamen fue Cecilia Bolocco en 1987.
La cubana Mia Dio, quien en 2025 compitió en el concurso nacional días después de sufrir una parálisis facial, llega a su primera participación en Miss Universo como representante del país que vio nacer a sus ancestros.
“Cuando pienso en mi identidad, nunca he dudado en mi ‘cubanía’. Nunca he dudado que mi propósito siempre ha sido poder aportar mi granito de arena hacia el cambio”, declaró a ¡HOLA! Américas.
Cuba regresó al certamen en 2024 tras 57 años de ausencia; Dio es la tercera mujer de raíces cubanas en competir.
La representante ecuatoriana Dalia Bucaram se ha posicionado entre las candidatas con mayor apoyo en las votaciones digitales del público rumbo al top 30.
La transmisión de la gala de coronación podrá seguirse por Telemundo a partir de las 7 p.m. ET.
Lista completa de concursantes del Miss Universo 2026
Las 116 participantes de Miss Universo 2026 provienen de los cinco continentes. A continuación, el listado completo por región:
América
- Argentina: Daiana Stefani Pereyra
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bolivia: Valeria Mena
- Brasil: Armandina Cunha
- Canadá: Aslihan Morali
- Chile: Dominga López
- Colombia: María Alejandra López Pérez
- Costa Rica: Mariale Acosta
- Cuba: Mia Dio
- Curazao: Bianty Rojer-Gomperts
- Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño
- El Salvador: Sofía Córdova
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Vírgenes (EE.UU.): Orealia Thomas
- México: María Vargas
- Nicaragua: Bruk Belete (aunque compite por Etiopía)
- Panamá: Gabriela González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República Dominicana: Melissa Núñez Alevante
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Uruguay: Lucía Piñeyro Lima
- Venezuela: Clara Vegas Goetz
- Bonaire: Caroline Porras
Europa
- Albania: Jogersa Beqiri
- Bélgica: Olga Lombardo
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Croacia: Antea Mršić
- Chequia: Dominika Viktorie Kotoučková
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- España: Susana Medina
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Irlanda: Aideen Howard
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Letonia: Lāsma Kuhtarska
- Liechtenstein: Celina Weil
- Malta: Francesca Mercieca
- Moldavia: Dorina Darii
- Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
- Noruega: Abalone Smedsrud
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Rumania: Sabina Parmac
- Rusia: Alexandra Stashkevich
- Serbia: Nikolina Vujcic
- Eslovaquia: Anna Ličková
- Suecia: Josefin Strand
- Ucrania: Anna Nikonova
Asia
- Arabia Saudita: Perla Harb
- Azerbaiyán: Arena Zeynalian
- Bangladés: Samira Khan Mahi
- China: Sabrina Wang
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- India: Kaziah Liz Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Islandia: Sigga Ózk
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Líbano: Xuhe Hou
- Myanmar: May Grace Parry
- Pakistán: Misbah Arshad
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Suiza: Itiya Dube
- Tayikistán: Ziedakhon Sharipova
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Uzbekistán: Olga Bykadorova
África
- Botswana: Dabilo Moses
- Camerún: Audrey Moutongo Black
- Camerún: Emili Denneng
- Congo (RDC): Jessi Kalambayi
- Egipto: Sonia Gergis
- Etiopía: Bruk Belete
- Ghana: Belvy Naa Teide Ofori
- Guinea: Justine Kamara
- Kenya: Jean Ojiro
- Mayotte: Maeva Toumbou Dani
- Namibia: Charene Labuschagne
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Reunión: Abigaëlle Taïlamée
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Sudán del Sur: Amylia Deng
- Tanzania: Queen Elizabeth William Makune
- Uganda: Mitchelle Daka
- Zambia: Selena Grant
- Zimbabue: Anna Nikonova
Oceanía
- Australia: Caity Worthington
- Camboya: Than Rthna
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Jamaica: Jasmine Blandford
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Papúa Nueva Guinea: Celene Hall
- Samoa Americana: Jenna-Monét Queeley
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- San Vicente y las Granadinas: Elle Duncan
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