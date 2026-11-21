Rafael Grossi reclamó en Viena la reapertura de las inspecciones ante la insuficiente cooperación del régimen de Irán (REUTERS/Elisabeth Mandl)

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El régimen de Irán amenazó a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), después de que el funcionario reclamó a Teherán que restableciera la cooperación con los inspectores de la agencia de Naciones Unidas para verificar el carácter de su programa nuclear.

Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, lanzó la advertencia este sábado y acusó a Grossi de actuar en favor de Israel. “Recibirá lo que se merece”, declaró el dirigente iraní, sin precisar qué medidas podía enfrentar el titular del organismo internacional.

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El asesor de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Reza Naghdi acusó a Grossi de actuar en favor de Israel

Naghdi también sostuvo que el director general del OIEA “es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento”. Sus declaraciones elevaron la tensión entre las autoridades iraníes y la agencia nuclear de Naciones Unidas, que reclama desde hace meses acceso a instalaciones y material atómico que todavía no pudo inspeccionar.

El cruce ocurrió pocos días después de que Grossi pidiera públicamente a Irán que retomara la colaboración con el organismo. Durante una conferencia de prensa en Viena, tras el inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA, el diplomático argentino afirmó que la cooperación iraní resultó insuficiente.

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“No estamos obteniendo la cooperación de Irán. La cooperación no es como debería ser”, afirmó Grossi, candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas para el período 2027-2031.

Además, explicó que la falta de acceso impedía al organismo confirmar que las actividades nucleares iraníes tuvieran únicamente objetivos pacíficos.

El OIEA alertó sobre la imposibilidad de verificar la ubicación de 440 kilos de uranio altamente enriquecido en territorio iraní (REUTERS/Elisabeth Mandl)

“Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia”, señaló. Grossi agregó que Teherán afirma que su programa “es absolutamente pacífico”, aunque el OIEA no recibió las condiciones necesarias para corroborarlo.

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Grossi recordó que el país cuenta con instalaciones de importancia y con una cantidad de material nuclear que el organismo no pudo verificar. Antes de los ataques de junio de 2025, Irán disponía de alrededor de 440 kilos de uranio altamente enriquecido, según la información citada por el director general.

“No podemos decir dónde está, qué le pasó ni confirmar cuál es la situación real”, advirtió Grossi. “Debemos encontrar una manera de regresar a Irán y necesitamos inspeccionar las instalaciones del país”, añadió durante su intervención ante la prensa.

El jefe del OIEA también se refirió a las voces que, dentro de Irán, propusieron abandonar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Grossi consideró que una eventual salida iraní del acuerdo “no sería una decisión sabia”.

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“Existen países que son parte del TNP y otros que no lo son; Israel, por ejemplo, no lo es. Por consiguiente, en este sentido, no existe un doble rasero”, afirmó Grossi. El funcionario indicó que la situación sería distinta si Israel perteneciera al tratado y el organismo tratara de forma desigual a ambos países.

El director agregó que esa explicación no implicaba desinterés por una adhesión israelí al acuerdo. “No significa que no me gustaría que Israel y todos los países del mundo se unieran al TNP”, expresó.

El portavoz Esmaeil Baqaei cuestionó la postura de Grossi respecto a la planta de Zaporiyia en contraste con los bombardeos sobre Irán (Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA)

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, rechazó ese argumento y sostuvo que la explicación confundió “el estatus jurídico formal con la responsabilidad institucional y la imparcialidad”. Para Teherán, el OIEA no podía limitar su actuación a las obligaciones de los países firmantes mientras Israel permanecía fuera del sistema de salvaguardias amplias.

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Baqaei reclamó que Israel se incorporara al tratado y aceptara las inspecciones previstas por el organismo. También recordó que resoluciones internacionales previas instaron a los Estados de Oriente Medio a adherirse al TNP y a someter sus instalaciones nucleares a los controles de la agencia.

“Cuando se emplea la expresión ‘condeno’ en un caso y, en el otro, se recurre a un lenguaje cuidadosamente matizado, el doble rasero resulta inconfundible”, agregó Baqaei.

(Con información de Iran International, EFE y Europa Press)