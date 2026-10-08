Estados Unidos

Florida solicitó una orden judicial temporal contra Meta para desactivar funciones que generan adicción en niños y adolescentes

El fiscal general James Uthmeier pidió retirar el desplazamiento infinito, la reproducción automática y la publicidad, establecer límites diarios de uso, restringir filtros corporales, eliminar cuentas de menores de 14 años y reforzar la verificación de edad en Instagram y Facebook

Florida solicitó una orden judicial temporal contra Meta que busca que desactiven herramientas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones nocturnas en cuentas de adolescentes.
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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió este miércoles a un tribunal estatal una orden judicial provisional que obligue a Meta a aplicar cambios en Facebook e Instagram para proteger a menores. La medida cautelar busca desactivar funciones que, según el estado, generan adicción mientras avanza el proceso judicial.

La petición reclama que la compañía implemente un sistema de verificación de edad efectivo para eliminar todas las cuentas de menores de 14 años. A su vez, solicita un límite de dos horas diarias en el conjunto de las aplicaciones de Meta para los adolescentes, la eliminación del desplazamiento infinito, de la reproducción automática de videos y de la publicidad.

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El escrito presentado ante un tribunal del condado de Pasco incluye la suspensión de las notificaciones entre las 22:00 y las 6:00 en las cuentas de menores. Asimismo, exige limitar o eliminar los filtros que alteran el rostro o el cuerpo, ante el argumento de que pueden contribuir a problemas de imagen corporal y dismorfia, informó EFE.

La cautelar pretende además que Meta informe periódicamente al tribunal cuántas cuentas de menores de edad eliminó y explique por qué otras cuentas detectadas no fueron suspendidas o borradas, según Politico.

En un video publicado en X, el fiscal general declaró: “Meta ya le dijo a Estados Unidos que este tipo de cambios son el nuevo estándar de la industria. Los niños de Florida no deberían ser los últimos en la fila”.

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James Uthmeier viste un saco beige y camisa blanca frente a la bandera de Estados Unidos y un sello del Estado de Florida en una oficina
El fiscal general de Florida pidió una orden judicial provisional para obligar a Meta a desactivar funciones adictivas en Facebook e Instagram (Captura de video: @AGJamesUthmeier).

Florida mantiene su demanda tras rechazar el acuerdo de Meta con otros estados

La solicitud cautelar forma parte de la demanda que Florida presentó en 2024. El estado acusa a la empresa de diseñar sus plataformas para captar de manera adictiva a usuarios jóvenes y engañar al público sobre los riesgos que afrontan los menores, reportó Reuters.

El fiscal aseguró que la propia investigación de la compañía “mostró el daño” y reveló que las plataformas fomentaban ansiedad, depresión y trastornos alimentarios, además de la presencia de depredadores en los mensajes directos de los adolescentes.

En agosto, Meta alcanzó con 48 estados y Washington D. C. un acuerdo para resolver litigios similares. El entendimiento contempla pagos de cerca de USD 17.000 millones y cambios en sus herramientas destinadas a adolescentes.

Florida rechazó adherirse y mantuvo su reclamo judicial. La oficina del fiscal general consideró que ese pacto era una “mera palmada en la muñeca” que la empresa podría asumir como un costo de operar. La cifra equivale a entre tres y cuatro meses de ganancias y a aproximadamente un mes de sus ingresos totales, precisó Reuters.

De acuerdo con Politico, otros dos estados que rechazaron el acuerdo multiestatal, Texas y Nuevo México, negociaron convenios individuales por USD 1.000 millones y USD 942 millones, respectivamente.

Florida rechazó sumarse al acuerdo de cerca de 17.000 millones de dólares alcanzado entre Meta y otros 48 estados (REUTERS/Yves Herman/File Photo).
Florida rechazó sumarse al acuerdo de cerca de 17.000 millones de dólares alcanzado entre Meta y otros 48 estados (REUTERS/Yves Herman/File Photo).

Un portavoz de Meta sostuvo en un comunicado que Florida debería orientar sus recursos a exigir protecciones similares a YouTube y TikTok: “Lamentamos que, en cambio, haya optado por solicitar una medida cautelar sin fundamento años después de iniciado el litigio. El estado no puede reclamar los beneficios de un acuerdo al que Florida se negó a unirse mientras continúa demandándonos”.

La acción contra Meta se enmarca en una ofensiva judicial más amplia de Uthmeier contra las grandes plataformas tecnológicas. El fiscal demandó a TikTok en junio por presuntas violaciones a la ley estatal de redes sociales de 2024, a Netflix en septiembre por rastrear datos de menores y utilizarlos con fines publicitarios, y recientemente inició acciones legales contra OpenAI y su chatbot ChatGPT.

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