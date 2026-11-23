Gramado extiende la Navidad durante 88 días con desfiles, conciertos y más de 500 presentaciones (Gramado Oficial)

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Gramado, en el sur de Brasil, transformó su calendario de fin de año en una celebración de casi tres meses con la 41.ª edición del Natal Luz, un festival navideño que comenzó el 22 de octubre y se extenderá hasta el 17 de enero de 2027. La ciudad de la Serra Gaúcha prevé más de 500 funciones, entre espectáculos con entrada, desfiles y actividades abiertas al público.

La programación fue informada por la Municipalidad de Gramado y su organismo turístico, Gramadotur, según publicó El Espectador. El evento se distribuye entre recintos de gran capacidad y sectores céntricos de la ciudad, con una agenda que se extiende durante 88 días consecutivos.

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El Natal Luz se realiza en Gramado, una localidad del estado de Rio Grande do Sul, situada en la región de la Serra Gaúcha. La propuesta reúne producciones escénicas, música, carrozas y decoración temática en distintos sectores urbanos. Junto con las funciones pagas, el cronograma incorpora iniciativas gratuitas en calles y plazas, lo que permite participar de una parte de la programación sin adquirir entradas.

La ciudad reúne espectáculos, carrozas y actividades gratuitas hasta el 17 de enero de 2027 (Captura/YouTube)

El evento reúne desfiles, conciertos y un espectáculo junto al lago

Uno de los eventos principales es O Grande Desfile de Natal, presentado en el predio Expogramado. El montaje incluye carrozas, personajes y música en escenas inspiradas en la celebración de Navidad. La agenda también contempla Nativitaten, en Serra Park, una puesta al aire libre junto a un lago que recrea el nacimiento de Jesús mediante música, efectos visuales y escenografía. Ambas propuestas forman parte de la programación con boletería y se desarrollan en sedes diferentes.

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La elección de las fechas resulta relevante para quienes busquen asistir a más de una función durante su estadía. Los espectáculos tienen días y horarios propios, mientras que las actividades callejeras se distribuyen en distintos momentos de la temporada.

El Palácio dos Festivais concentra dos estrenos de esta edición. Natal Luz In Concert reúne a la Orquesta Sinfónica de Gramado en un programa de repertorio navideño. En el mismo escenario se presenta O Brilho do Natal, una producción que combina danza, proyecciones y vestuarios iluminados. Los precios de las entradas varían de acuerdo con la fecha, el espectáculo y el sector seleccionado.

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La celebración también incluye la Tannenbaumfest, una jornada en la que habitantes de la ciudad participan en la decoración de árboles de Navidad. Esta tradición se suma al encendido de luces frente al Palácio dos Festivais y a los recorridos de carrozas por las calles. De esta manera, el festival articula producciones programadas en teatros y predios con actividades integradas al movimiento cotidiano del centro urbano.

Entre las propuestas gratuitas figuran la Parada de Natal, que recorre el área céntrica, presentaciones en la Rua Coberta y el encendido de las luces. La Vila de Natal funciona en la Praça das Etnias con un mercado temático y opciones gastronómicas. Estos espacios permiten organizar una visita alrededor de las fechas de las funciones principales o recorrer el destino fuera del horario de los espectáculos.

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El festival Natal Luz transforma las calles, plazas y teatros de Gramado durante casi tres meses (Captura/YouTube)

Cómo se llega a Gramado y dónde consultar las entradas

La vía aérea más cercana para llegar a Gramado es el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, ubicado en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Desde allí hay aproximadamente 120 kilómetros por autopista hasta la ciudad. El tramo demora entre una hora y media y dos horas, según el tránsito, y puede hacerse en vehículo particular o mediante servicios de traslado.

Para quienes viajen desde Argentina, la planificación debe contemplar la conexión hacia Porto Alegre y el traslado posterior por ruta. La disponibilidad de vuelos y escalas depende de la fecha de salida, por lo que conviene verificar las alternativas con anticipación. La cercanía con el aeropuerto también permite combinar la estadía en Gramado con otros destinos de la Serra Gaúcha.

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Gramado está ubicada a unos 120 kilómetros de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa completo del Natal Luz 2026-2027, con fechas, horarios y condiciones de compra, se encuentra disponible en el sitio oficial natalluzdegramado.com.br. La organización ofrece tarifa general y media entrada para los espectáculos pagos.

Dado que las funciones, los sectores habilitados y los valores cambian según cada jornada, el portal permite consultar los detalles antes de armar el itinerario.