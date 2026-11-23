Miss Universo reúne a 116 participantes en San Juan, Puerto Rico, para disputar la 75.ª edición del certamen. (Instagram)

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A tres días de la 75.ª edición de Miss Universo, celebrada el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, Venezuela, Francia, Puerto Rico, Filipinas y Colombia se perfilan como las principales candidatas a arrebatarle la corona a la mexicana Fátima Bosch Fernández, según listas de expertos y medios especializados.

El certamen reunirá a 116 candidatas de todo el mundo en una competencia que se desarrolla en etapas: entrevista privada, presentación de trajes nacionales, pasarela preliminar en traje de baño y vestido de gala, y la gala de coronación.

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El misólogo venezolano-cubano Osmel Sousa redujo su quiniela de once a cinco nombres: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.

El medio especializado Missiology encabeza su listado con Puerto Rico (#1), Nueva Zelanda (#2) y Filipinas (#3), seguidas de Melissa Núñez (República Dominicana) en el cuarto lugar y Elizabeth Makune (Tanzania) en el quinto.

La representante de Venezuela, Clara Vegas, figura entre las favoritas con una historia que combina determinación y herencia. Vegas residía en Londres cuando decidió viajar a su país natal en 2025 para participar en el concurso nacional.

Clara Vegas Goetz, de 24 años, dejó Londres para representar a Venezuela en Miss Universo 2026 y buscar la octava corona para su país. Su madre, Andreína Goetz, fue Miss Venezuela 1990. (Instagram)

“Yo estaba viviendo en Londres, mi plan no era originalmente regresar a Venezuela, pero el momento en que me di cuenta de que era ahora o nunca meterme en el concurso, tomé la oportunidad por las riendas y dije: ‘Esto va a ser mío, esto lo voy a trabajar’”, declaró en entrevista con ¡HOLA! Américas.

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Su madre, Andreína Goetz, fue Miss Venezuela 1990. Vegas busca la octava corona para su país.

Jennifer Barreto, de 27 años, es la representante de Puerto Rico y una de las candidatas con mayor proyección de esta edición.

Además de ser la anfitriona del certamen, Barreto es madre de una niña de siete años llamada Penélope y especialista de prevención en el Departamento de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, donde trabaja contra la violencia doméstica y el abuso de sustancias.

Jennifer Barreto, de 27 años, es madre de una niña de siete años y especialista de prevención del Departamento de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Como anfitriona del certamen en San Juan, se posiciona entre las grandes favoritas de esta edición. (Instagram)

Su participación fue posible gracias a la modificación de las reglas de Miss Universo que eliminó restricciones para madres, tal como ocurrió con su antecesora, Jennifer Colón, Miss Puerto Rico 2024.

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A sus 22 años, la francesa Garance Authié se perfila como la gran favorita del continente europeo.

Cuenta con formación en gestión y finanzas, domina el inglés y el español además de su lengua natal, y tiene experiencia en el modelaje con grandes firmas de moda. Acumula más de 120.000 seguidores en redes sociales.

Mónica Tirado, editora de ¡HOLA!, señaló que las candidatas americanas tienen ventaja estadística: “En los últimos 10 años, han sido cuatro mujeres del continente americano las que se han coronado como reinas de Miss Universe; estadísticamente hay una ventaja”, afirmó en ese medio.

La modelo parisina Garance Authié, de 22 años, suma una maestría en gestión y finanzas, dominio de tres idiomas y experiencia en pasarela desde los 9 años. Es la candidata europea con más chances de llevarse la corona el 24 de noviembre. (Instagram)

Gabriela Cortés, Senior Writer de ¡HOLA! Américas, indicó que “la preparación, la experiencia escénica y los proyectos sociales de las candidatas europeas, unidas a su belleza y porte, hacen de ellas fuertes rivales a vencer en esta edición”, según ese mismo medio.

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La española Susana Medina, de 28 años, es la candidata europea con mayor seguimiento en redes: más de 1 millón de seguidores en Instagram. Tiene estudios en Derecho, experiencia en modelaje y actuación, y trabaja contra el acoso escolar y la violencia de género.

La neerlandesa de 25 años suma una carrera como gimnasta y educadora con un proyecto social en pro de la salud mental juvenil.

Susana Medina, de 28 años, combina estudios en Harvard con una carrera profesional en el modelaje y una iniciativa contra el acoso escolar y la violencia de género. Es la candidata europea con más seguidores en Instagram, con más de un millón. (Instagram)

Candidatas favoritas al Miss Universo 2026 por continente: perfiles, proyectos y trayectorias

En el continente africano, Danielle Adewusi (Nigeria) concentra las mayores expectativas entre las expertas.

Graduada en Medicina por el King’s College London con un título adicional en Psicología con honores, Adewusi fundó Scrub The Stigma, una iniciativa de educación sobre salud femenina.

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En 2023 llegó al Top 5 de Miss Universe Great Britain. Su madre, Tonia Okogbenin, representó a Nigeria en Miss Universo 1991.

Shirley Gómez, Senior Writer de HOLA! USA, la ubicó en el primer lugar de su lista: “Tiene uno de los perfiles más completos. Su formación médica, seguridad al hablar en público, experiencia en concursos y compromiso social podrían convertirla en una candidata especialmente fuerte durante la ronda de preguntas”, señaló en ese medio.

La médica Danielle Adewusi, de 29 años, se graduó en King's College London con títulos en medicina y psicología. Es fundadora de Scrub The Stigma y llega a Miss Universo 2026 siguiendo los pasos de su madre, Tonia Okogbenin, quien representó a Nigeria en 1991. (Instagram)

Mitchelle Daka representa el debut de Uganda en el certamen. Con una década en el modelaje internacional —incluyendo la Johannesburg Fashion Week y una producción para Dior—, estudios en Administración de Empresas y formación complementaria en la Harvard Business School, Daka también es vocera de la salud mental y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

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Tras el asesinato de su amiga Karabo Mokoena, participó en la creación de una fundación de apoyo a sobrevivientes de abuso.

También figura en las quinielas Amylia Deng, representante de Sudán del Sur en su debut en el certamen, quien en Miss International 2024 se posicionó entre las 20 semifinalistas.

Mitchelle Daka, de 30 años, protagoniza el debut histórico de Uganda en Miss Universo 2026. Con una década de trayectoria en el modelaje internacional y estudios en Harvard Business School, defiende la salud mental y los derechos de las mujeres víctimas de violencia. (Instagram)

En Asia, Cynthia Valdez, Senior Writer de ¡HOLA! Américas, destacó que el continente llega a la edición con un legado de 13 coronas en los 75 años del certamen y señaló que “Filipinas, Corea del Sur y Myanmar pisan fuerte en la edición diamante”, según ese medio

La filipina Bea, nacida en Milwaukee con raíces filipinas, posee una doble titulación en Historia y Relaciones Internacionales por la Universidad de Wisconsin-Madison, ganó Miss Earth USA 2024 y el título de Miss Earth Water 2024, y tiene casi 269.000 seguidores en Instagram.

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May Grace Parry, de 31 años, representante de Myanmar, es actriz y modelo graduada en Artes por la Universidad de Melbourne, y apoya The Kelly School Initiative, un proyecto de acceso educativo para niños de comunidades vulnerables.

La actriz y modelo May Grace Parry, de 31 años, tiene raíces birmanas y australianas y se graduó en Artes por la Universidad de Melbourne. Junto a su familia, apoya la iniciativa educativa Kalitaw School para niños de comunidades rurales de Myanmar. (Instagram)

La surcoreana Yurim Kim, de 35 años, es actriz de teatro, coreógrafa y artista escénica con más de una década en los escenarios, y se convirtió en una de las primeras representantes de Corea del Sur beneficiadas por la eliminación del límite de edad del certamen.

La colombiana María Alejandra López, ingeniera industrial y modelo de 32 años oriunda de Pereira, lleva 13 años de experiencia en certámenes nacionales e internacionales y más de 700.000 seguidores en Instagram. En 2023 quedó en segundo lugar en Miss Grand International. La última colombiana en coronarse Miss Universo fue Paulina Vega en 2014.

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María Alejandra López Pérez, de 32 años, es ingeniera industrial oriunda de Pereira con 13 años de experiencia en certámenes nacionales e internacionales. Busca para Colombia la tercera corona de Miss Universo, título que el país no gana desde 2014 con Paulina Vega. (Instagram)

También figura entre las favoritas la chilena Dominga López, licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo de Viña del Mar, con 434.000 seguidores en Instagram.

El día de su coronación como Miss Chile declaró: “Vamos a hacer lo mejor para traer esa segunda corona al país, que ya es hora de que llegue”, según ¡HOLA!. La única chilena en ganar el certamen fue Cecilia Bolocco en 1987.

La periodista y modelo Dominga López, de 25 años, es oriunda de Viña del Mar y tiene 434 mil seguidores en Instagram. Aspira a convertirse en la segunda chilena en ganar Miss Universo, 38 años después de la victoria de Cecilia Bolocco en 1987. (Instagram)

La cubana Mia Dio, quien en 2025 compitió en el concurso nacional días después de sufrir una parálisis facial, llega a su primera participación en Miss Universo como representante del país que vio nacer a sus ancestros.

“Cuando pienso en mi identidad, nunca he dudado en mi ‘cubanía’. Nunca he dudado que mi propósito siempre ha sido poder aportar mi granito de arena hacia el cambio”, declaró a ¡HOLA! Américas.

Cuba regresó al certamen en 2024 tras 57 años de ausencia; Dio es la tercera mujer de raíces cubanas en competir.

La representante ecuatoriana Dalia Bucaram se ha posicionado entre las candidatas con mayor apoyo en las votaciones digitales del público rumbo al top 30.

La transmisión de la gala de coronación podrá seguirse por Telemundo a partir de las 7 p.m. ET.

Mia Dio, de 25 años, representa a Cuba en Miss Universo 2026 con 1,3 millones de seguidores en Instagram y una historia de superación que incluye una parálisis facial sufrida días antes de competir en el certamen nacional de 2025. Usa su plataforma para visibilizar la situación política de la isla. (Instagram)

Lista completa de concursantes del Miss Universo 2026

Las 116 participantes de Miss Universo 2026 provienen de los cinco continentes. A continuación, el listado completo por región:

América

Argentina: Daiana Stefani Pereyra

Belice: Caleigh-Rose West

Bolivia: Valeria Mena

Brasil: Armandina Cunha

Canadá: Aslihan Morali

Chile: Dominga López

Colombia: María Alejandra López Pérez

Costa Rica: Mariale Acosta

Cuba: Mia Dio

Curazao: Bianty Rojer-Gomperts

Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño

El Salvador: Sofía Córdova

Estados Unidos: Justus Kelley

Guadalupe: Chloé Deher

Guatemala: Adelina Castillo

Guyana: Angel Bhathal

Haití: Tatenda Rameau

Honduras: Luisa Pineda

Islas Caimán: Juliana Myers

Islas Vírgenes (EE.UU.): Orealia Thomas

México: María Vargas

Nicaragua: Bruk Belete (aunque compite por Etiopía)

Panamá: Gabriela González

Paraguay: Gretha Matiauda

Perú: Luren Márquez

Puerto Rico: Jennifer Barreto

República Dominicana: Melissa Núñez Alevante

Surinam: Maruschka Sahiboe

Trinidad y Tobago: Vinita Manoo

Uruguay: Lucía Piñeyro Lima

Venezuela: Clara Vegas Goetz

Bonaire: Caroline Porras

Europa

Albania: Jogersa Beqiri

Bélgica: Olga Lombardo

Bielorrusia: Aliya Karotkaya

Croacia: Antea Mršić

Chequia: Dominika Viktorie Kotoučková

Dinamarca: Fie Rose Lindegaard

España: Susana Medina

Finlandia: Veera Grönlund

Francia: Garance Authié

Irlanda: Aideen Howard

Israel: Danielle Yablonka

Italia: Giada Folcia

Kosovo: Evisa Pacolli

Letonia: Lāsma Kuhtarska

Liechtenstein: Celina Weil

Malta: Francesca Mercieca

Moldavia: Dorina Darii

Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj

Noruega: Abalone Smedsrud

Países Bajos: Melissa Bottema

Rumania: Sabina Parmac

Rusia: Alexandra Stashkevich

Serbia: Nikolina Vujcic

Eslovaquia: Anna Ličková

Suecia: Josefin Strand

Ucrania: Anna Nikonova

Asia

Arabia Saudita: Perla Harb

Azerbaiyán: Arena Zeynalian

Bangladés: Samira Khan Mahi

China: Sabrina Wang

Corea del Sur: Yurim Kim

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou

Hungría: Kamilla Kiss

India: Kaziah Liz Mejo

Irak: Samantha Slewa

Islandia: Sigga Ózk

Japón: Sayuki Ito

Jordania: Destiny Anbar

Kazajistán: Alina Ekaterinecheva

Kirguistán: Medina Ermekova

Líbano: Xuhe Hou

Myanmar: May Grace Parry

Pakistán: Misbah Arshad

Polonia: Vivica Lewandowski

Sri Lanka: Nimhara Sasindi

Suiza: Itiya Dube

Tayikistán: Ziedakhon Sharipova

Túnez: Sarrah Brahmi

Uzbekistán: Olga Bykadorova

África

Botswana: Dabilo Moses

Camerún: Audrey Moutongo Black

Camerún: Emili Denneng

Congo (RDC): Jessi Kalambayi

Egipto: Sonia Gergis

Etiopía: Bruk Belete

Ghana: Belvy Naa Teide Ofori

Guinea: Justine Kamara

Kenya: Jean Ojiro

Mayotte: Maeva Toumbou Dani

Namibia: Charene Labuschagne

Nigeria: Danielle Adewusi

Reunión: Abigaëlle Taïlamée

Sierra Leona: Katti Fofanah

Sudáfrica: Bajabulise Thela

Sudán del Sur: Amylia Deng

Tanzania: Queen Elizabeth William Makune

Uganda: Mitchelle Daka

Zambia: Selena Grant

Zimbabue: Anna Nikonova

Oceanía

Australia: Caity Worthington

Camboya: Than Rthna

Islas Caimán: Juliana Myers

Jamaica: Jasmine Blandford

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Papúa Nueva Guinea: Celene Hall

Samoa Americana: Jenna-Monét Queeley

Santa Lucía: Bernella Velinor

San Vicente y las Granadinas: Elle Duncan