La multa equivale a cerca del 0,47% de la facturación mundial de Meta. (Reuters)

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La autoridad de protección de datos de Italia, el Garante, multó a Meta con 805 millones de euros por acceder a las fotos y los videos de usuarios de Facebook en teléfonos Android sin un consentimiento específico. La empresa tecnológica anunció que apelará.

El organismo concluyó que la aplicación pidió un único permiso del sistema para acceder a fotos y videos, válido para varias funciones, y que lo hizo con un aviso genérico. Ese permiso no bastó, según el regulador, para autorizar la función bajo examen: las sugerencias de publicación tomadas de la galería del teléfono.

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La función se llama “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook” (en español, recibir sugerencias de la galería mientras se navega por Facebook). Muestra fotos y videos guardados en el dispositivo como ideas para compartir en la red social. Según el Garante, está disponible desde 2023 y venía activada por defecto.

La función cuestionada sugiere a los usuarios compartir fotos y videos guardados en la galería del teléfono. (Europa Press)

El Garante calculó que unos 20 millones de usuarios de Android en Italia podían estar afectados. La multa equivale a cerca del 0,47% de la facturación mundial del grupo, informó el organismo en su comunicado del 14 de noviembre.

Un permiso general para varias funciones

La resolución explica que, antes de la autorización, la app mostraba una pantalla según la cual el acceso servía para “compartir fotos y videos, recibir sugerencias sobre las fotos que se suben y habilitar otras funciones”. Para el Garante, ese texto no permitía entender que se autorizaba también la función de sugerencias.

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Una vez concedido en su modalidad completa, el permiso de Android permite a la app leer todo el archivo multimedia del teléfono, por lo general de forma permanente. El usuario solo puede retirarlo desde los ajustes del dispositivo. El Garante añadió que ni el usuario ni la autoridad pueden comprobar qué información se usa realmente.

Según el regulador, unos 20 millones de usuarios de Android en Italia pudieron verse afectados. (Reuters)

La norma aplicada es el artículo 122 del Código de Privacidad italiano, que traslada al derecho del país la directiva europea ePrivacy. Considera el teléfono parte de la esfera privada y exige un consentimiento libre e informado para acceder a lo que guarda, aunque los datos no se transmitan ni haya un daño.

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El Garante rechazó además la objeción de Meta, que sostenía que el caso correspondía a la autoridad irlandesa por el mecanismo de ventanilla única del reglamento europeo de datos (GDPR). Según el regulador, la normativa ePrivacy no prevé ese mecanismo.

Qué deberá cambiar Meta y cómo se fijó el monto

Meta tiene 60 días desde la notificación para pedir el consentimiento con una solicitud separada y específica, explicar para qué sirve la función y mantenerla desactivada por defecto, también para quienes ya dieron el permiso. Debe informar de las primeras medidas en 30 días y de su aplicación en 90. Si no se adapta, la función no podrá operar sin consentimiento válido.

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Meta deberá pedir un consentimiento específico y mantener la función desactivada por defecto. (Reuters)

Para fijar el monto, el Garante tuvo en cuenta el número de personas implicadas, la duración de la infracción, una resolución de 2019 contra la misma empresa y la escasa colaboración durante la investigación. Consideró atenuantes los cambios que Meta introdujo después de la denuncia, aunque los calificó de tardíos y limitados a quienes actualizan la app.

El caso nació de una denuncia presentada el 10 de julio de 2025 por el Centro de Defensa del Consumidor de Bolzano. La denuncia planteaba un vínculo con el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial de Meta, pero el Garante precisó que no examinó ese punto, que la empresa niega.

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Meta apelará y el Garante evaluará otra función

Un portavoz de Meta dijo que la empresa está “en total desacuerdo” con la valoración de los hechos y la aplicación de la norma, y que considera desproporcionado el monto. Según el vocero, se trata de una función simple, el usuario debe conceder un permiso en el dispositivo y puede cambiarlo cuando quiera. Meta afirmó que presentará un recurso.

El Garante se reservó la posibilidad de investigar por separado otra función, lanzada en la Unión Europea a comienzos de 2026, que procesa en la nube el contenido de la galería. La resolución indica que ese punto no formó parte de este procedimiento.

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