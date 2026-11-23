Un montaje fotográfico presenta a Jensen Huang rodeado de agentes mientras sostiene una prenda roja frente a una bandera de Nvidia. (Redes sociales de Donald Trump)

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Donald Trump volvió a convertir una imagen de su propio atentado en una pieza de humor político. El presidente de Estados Unidos compartió este lunes en Truth Social un meme que recrea la fotografía del disparo que sufrió en 2024, pero con el rostro de Jensen Huang, restituido hoy mismo como presidente de Nvidia, y un sostén rojo en lugar del puño en alto.

La publicación llegó poco más de una hora después de que Trump celebrara en la misma red social que la junta directiva de Nvidia había aceptado por unanimidad el regreso de Huang a la dirección de la compañía.

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ARCHIVO - El entonces candidato republicano a la presidencia Donald Trump es protegido por agentes del Servicio Secreto en un atentado en su contra durante un acto de campaña el 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania. Trump, ahora presidente electo, nombrará director del Servicio Secreto a Sean Curran, derecha. (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

La imagen original muestra a Trump con la parte derecha del rostro ensangrentada, el puño alzado y rodeado por agentes del Servicio Secreto, después de que un hombre disparara contra él durante un mitin de campaña el 13 de julio de 2024. El autor del disparo, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, hirió levemente a Trump en la oreja derecha antes de ser abatido por el propio Servicio Secreto.

En la versión difundida por Trump, el rostro del mandatario fue sustituido por el de Huang, y el puño en alto sostiene un sostén de color rojo. El gesto funciona como una referencia a las infidelidades que el propio empresario tecnológico admitió haber cometido, entre ellas una relación con una mujer que la inteligencia estadounidense sospecha que espiaba para China.

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Nvidia restituyó a Huang como presidente y consejero delegado

Jensen Huang. REUTERS/Carlos Barria

El consejo de administración de Nvidia anunció este lunes la restitución de Jensen Huang como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva, “con efecto inmediato”, apenas dos semanas después de que el ejecutivo de origen taiwanés presentara su dimisión. La decisión se tomó por unanimidad tras una serie de reuniones en las que la junta, según explicó la compañía, quedó satisfecha con “la franqueza y la capacidad de liderar” de Huang.

Harvey Jones, presidente del consejo de administración, defendió la vuelta del ejecutivo: “El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”. La compañía precisó además que recibió información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y que, en base a esos datos, confía en que el regreso de Huang “no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

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Jensen Huang había dejado todos sus cargos en Nvidia el 12 de noviembre tras conocerse que mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica a la que los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalan como posible colaboradora de Beijing. El empresario también mantuvo relaciones con dos trabajadoras de la compañía que dirigía. Tras su reincorporación, declaró: “Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”.

Trump respaldó el regreso de Huang en redes sociales

Ilustración fotográfica del logo de Nvidia, junto a chips y una mano robótica impresa en 3D. 27 agosto 2025. REUTERS/Dado Ruvic

Trump fue una de las principales voces que defendieron públicamente el retorno de Huang a la dirección de Nvidia en las semanas previas a la decisión del consejo. Este lunes calificó la restitución como “la decisión correcta y apropiada” y sostuvo que el país necesita el liderazgo del ejecutivo para garantizar el éxito “no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”.

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El presidente añadió en sus redes sociales que “el Gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente un riesgo para la seguridad nacional”, y subrayó que el fiscal general del país confirmó que no existen pruebas de que Huang haya incurrido en conducta ilegal alguna. “Personalmente, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional”, agregó, para después felicitar “a Jensen, al consejo de administración de Nvidia, al pueblo de los Estados Unidos y, de hecho, al mundo entero”.

El episodio se produce en un contexto en el que el revelado vínculo de Huang con una presunta operación de inteligencia extranjera puso el foco en la seguridad nacional, justo cuando el Gobierno de Trump intenta restringir el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial.

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