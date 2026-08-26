Meta acuerda pagar más de USD 16.000 millones de dólares para cerrar una demanda estatal

Meta acordó pagar hasta USD 16.680 millones para cerrar la demanda de 29 estados por Facebook e Instagram y evitar un juicio federal en California (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Meta acordó pagar hasta USD 16.680 millones para cerrar una demanda de 29 estados que la acusaba de diseñar Facebook e Instagram para volver adictos a niños y adolescentes, engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y recopilar datos personales de menores sin autorización parental.

El pacto, revelado en documentos judiciales citados por Reuters, pone fin al juicio federal en California que se perfilaba como una de las pruebas más visibles contra una gran empresa de redes sociales por el daño atribuido a sus productos en usuarios jóvenes.

El acuerdo también obliga a la compañía a introducir cambios para adolescentes en todo Estados Unidos, entre ellos límites diarios de uso y bloqueos nocturnos. Según la documentación judicial, Meta aceptó esas medidas a escala nacional aunque negó haber actuado de manera indebida.

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La causa federal reunía reclamos de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey por presuntas violaciones de leyes estatales de protección al consumidor.

También incorporaba acusaciones de 29 estados por una supuesta infracción de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea, al recolectar datos personales de usuarios que la empresa sabía que eran niños sin notificación ni consentimiento de sus padres, y usar esa información para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.

Las acciones de Meta subían 4,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras conocerse el pacto. En una presentación antes del juicio, la empresa había sostenido que los estados buscaban hasta USD 1.400 millones en sanciones, aunque los demandantes habían sugerido al inicio del proceso que la cifra estaría más cerca de USD 200.000 millones.

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La demanda acusaba a Meta de diseñar Facebook e Instagram para volver adictos a niños y adolescentes y de engañar sobre la seguridad de sus plataformas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El acuerdo impone límites de uso y restricciones nocturnas para adolescentes

Meta no solo pagará una suma multimillonaria, sino que además deberá modificar el funcionamiento de sus plataformas para usuarios adolescentes en todo el país. Esas medidas incluyen topes diarios de uso y restricciones durante la noche en Facebook e Instagram.

Según The New York Times, el convenio prevé inicialmente un pago cercano a USD 12.000 millones, que podría aumentar hasta USD 17.100 millones si Snapchat, TikTok y YouTube también alcanzan acuerdos con los estados y aceptan sanciones económicas y cambios de producto. El diario señaló que el pacto fue presentado ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, que deberá aprobarlo.

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La publicación agregó que Meta aceptó interrumpir el desplazamiento infinito e imponer límites diarios de dos horas en Instagram y Facebook. Para reducir el uso compulsivo y las interrupciones del sueño, la empresa también limitará el uso entre las 00:00 y las 06:00 y silenciará notificaciones entre las 22:00 y las 07:00.

El acuerdo también incluye herramientas reforzadas de verificación de edad y controles parentales. De acuerdo con el diario, la compañía deberá además restringir funciones que psicólogos vinculan con comparaciones sociales negativas, como los filtros de belleza y el recuento de “me gusta”.

El acuerdo obliga a Meta a aplicar en Estados Unidos límites diarios de uso y bloqueos nocturnos para adolescentes en Facebook e Instagram (REUTERS/Carlos Barria)

El pacto llega en medio de miles de demandas por la salud mental juvenil

Este litigio formaba parte de una ola más amplia de demandas presentadas por estados, gobiernos locales, distritos escolares e individuos que sostienen que Meta y otras plataformas alimentaron una crisis nacional de salud mental juvenil. Los casos federales fueron concentrados en Oakland, mientras miles de expedientes adicionales siguen su curso en tribunales estatales.

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Meta, Snap, Alphabet y ByteDance aún enfrentan miles de demandas en juzgados federales y estatales por acusaciones de haber incorporado a sabiendas funciones adictivas para niños y adolescentes. En Los Ángeles, un juez supervisa miles de reclamos de personas que afirman haber sido perjudicadas, o haber visto perjudicados a sus familiares, por el diseño de estas plataformas.

El acuerdo llega después de varios reveses judiciales para Meta. En marzo, un jurado le ordenó pagar USD 375 millones en una demanda presentada por Nuevo México tras concluir que había engañado a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas; el 6 de agosto, un juez sumó otros USD 567 millones y ordenó medidas de protección juvenil.

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Ese mismo mes terminó con fallo favorable a la demandante el primer juicio individual contra Meta y Google por estos hechos. Un jurado de Los Ángeles declaró responsables a ambas compañías por la depresión y la ansiedad de la demandante Kaley G.M. y les ordenó pagar en conjunto USD 6 millones en daños.

Todos los grupos tecnológicos habían alcanzado además un acuerdo en el primer caso federal programado para juicio, en el que un distrito escolar de Kentucky los acusaba de ser responsables de daños a estudiantes. Registros públicos mostraron que el distrito escolar de Breathitt County recibiría en conjunto USD 27 millones.

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Meta sostuvo durante el proceso que había trabajado intensamente para proteger a los menores en sus plataformas. La empresa también argumentó que no podía haber engañado a los consumidores sobre si sus servicios eran adictivos porque la “adicción a las redes sociales” no es una condición psiquiátrica reconocida.

California Attorney General Rob Bonta speaks during a press conference, while Meta faces a landmark trial in federal court over claims from 29 states that the company illegally collected and used children's data in violation of federal law, allegedly designed its social media platforms to keep young users hooked and misled consumers about their safety, at Elihu M. Harris State Office building, in Oakland, California, U.S., August 18, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Según CNBC, el acuerdo también contempla “medidas reforzadas de garantía de edad” para impedir que niños usen las aplicaciones y nuevas herramientas para padres y tutores.

El fiscal general de California Rob Bonta afirmó en un comunicado que el pacto hará que las redes sociales sean menos peligrosas para los menores y que Meta aceptó transformaciones amplias que, dijo, reducirán el riesgo de daño en cuestión de meses.

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