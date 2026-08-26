Empezó trabajando en McDonald’s y hoy busca dar la sorpresa en las elecciones de Colorado: quién es el abogado de Yale que sacude la política local

Manny Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, centra su campaña en la crisis del costo de vida en Colorado.

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Entre el calor de las freidoras y el ritmo acelerado de un mostrador de McDonald’s, Manny Rutinel vivió desde niño la lucha por la supervivencia económica en Estados Unidos. De hijo de inmigrante dominicana y empleado en trabajos de baja remuneración, llegó a ocupar un escaño en la legislatura estatal y hoy se posiciona como el principal candidato demócrata en una de las contiendas más disputadas de Colorado.

¿Puede alguien formado por años de esfuerzo y carencias conectar mejor con los votantes que las élites políticas, en medio de una crisis persistente de asequibilidad y desencanto social? La campaña de Rutinel presenta ese dilema al electorado, mientras él sostiene que las dificultades vividas lo impulsan a buscar cambios reales en el costo de vida.

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Quién es Manny Rutinel

Manny Rutinel nació en Los Ángeles el 20 de diciembre de 1994 y vivió hasta los seis años en la República Dominicana, acompañado por su madre, quien lo crió sola. Ambos regresaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor y se establecieron primero en California y luego en Florida. Allí, la familia atravesó graves dificultades económicas: durante la recesión de 2008, perdieron su vivienda y, desde los diez años, Manny debió encargarse de completar formularios para cupones de alimentos y Medicaid mientras su madre trabajaba en empleos de baja remuneración.

Antes de llegar a la legislatura de Colorado, Manny Rutinel trabajó en McDonald’s, estudió Economía y Derecho y fue economista y abogado ambientalista. (Facebook)

Al concluir la secundaria, Rutinel ya acumulaba dos años de experiencia laboral en McDonald’s. Durante la universidad, combinó los estudios con múltiples trabajos y vendió plasma para cubrir gastos básicos. Más adelante, obtuvo títulos en Microbiología y Economía en la Universidad de Florida, realizó una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins y se graduó en Derecho en Yale. Luego, trabajó como economista en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y ejerció como abogado ambientalista.

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Trayectoria legislativa y propuestas

Durante su paso por la legislatura de Colorado, Rutinel auspició más de 400 leyes orientadas a mejorar la asequibilidad económica y social. Sus iniciativas incluyeron la ampliación del crédito fiscal por ingresos del trabajo y la creación de créditos fiscales para familias y por hijos. Estas políticas contribuyeron a reducir la pobreza infantil en Colorado en cerca de 40 %, colocando al estado con el menor índice de pobreza infantil del país.

Para el Congreso, Rutinel propuso reducir la carga impositiva de la clase media y baja, proteger la cobertura de salud ante recortes federales y contener el aumento de precios en vivienda, alimentos y combustibles. “A veces escuchas a los políticos hablar de la crisis de costo de vida como si solo lo hubieran leído en un informe. Para mí, es profundamente personal”, declaró a The Guardian.

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Datos oficiales de la Cámara de Representantes de Colorado refuerzan su perfil como impulsor de políticas sociales y fiscales en beneficio de los trabajadores y las familias con menores ingresos.

El escenario electoral del distrito

El 8.º Distrito de Colorado figura como un “empate técnico” según el Cook Partisan Index. El republicano Gabe Evans retuvo el escaño desde 2024, cuando ganó por una diferencia de unos 2.500 votos. En este contexto, el resultado electoral resulta decisivo para definir la composición de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El 8.º Distrito de Colorado aparece en empate técnico y la disputa entre Manny Rutinel y Gabe Evans puede influir en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Las preocupaciones centrales de los votantes giran en torno al costo de vida y las dificultades para acceder a servicios esenciales. La asequibilidad domina la discusión pública y las campañas políticas en la región.

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Contraste entre los candidatos

Rutinel sostiene una campaña financiada exclusivamente por pequeños donantes y rechaza aportes de comités de acción política corporativos. Evans, en contraste, recibe apoyos significativos de esos mismos grupos empresariales. Mientras Rutinel organiza asambleas abiertas con vecinos, Evans ha recibido críticas por la falta de encuentros presenciales tras su victoria, según The Guardian.

El demócrata cita casos concretos de familias del distrito que pasaron de pagar una prima de seguro médico de USD 500 a USD 2.000 por la misma cobertura. “Los votantes buscan representantes que hayan vivido estas dificultades y tengan un historial de defensa de la clase trabajadora”, afirmó Rutinel.

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Desafíos y contexto nacional

Durante la campaña presidencial de 2024, Donald Trump realizó un acto en un local de McDonald’s en Pensilvania, donde prometió atender la inflación y el costo de vida. Rutinel sostiene que los problemas económicos continuaron y que los recortes federales afectaron la cobertura de Medicaid y pusieron en riesgo hospitales en Colorado.

La contienda por el 8.º Distrito enfrenta dos visiones: la de un candidato que fundamenta su propuesta en la experiencia de la escasez y la de un legislador vinculado a intereses corporativos. Rutinel apuesta a que su trayectoria y sus políticas sobre asequibilidad resulten convincentes para un electorado que decidirá el equilibrio político nacional.

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