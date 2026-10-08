La candidata al Congreso de Arizona, Bernadette Greene-Placentia, denunció que dos hombres la violaron mientras reparaba sus carteles de campaña

Bernadette Greene-Placentia denunció ante las autoridades un ataque sexual ocurrido mientras reparaba propaganda electoral en Arizona.

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Bernadette Greene-Placentia, candidata demócrata al Congreso por el distrito 8 de Arizona, denunció ante las autoridades que dos hombres la atacaron y abusaron sexualmente de ella mientras reparaba carteles de su campaña en un estacionamiento de Sun City, en las afueras de Phoenix. Según su relato, el ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada del 14 de agosto de 2026.

La denuncia formal ante la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO) se registró el 31 de ese mes. El caso se conoció el 7 de octubre, a menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y durante la primera jornada de votación anticipada.

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Greene-Placentia compite contra el congresista republicano en funciones Abe Hamadeh por el distrito 8, que cubre el noroeste del área metropolitana de Phoenix. La MCSO confirmó que la investigación permanece abierta y no divulgó más detalles, según informó The Arizona Republic en su cobertura del caso.

Qué denunció Bernadette Greene-Placentia en Arizona

La candidata relató los hechos al Phoenix New Times en la entrevista que dio origen a la difusión pública del caso. Según su testimonio al medio, esa madrugada cruzó un estacionamiento vacío cerca de la Avenida 99 y Bell Road en Sun City para reparar uno de sus carteles dañados —una rutina que había repetido docenas de veces ese verano con más de 250 señales distribuidas por el distrito—.

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El caso tomó estado público durante el inicio de la votación anticipada para las elecciones legislativas del distrito 8.

Un atacante la golpeó por detrás en la cabeza y la dejó inconsciente. Al despertar, según afirmó, un hombre abusaba sexualmente de ella. También indicó que había un segundo individuo.

Según el reporte policial reproducido por The Arizona Republic, el ataque le dejó moretones en los brazos y la sangró durante varios días. Describió a ambos agresores como hombres blancos; uno llevaba botas negras y tenía los pies pequeños. No buscó atención médica ni se sometió a un examen forense: llegó a su casa y se duchó varias veces, según el Phoenix New Times.

“Es solo en pequeños destellos que recuerdo algunas cosas”, dijo la candidata al Phoenix New Times. “Por más que no quiero recordar, me he esforzado mucho por recordar más. Pero es lo que hay”.

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La investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa

Greene-Placentia tardó dos semanas en presentar la denuncia. Inicialmente quiso olvidar lo ocurrido: “Me sentía avergonzada”, declaró al Phoenix New Times. Primero informó a su equipo de campaña el domingo siguiente al ataque; al día siguiente, a su esposo, Alex Placentia.

El reporte de las autoridades detalló las lesiones físicas de la víctima tras la agresión producida en Sun City.

Craig Beckman, su director de comunicaciones, fue el primero en escucharla fuera del ámbito familiar, durante un acto de campaña unas 48 horas después de la agresión. “Pasé bastante tiempo explicándole que esto no es su culpa”, dijo Beckman al mismo medio. Tanto él como el director de campaña Isaiah López confirmaron que la candidata estuvo “desaparecida en acción” durante dos días tras la agresión.

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El portavoz de la MCSO, Dave Moyer, confirmó que los investigadores recibieron el reporte el 31 de agosto y declinó ampliar la información, citando la investigación activa. Según el New York Times, los detectives trabajan en la recopilación de pruebas, incluidas posibles imágenes de cámaras de vigilancia, y hasta el momento no se ha identificado a ningún sospechoso.

La candidatura demócrata frente a Abe Hamadeh

La candidata, excamionera de larga distancia y pequeña empresaria, se presenta como una alternativa demócrata de clase trabajadora. Su candidatura es considerada una apuesta difícil: Hamadeh ganó el distrito 8 por 13 puntos porcentuales en las elecciones de 2024, de acuerdo con el New York Times.

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El representante republicano Abe Hamadeh reclamó la búsqueda de pruebas para procesar el delito con todo el peso de la ley. (REUTERS/Go Nakamura)

Ante la difusión del caso, Hamadeh emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades que “investiguen estas graves acusaciones de forma exhaustiva, incluyendo la búsqueda de imágenes de cámaras, para procesar el crimen con todo el peso de la ley”. “Ningún estadounidense debería convertirse en víctima de un delito en su propia comunidad”, afirmó.

Las reacciones políticas tras la denuncia

La denuncia generó respuestas inmediatas entre legisladores demócratas. La representante Adelita Grijalva la calificó de “absolutamente horrible” y expresó su solidaridad. El senador Ruben Gallego escribió en X que estaba “absolutamente destrozado” y exigió que “los responsables rindan cuentas”. El senador Mark Kelly destacó el coraje de la candidata al hablar públicamente. El representante Greg Stanton dijo haberla llamado para agradecerle, según The Arizona Republic.

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Una publicación en la red social X del político Ruben Gallego condena la agresión contra la candidata Bernadette. (@RubenGallego)

La representante estatal Stephanie Simacek, amiga de Greene-Placentia, contó al Phoenix New Times que se enteró en septiembre: “Pensé que iba a vomitar. Fue muy perturbador. Creo que muchas veces, como candidatas y funcionarias, pensamos que esto no nos va a pasar a nosotras”.

A pesar de lo ocurrido, la candidata confirmó que seguirá en la carrera. “Nunca se me ocurrió abandonar”, dijo al New York Times. La campaña adoptó medidas de seguridad: ya no repara carteles sola de noche y ahora sale siempre acompañada y porta un arma.

También reflexionó sobre su propia mirada anterior: dijo haber dudado alguna vez de acusadoras en casos públicos. “Me disculpo con cada mujer a la que dudé y agradezco a cada mujer que se animó a hablar”, afirmó al New York Times. Y ante el Phoenix New Times lo resumió así: “Necesito que las mujeres sepan que está bien hablar de ello.”

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La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa confirmó que la investigación permanece abierta y no difundió más detalles por ese motivo.