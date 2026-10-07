Arrestan a una pareja de California acusada de abuso infantil: tenían 21 hijos nacidos por gestación subrogada

Guojun Xuan, de 66 años, y Silvia Zhang, de 39, fueron detenidos el 6 de octubre de 2026 en Arcadia y se declararon no culpables. La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando un bebé de dos meses llegó a un hospital con una lesión en la cabeza. (Fuente: NBC News)

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Una pareja de Arcadia, California, quedó detenida el 6 de octubre de 2026 acusada de abuso infantil contra niños nacidos por gestación subrogada que vivían en su mansión del condado de Los Ángeles. Guojun Xuan, de 66 años, y Silvia Zhang, de 39, enfrentan cargos graves que incluyen conspiración para cometer abuso infantil y obstrucción a la justicia. Ambos se declararon no culpables.

La detención se produce 17 meses después del inicio de una investigación que sacudió al sistema de subrogación en Estados Unidos. Según la fiscalía del condado de Los Ángeles, al menos 14 niños nacidos mediante ese método vivían en la residencia de la pareja cuando las autoridades intervinieron en mayo de 2025, junto con otros dos menores.

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Guojun Xuan y Silvia Zhang enfrentan cargos por abuso infantil y conspiración tras su detención en Arcadia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, 21 niños estaban vinculados a la operación de subrogación que Xuan y Zhang administraban desde su domicilio.

Quiénes son Guojun Xuan y Silvia Zhang, la pareja arrestada en California

Xuan y Zhang residían en una mansión de dos plantas ubicada en Arcadia, una ciudad del condado de Los Ángeles. Según la acusación, la pareja fundó en 2021 una empresa de gestación subrogada que operaba desde esa misma vivienda y contrataba madres sustitutas en distintos estados del país. La gestación subrogada es un acuerdo por el cual una mujer lleva adelante un embarazo por encargo de otra persona o pareja, que asume la filiación legal del niño al nacer.

La operación de gestación subrogada que la pareja administraba desde su residencia vinculaba a un total de 21 niños.

De acuerdo con la fiscalía, Xuan y Zhang habrían proporcionado información falsa a varias de las mujeres que accedieron a ser sus subrogantes. A una de ellas se le dijo que Zhang era madre soltera con dificultades para concebir; a otra, que la pareja tenía una sola hija.

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Zhang llevaba una planilla de seguimiento con datos de los 21 menores vinculados al caso. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, describió la mansión como una “casa de los horrores” durante la conferencia de prensa posterior a los arrestos.

Las acusaciones de abuso infantil en la mansión de Arcadia

Según la acusación, los niños pasaban horas por día sentados en escritorios en tres habitaciones que la pareja denominaba “Learning Centers” —centros de aprendizaje—, bajo la supervisión de niñeras contratadas. La vivienda contaba con 32 cámaras activadas por movimiento instaladas en distintos puntos, cuyas imágenes llegaban a una pantalla de televisión ubicada en la oficina compartida de la pareja.

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Silvia Zhang visitó a Kayla Elliott un día después de que ésta diera a luz a un bebé para ella. (Diana Elliot)

Las autoridades sostienen que, desde ese sistema de vigilancia, Xuan y Zhang monitoreaban en tiempo real los castigos físicos que las cuidadoras aplicaban a los menores. La acusación describe golpes, palmadas y bofetadas capturados en las grabaciones entre el 27 de abril y el 7 de mayo de 2025.

En uno de los episodios citados en la queja penal, Xuan habría sido filmado propinando golpes a un niño “con suficiente fuerza como para que el cuerpo del menor se sacudiera en direcciones alternadas con cada impacto”, según consta en el expediente consultado por ABC News.

Una habitación de la mansión no tenía cámara. Según la fiscalía, grabaciones de otras zonas de la casa muestran a niñeras llevando niños hacia ese cuarto, desde el cual se oían gritos.

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Cómo comenzó la investigación por los niños nacidos por subrogación

La causa se inició el 4 de mayo de 2025, cuando una de las niñeras, Chunmei Li, presuntamente golpeó en la cabeza a un bebé de dos meses llamado Walter. Dos días después, Zhang llevó al niño a un hospital, donde —según la acusación— mintió al personal médico y afirmó que el bebé se había caído de una cama el día anterior.

El personal del centro de salud advirtió las inconsistencias y notificó a las autoridades, según declaró el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, durante la conferencia de prensa, recogida por CBS News.

Cuando efectivos de la Policía de Arcadia llegaron a la residencia el 7 de mayo de 2025, encontraron condiciones que generaron preocupaciones aún más graves, según Luna. Las autoridades colocaron a los 21 menores bajo la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles, donde permanecieron desde entonces.

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La fiscalía sostiene que los acusados intentaron ocultar las evidencias de los maltratos e instruyeron a los niños para guardar silencio. (AP Foto/Jae C. Hong)

En julio de ese año, la policía realizó un allanamiento formal en la propiedad. El 6 de octubre de 2026, el FBI ejecutó además una orden de allanamiento propia en el domicilio, de forma paralela al operativo del Departamento del Sheriff. La pareja había sido detenida ese verano por sospecha de poner en peligro a menores, pero fue liberada sin cargos en ese momento.

Según la acusación, antes de que la Policía llegara al domicilio el 7 de mayo, Xuan y Zhang habrían instruido a algunos de los niños para que negaran haber recibido golpes, y Zhang le habría ordenado a una niñera esconder los palos utilizados para los castigos, de acuerdo con lo consignado en la queja penal.

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Qué se sabe sobre los cargos, la fianza y la defensa de los acusados

Tras ser trasladados al tribunal de Pasadena, ambos se declararon no culpables y quedaron bajo una fianza de USD 20 millones cada uno. La fiscalía había solicitado USD 100 millones por considerar a ambos un riesgo de fuga, en atención a la gravedad de los cargos y a los recursos económicos de los acusados, según declaró Hochman en ABC News.

En caso de condena, Xuan podría recibir una pena máxima de 17 años y cuatro meses de prisión, mientras que Zhang arriesga hasta 11 años y ocho meses. La queja penal registra 10 cargos contra la pareja y 55 actos manifiestos de conspiración, de acuerdo con lo publicado por ABC7 News.

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El abogado de Xuan, Mitchell Krems, rechazó las imputaciones contra su cliente. “Mi cliente es inocente. Es la niñera quien actuó mal y se dio a la fuga. Lo están persiguiendo por ejercer su derecho constitucional a tener una familia numerosa”, declaró Krems en un comunicado. El letrado también negó los cargos contra Zhang y sostuvo ante los medios que ambos reciben un trato injusto.

Los 21 menores vinculados al caso permanecen bajo la tutela del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles, mientras la investigación sobre los hechos y el funcionamiento de la operación de gestación subrogada continúa abierta.

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