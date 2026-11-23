El cantante protagoniza una serie documental de cuatro episodios para Apple TV, en la que repasa sus tres décadas de carrera.

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Justin Timberlake protagonizará un nuevo documental de cuatro episodios para Apple TV donde hará un repaso de sus tres décadas de trayectoria artística y abordará algunos de los acontecimientos personales y profesionales que han marcado los últimos años de su vida.

El primer adelanto de la producción, presentado el lunes, muestra al artista visiblemente emocionado mientras reflexiona sobre su carrera, su matrimonio con Jessica Biel y las controversias que han acompañado su vida pública.

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En el avance, el artista, de 45 años, aparece en distintas escenas de entrevistas y material de archivo relacionadas con su trayectoria musical, desde sus inicios con la agrupación NSYNC hasta su consolidación como solista.

También se incluyen imágenes de episodios mediáticos, entre ellos su relación sentimental con la cantante Britney Spears y su arresto en 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol.

“La gente no va a entender quién soy. Por primera vez en mi vida, estoy llegando a un punto en el que digo: no puedo manejarlo todo”, dijo.

Justin Timberlake repasa sus polémicas a lo largo de 30 años de carrera en un nuevo documental. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los temas centrales de la producción es el arresto de Justin Timberlake ocurrido en junio de 2024 en los Hamptons, Nueva York. El cantante fue detenido después de que agentes policiales observaran que había ignorado una señal de alto mientras conducía un BMW X7.

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Durante la intervención, afirmó que había consumido “un martini” y manifestó su preocupación por las posibles consecuencias del incidente para su gira mundial Forget Tomorrow.

Posteriormente, Timberlake llegó a un acuerdo judicial y se declaró culpable de un cargo reducido por conducir con facultades disminuidas.

Como parte de la resolución, aceptó pagar una multa de 500 dólares y un recargo de 260 dólares, además de realizar una declaración pública sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. El documental incorpora imágenes de las cámaras corporales de los agentes durante su detención.

La producción también aborda su relación con Jessica Biel, con quien está casado desde hace 14 años y tiene dos hijos.

El matrimonio de Justin Timberlake y Jessica Biel también tendrá un repaso durante el documental. (AP)

En el tráiler, la actriz aparece en una entrevista en la que comenta que, cuando conoció al cantante, este no era como ella lo había imaginado. Más adelante, añade: “Creo que tenemos que abordar algunas cosas”.

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Por su parte, Justin Timberlake se refiere a su esposa mientras aparecen fotografías de ambos juntos y afirma: “Ella es lo mejor que me ha pasado. Eso es algo que hice bien”.

La pareja también enfrentó una controversia en 2019, cuando se difundieron fotografías del cantante tomado de la mano de la actriz Alisha Wainwright durante una salida nocturna en Nueva Orleans.

En aquel momento, el intérprete publicó una disculpa en redes sociales, atribuyó su comportamiento al consumo de alcohol y aseguró que no había ocurrido nada entre ambos.

Otro apartado del documental está dedicado a la relación que Timberlake mantuvo con Britney Spears entre 1999 y 2002.

Justin Timberlake se sinceró sobre su relación con Britney Spears. (AP/Mark J. Terrill)

El adelanto incluye imágenes inéditas de la pareja durante aquellos años y declaraciones de la madre del cantante, quien recuerda la atención mediática que generaba la relación. “El nivel de locura que había entre esos dos era la definición misma de demencia”, señaló.

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El romance volvió a ocupar titulares en 2023, cuando Spears publicó sus memorias, The Woman in Me.

En el libro, la cantante reveló que quedó embarazada durante su relación con Timberlake y que decidió interrumpir el embarazo en 2000, cuando tenía 19 años. Según relató, ambos consideraban que eran demasiado jóvenes para asumir la paternidad y que Justin Timberlake no estaba preparado para tener un hijo.

Britney Spears también describió el procedimiento y las circunstancias en las que se llevó a cabo, así como el impacto emocional y físico que experimentó.

Britney Spears compartió detalles del aborto que tuvo durante su relación con Justin Timberlake en su libro de memorias. (AP/Chris Gardner)

De acuerdo con la sinopsis oficial, el documental presenta una revisión de la vida actual del artista después de 30 años de éxito y exposición pública, con especial atención a los acontecimientos mediáticos y personales que han influido en su trayectoria.

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Los dos primeros episodios de TIMBERLAKE tienen previsto estrenarse en Apple TV el 11 de diciembre.