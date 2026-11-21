La instalación operaba en el subsuelo de una vivienda residencial en la ciudad de Baton Rouge (Drug Enforcement Administration).

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La Administración para el Control de Drogas (DEA) y las autoridades de Baton Rouge, en el estado de Luisiana, desmantelaron el primer laboratorio de síntesis de nitazenos a gran escala identificado en Estados Unidos.

El laboratorio operaba en el subsuelo de una vivienda residencial de la ciudad y fue localizado durante una investigación de tres meses sobre presunto tráfico de drogas, encabezada por agentes antinarcóticos de la Oficina del Sheriff de East Baton Rouge (EBRSO).

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En un primer momento, se creía que la instalación elaboraba fentanilo. Sin embargo, los análisis forenses de la DEA determinaron el 18 de noviembre que la sustancia hallada era etonitazeno, un opioide sintético perteneciente a la familia de los nitazenos.

Según la variante, estos compuestos pueden igualar o superar hasta 80 veces la potencia del fentanilo, precisó CBS News.

La instalación fue localizada tras tres meses de investigación por presunto tráfico de drogas en Baton Rouge, Luisiana (Drug Enforcement Administration).

Los allanamientos permitieron incautar drogas, armas y equipos valuados en USD 250.000

La investigación comenzó después de que la Policía Estatal de Luisiana identificara a Torrey Lewis Jr., de 34 años, como presunto proveedor de fentanilo en el área de Nueva Orleans.

Las autoridades ejecutaron órdenes de registro en tres direcciones vinculadas con sus actividades, incluida una vivienda de Cottage Hill Drive, donde funcionaba el laboratorio.

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Durante los allanamientos, los investigadores encontraron equipamiento profesional valuado en cerca de USD 250.000, entre ellos un sistema de reactor de 100 litros, dispositivos de control de temperatura, un evaporador industrial y productos químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

A su vez, incautaron 22,5 gramos de fentanilo, 3 gramos de cocaína, dos rifles y USD 8.531 en efectivo.

De acuerdo con el comunicado de la DEA, el acusado ya enfrentaba cargos por operar un laboratorio clandestino de fentanilo, posesión con intención de distribuir fentanilo, posesión de parafernalia para drogas, portación ilegal de un arma junto con drogas y lavado de dinero.

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Tras los nuevos resultados, Lewis fue acusado además de posesión con intención de distribuir narcóticos de la Lista I. Permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

La investigación continúa y las autoridades indicaron que podrían presentarse cargos adicionales.

Los análisis forenses de la DEA confirmaron el hallazgo de 58 litros de etonitazeno dentro del reactor principal (Drug Enforcement Administration).

Luisiana concentra más del 80% de las incautaciones de etonitazeno

Los nitazenos existen desde hace décadas, pero su presencia en el mercado ilegal estadounidense se detecta desde alrededor de 2019 y ha aumentado en los últimos años, según la DEA y CBS News.

Los traficantes suelen incorporarlos a pastillas que imitan medicamentos recetados o mezclarlos con fentanilo, heroína, cocaína y xilazina sin que los consumidores lo sepan.

La agencia advirtió que la potencia de estos opioides eleva el riesgo de sobredosis mortal y puede requerir varias dosis de naloxona (Narcan) para revertir una intoxicación.

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Datos forenses recogidos por la DEA sitúan a Luisiana entre los principales puntos de expansión de los nitazenos: el Laboratorio Criminalístico de la Policía Estatal detectó un aumento reciente de decomisos con resultado positivo y el estado concentra más del 80% de las muestras de etonitazeno incautadas en el país durante este año.

El sheriff de East Baton Rouge, Sid J. Gautreaux III, sostuvo en un comunicado que el laboratorio “representa un descubrimiento sin precedentes para la DEA en Estados Unidos”.

Por su parte, el agente especial a cargo de la división de Nueva Orleans de la DEA, John P. Scott, afirmó que el desmantelamiento “elimina una grave amenaza para nuestras comunidades y detiene estas drogas peligrosas antes de que lleguen a nuestras calles”.

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