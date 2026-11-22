Google Home reemplazará a la app Nest como plataforma de control para los dispositivos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google dejará de ofrecer la app Nest el 25 de enero de 2027 y pasará la gestión de cámaras, timbres, termostatos y alarmas a Google Home. Quienes tengan una cuenta Nest anterior a agosto de 2019 deben migrarla a una cuenta de Google antes del 25 de marzo de 2027, o la perderán.

Así lo indica la página de ayuda oficial de Google Home y Nest. El cambio afecta solo a la aplicación y al sitio web home.nest.com: los dispositivos seguirán funcionando dentro de la casa, pero desde esa fecha no podrán verse ni controlarse desde la app Nest.

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Los equipos compatibles incluyen el termostato Nest Learning de tercera y cuarta generación, el Nest Thermostat E, las cámaras Nest Cam IQ, el timbre Nest Hello, el Nest Hub Max, las alarmas Nest Protect de segunda generación y la cerradura Nest x Yale.

La app Nest dejará de operar el 25 de enero de 2027 en Android, iOS, televisores y la web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos fechas que importan

La primera es el 25 de enero de 2027, cuando la app Nest (Android, iOS, televisores y web) deja de funcionar. Ese día, según Google, los dispositivos compatibles y su historial de video se transfieren de forma automática a Google Home y al sitio home.google.com.

La segunda es el 25 de marzo de 2027, el plazo final para migrar la cuenta Nest a una cuenta de Google. Hasta esa fecha todavía se pueden descargar o borrar datos. Después, Google comenzará a procesar las eliminaciones y la cuenta Nest, sus datos y sus suscripciones se borrarán.

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No todos los usuarios tienen que migrar la cuenta. Quien empezó a usar Nest después del 19 de agosto de 2019 ya entra con una cuenta de Google. Para saberlo, basta abrir la pantalla de inicio de sesión de la app Nest: si el botón “Sign in with Google” muestra la casa, la cuenta ya está vinculada.

Las cámaras Nest Cam IQ y el timbre Nest Hello migrarán de forma automática a la nueva plataforma. (Europa Press)

Si en cambio la app pide una contraseña propia de Nest, la cuenta es anterior y hay que completar el paso único “Migrate to a Google Account”. Google aclara que usar una dirección de Gmail para entrar a Nest no garantiza que la cuenta ya esté migrada.

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Cómo migrar la cuenta paso a paso

Según la ayuda de Google, el proceso se hace desde la app Nest actualizada. Primero hay que comprobar que se dispone de una cuenta de Google válida o crear una nueva. Después, se abre la app Nest, se toca Configuración y luego Cuenta, y se verifica que la sesión sea la de la cuenta que se quiere migrar.

A continuación se toca “Migrate to a Google Account” y se elige “Continue with Google”. Hay que seleccionar la cuenta de Google, permitir el acceso a los datos que pide la app, elegir qué miembros del hogar conservan acceso, revisar la política de privacidad y los términos, y tocar “Complete migration”.

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Los usuarios deben verificar en la app si su cuenta ya está vinculada a Google o requiere migración manual. (Europa Press)

Google recomienda usar una cuenta personal y no una de Google Workspace, el servicio de cuentas para empresas y escuelas. Con Workspace, el administrador de la organización puede acceder al hogar y, posiblemente, a los dispositivos vinculados, y quien pierda esa cuenta pierde también el acceso a la casa.

La migración es opcional según la ayuda, pero no se puede revertir. Después de completarla, la app Nest deja de funcionar en Apple TV y Android TV. Si el dueño de un hogar Nest migra, los demás integrantes deben migrar y ser invitados de nuevo para conservar el acceso, por lo que Google sugiere hacerlo en conjunto.

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Para verificar que el trámite funcionó, se intenta entrar a la app Nest con el correo y la contraseña de Nest. Si ya no es posible y sí funciona el botón de Google, la cuenta fue migrada.

Los videos guardados en home.nest.com no se transferirán y deben descargarse antes del 25 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer con los videos y las suscripciones

Los clips guardados en la biblioteca web de home.nest.com no se transferirán a Google Home. Para cámaras y timbres más antiguos, Google pide entrar a ese sitio antes del 25 de enero de 2027 y usar el botón “Download All” para descargarlos a la computadora.

El historial reciente sí pasará solo: las grabaciones de eventos y el historial continuo se verán en Google Home hasta que venza su plazo habitual de 30 o 60 días. En el navegador, home.google.com permitirá ver transmisiones en vivo, recorrer el historial y descargar clips de hasta cinco minutos.

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Los suscriptores de Nest Aware de primera generación, que se dejó de vender en 2023, pasarán a Google Home Premium Advanced desde el 25 de enero de 2027 sin costo adicional ni necesidad de volver a cargar una tarjeta. Los clientes de ADT, la empresa de alarmas, no se ven afectados porque sus sistemas no usan la app Nest.