Durante la transmisión del sábado del programa 'Strictly Come Dancing', ruidos sexuales se filtraron y han generado un investigación policíaca

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Durante la gala del sábado de Strictly Come Dancing, ruidos sexuales interrumpieron en vivo los comentarios de la jueza Motsi Mabuse en el Tower Ballroom de Blackpool. La emisión siguió después de que Mabuse detuvo brevemente su intervención y bromeó: “No fui yo”.

El incidente ocurrió mientras Mabuse evaluaba una presentación ante los concursantes y el público. Los sonidos se escucharon en pleno segmento de comentarios, antes de que la jueza respondiera con la broma.

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Emma Willis pidió disculpas antes de revelar la tabla de posiciones

Al final del programa, la conductora Emma Willis se dirigió a la audiencia junto a los concursantes, antes de presentar la tabla de posiciones de los jueces.

“Antes de ver la tabla de posiciones de los jueces, queremos disculparnos si escucharon interrupciones de audio antes esta noche y por cualquier ofensa que hayan causado”, dijo Willis a la audiencia.

La conductora Emma Willis ofrece disculpas a la audiencia por los problemas de audio antes de presentar la tabla de posiciones. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La BBC retiró el audio de la versión disponible en iPlayer

La BBC eliminó los ruidos de la versión de la gala publicada en BBC iPlayer, su plataforma de streaming. La emisora reconoció que la transmisión en vivo tuvo una interrupción de audio.

Un vocero de la BBC declaró: “Pedimos disculpas a cualquier espectador que se haya sentido ofendido durante la emisión en vivo de Strictly esta noche. Estamos investigando cómo ocurrió esto”.

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La policía recibió una denuncia formal tras la transmisión y se comunicó con los organizadores del evento. Las autoridades revisan si se cometió algún delito durante la grabación.

Como parte de esas diligencias, la policía local incautó un teléfono celular. La investigación permanece en curso.

Daniel Jarvis es señalado por una transmisión y un episodio de 2023

Diversos medios señalan al creador de contenido Daniel Jarvis como presunto responsable tras emitir un video en redes sociales.

Algunos medios señalaron al creador de contenido Daniel Jarvis como posible responsable. Jarvis, conocido por publicar bromas, habría transmitido el momento en redes sociales y pareció hacer una llamada antes de que los ruidos comenzaran a escucharse en el salón.

Cuando apareció el juez Craig Revel Horwood en pantalla, Jarvis lo señaló durante una transmisión y dijo: “Esto es por toda la gente a la que sigues intimidando. No intimides a la gente”, según RTÉ News.

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Jarvis afirmó previamente que fue responsable de sonidos similares durante el programa de futbol de la BBC Match of the Day en 2023. En esa investigación, las autoridades determinaron que los ruidos provenían de un teléfono celular adherido a la parte posterior del set.

Strictly Come Dancing llega a sus cuartos de final con siete parejas

Strictly Come Dancing es un concurso de baile de la BBC en el que figuras públicas compiten cada semana junto a bailarines profesionales. Un panel califica sus coreografías y el voto del público participa en la definición de las parejas que continúan.

La emisión de Blackpool correspondió a la novena semana de la temporada 24. Tras la eliminación de Jaime Winstone y Carlos Gu, quedan siete parejas y el programa entra en la etapa previa a los cuartos de final.

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Los conductores de esta temporada son Emma Willis, el comediante Josh Widdicombe y el bailarín Johannes Radebe. El jurado está integrado por la jueza principal Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse y Anton Du Beke.

El programa comenzó en 2004 y acumula 24 temporadas. Sus ganadores han sido Natasha Kaplinsky, Jill Halfpenny, Darren Gough, Mark Ramprakash, Alesha Dixon, Tom Chambers, Chris Hollins, Kara Tointon, Harry Judd, Louis Smith, Abbey Clancy y Caroline Flack.

El programa de baile Strictly Come Dancing de la BBC acumula 24 temporadas desde su inicio en 2004. (Strictly Come Dancing)

La lista continúa con Jay McGuiness, Ore Oduba, Joe McFadden, Stacey Dooley, Kelvin Fletcher, Bill Bailey, Rose Ayling-Ellis, Hamza Yassin, Ellie Leach, Chris McCausland y Karen Carney, campeona de la temporada 23 junto a Carlos Gu.

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Los concursantes que siguen en competencia son Cach Mercer, Dani Dyer, Delta Goodrem, Graeme Hall, John Nellis, Lacey Turner y Tabby Stoecker. Bailan, respectivamente, con Maddie Ingoldsby, Nikita Kuzmin, Kai Widdrington, Lauren Oakley, Katya Jones, Vito Coppola y Mark Karmalita.