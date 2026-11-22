Los demandantes cuestionaron el envío de saludos por Navidad y Pascua sin comunicaciones equivalentes para otras religiones (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo).

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Un tribunal federal de San Francisco determinó que los correos electrónicos de contenido religioso enviados por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, a unos 100.000 empleados vulneraron la Constitución y que la funcionaria “debe reconocer ciertos límites al comunicar mensajes religiosos”.

La acción judicial fue presentada en mayo por empleados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Federación Nacional de Empleados Federales, un sindicato que representa a 19.000 trabajadores de la agencia, precisó Associated Press.

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Los demandantes cuestionaron los saludos de contenido cristiano que Rollins envió a toda la plantilla en fechas como el Día de la Independencia, Acción de Gracias, Navidad y Pascua, sin enviar mensajes similares por festividades de otras religiones.

En uno de los correos cuestionados, recogido por The Washington Post, la funcionaria escribió: “¡Felices Pascuas! ¡Ha resucitado! Hoy celebramos la historia más grandiosa jamás contada, el fundamento de nuestra fe y la esperanza perdurable de toda la humanidad”.

La Federación Nacional de Empleados Federales y trabajadores del Departamento de Agricultura promovieron la demanda en mayo (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo).

El tribunal consideró que los correos oficiales ejercían presión sobre el personal

La jueza Trina L. Thompson concluyó que los mensajes cristianos difundidos por la funcionaria vulneraron los límites establecidos por la Primera Enmienda, que prohíbe al Gobierno “establecer una religión”, informó The Washington Post.

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Según la resolución, el alto cargo de Rollins, la cuenta institucional desde la que envió los mensajes y el lenguaje que presentaba el cristianismo como una fe compartida por el personal configuraron una presión indebida sobre los destinatarios.

La magistrada señaló que los empleados no pueden dejar de leer los mensajes de la máxima autoridad de su organismo. En ese contexto, indicó que esas comunicaciones podían llevar a trabajadores de otras creencias a ocultar su fe o a sentirse presionados a adoptar la de su superiora, recogió Associated Press.

De acuerdo con The New York Times, el tribunal dictaminó que el conjunto de las circunstancias generó una presión suficiente para “constituir coacción”, aunque precisó que la presión social, por sí sola, no equivale necesariamente a una coacción estatal.

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El fallo judicial señaló que la jerarquía de la secretaria configuró una presión indebida sobre el personal subordinado (Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS).

En consecuencia, la orden exige a Rollins detenerse si un colega se lo solicita y le prohíbe usar su autoridad sobre el personal o generar un entorno laboral hostil.

No obstante, la secretaria puede conversar sobre su fe con colegas interesados, explicar por qué es importante para ella e invitar respetuosamente a actividades religiosas. A su vez, puede expresar sus convicciones en conversaciones apropiadas, siempre que no use su cargo para influir en quienes trabajan bajo su supervisión.

Estas restricciones se basan en la política sobre expresión religiosa en el trabajo que la propia secretaria adoptó para el Departamento de Agricultura, reportó Associated Press.

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La orden judicial permite conversaciones privadas sobre fe, pero prohíbe el uso del cargo público para influir en los trabajadores (REUTERS/Evan Vucci).

El USDA evalúa apelar el fallo que restringe los mensajes religiosos de Rollins

Un portavoz del USDA calificó el fallo como “un intento totalmente sin precedentes de silenciar a un secretario del gabinete” y manifestó que el organismo evalúa presentar una apelación.

Randy Erwin, presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales, celebró la decisión y afirmó que “los empleados federales son servidores públicos, no una audiencia para las creencias religiosas personales de sus jefes”.

Por su parte, Rachel Laser, directora de Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, organización que representa a los demandantes, sostuvo que el fallo “debería enviar un mensaje a la administración Trump de que no puede malgastar los recursos de los contribuyentes para sermonear”.

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