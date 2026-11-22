Canadá busca recomponer sus vínculos comerciales con China (AP)

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Taiwán advirtió que la apertura comercial de Canadá hacia China podría dejar a Ottawa expuesta a la presión económica de Beijing, después de que el primer ministro Mark Carney acordó nuevas reducciones arancelarias con el presidente Xi Jinping en Shenzhen.

El viceministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Chen Ming-chi, formuló la advertencia durante el Foro Internacional de Seguridad de Halifax. Canadá busca nuevos mercados en medio de la disputa comercial promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero Chen sostuvo que la experiencia taiwanesa mostró los riesgos de concentrar intercambios en China. “Nos preocupa. Nos preocupa”, afirmó.

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Carney planteó que las potencias medias deben ampliar sus destinos comerciales frente a los aranceles estadounidenses y las restricciones chinas sobre minerales críticos. Chen reconoció el discurso del primer ministro en el Foro Económico Mundial de Davos, aunque cuestionó que Canadá estreche lazos con gobiernos alejados de sus valores democráticos. “¿A quién quieren elegir como socios?”, preguntó.

El funcionario recordó la detención del ex diplomático canadiense Michael Kovrig y del empresario Michael Spavor. Las autoridades chinas los arrestaron en 2018, poco después de que Canadá detuviera a la ejecutiva de Huawei Meng Wanzhou por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Kovrig y Spavor recuperaron la libertad en septiembre de 2021, el mismo día en que Meng regresó a China. Beijing negó motivaciones políticas en esos casos.

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Chen afirmó que Beijing usa los vínculos económicos para alcanzar fines políticos. “Son muy buenos para convertir la interdependencia en un arma”, dijo. Taiwán redujo la proporción de sus inversiones externas dirigidas a China de más del 80 % en 2010 al 3,8 % el año pasado. Además, la participación de China y Hong Kong en las exportaciones taiwanesas bajó de cerca del 44 % en 2020 a alrededor del 27 %.

La advertencia llegó mientras Canadá evalúa su margen de maniobra en el sector automotor. Carney dijo que podría recurrir a fabricantes chinos si la negociación con Washington no permite sostener una industria nacional viable. Trump amenazó con imponer aranceles del 50 % a los vehículos y autopartes canadienses desde el 1 de enero.

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Taiwán advirtió a Carney sobre el riesgo de depender de China (Reuters)

El viceministro señaló que los automóviles eléctricos chinos pueden afectar a los productores locales y generar riesgos de vigilancia por sus sistemas conectados, aun si las plantas se instalan en Canadá. Carney diferenció el vínculo canadiense con Beijing de la relación entre Estados Unidos y China: Ottawa exporta principalmente productos agrícolas, energía y otras materias primas, sin una exposición equivalente en semiconductores avanzados u otras tecnologías sensibles.

Chen también alertó sobre el aumento de las operaciones militares chinas alrededor de la isla. Según el funcionario, las embarcaciones de Beijing podrían ensayar una cuarentena marítima contra el territorio autónomo. Al mismo tiempo, recibió con satisfacción el compromiso de Carney de suscribir un acuerdo de cooperación comercial con Taiwán que Ottawa dejó pendiente durante años. “Tenemos un gran respeto por la visión del primer ministro Carney y queremos formar parte de esa visión”, declaró.

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La isla avanza en paralelo en conversaciones con Japón para establecer un marco económico amplio antes de fin de año. Tokio y Taipéi toman como referencia la Asociación Comercial Reforzada que el Reino Unido y Taiwán firmaron en 2023. Ese formato permite pactos posteriores por sectores y evita las dificultades políticas de un tratado de mayor alcance.

El borrador entre ambas partes incluye resiliencia económica e innovación, respuesta industrial ante desastres, comercio digital, facilitación comercial y sostenibilidad. La cooperación para emergencias contempla drones destinados a enfrentar fenómenos naturales, como los terremotos. El Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés evitó hacer comentarios sobre la negociación.

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China reclama Taiwán como parte de su territorio y cuestiona los contactos internacionales de la administración del presidente Lai Ching-te, incluidas sus conversaciones económicas. Taipéi rechaza esa posición.

El Gobierno de Lai Ching-te busca firmar antes de fin de año un pacto con Tokio para reforzar las cadenas de suministro de Taiwán (Reuters)

Japón ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales de Taiwán. Sus compras a la isla se concentran en electrónica, sobre todo circuitos integrados, mientras Taiwán importa maquinaria para producir chips, productos químicos de precisión y materiales procesados. Katsuya Yamamoto, director del programa de estrategia y disuasión de la Sasakawa Peace Foundation de Tokio, sostuvo que “la seguridad económica se convirtió en una prioridad política importante” para ambas partes.

Entre las iniciativas empresariales figura Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, en Kumamoto, con respaldo del Gobierno japonés y liderazgo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. El proyecto reúne además a Sony, Denso y Toyota. Taipéi espera que el acuerdo con Tokio impulse diálogos comerciales separados con Canadá y Filipinas.

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(Con información de AP)