El estado de Florida demanda a TikTok por permitir cuentas de menores y difundir contenidos adictivos

Florida demandó a TikTok por permitir que niños y adolescentes tengan cuentas y accedan a contenidos adictivos (Imagen Ilustrativa)

La batalla legal entre el Estado de Florida y la plataforma TikTok marca un nuevo capítulo en la creciente preocupación sobre el impacto de las redes sociales en los menores de edad. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes la presentación de una demanda ante el Decimonoveno Circuito Judicial del estado, argumentando que el “éxito de TikTok recae en su habilidad de hacer que los niños y adolescentes sean adictos a la plataforma”. Esta acción se apoya en una ley estatal reciente que prohíbe expresamente que niños de 14 años o menos tengan cuentas en redes sociales y que exige autorización parental para adolescentes de 15 y 16 años.

La demanda presentada por Uthmeier sostiene que la red social propiedad de ByteDance no solo permite la apertura de cuentas a menores de la edad permitida, sino que además promueve activamente contenidos que pueden resultar adictivos y perjudiciales para la salud mental y emocional de los usuarios jóvenes. En una conferencia de prensa, el fiscal general fue enfático: “TikTok engaña a sabiendas a los padres y permite que los niños estén expuestos a contenido dañino e inapropiado en violación directa de la ley de Florida. Tenemos tolerancia cero con las empresas que priorizan las ganancias sobre la seguridad de los niños. TikTok debería esperar rendir cuentas”.

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La legislación en el centro de la disputa, conocida como ley HB-3, fue aprobada en 2024 con apoyo bipartidista y establece límites claros para el uso de redes sociales por parte de menores. Según esta norma, los niños de 14 años o menos tienen prohibido crear cuentas en plataformas sociales, mientras que los adolescentes de 15 y 16 años solo pueden acceder a estos servicios si cuentan con una autorización expresa de sus padres o tutores legales. La demanda de Florida acusa a TikTok de violar directamente esta ley, al permitir y facilitar la creación de perfiles para menores fuera del rango permitido y sin requerir controles efectivos de edad.

El fiscal general James Uthmeier sostuvo que TikTok hace que los menores sean adictos a la plataforma y viola la ley de Florida (Wikipedia)

Además de la violación a la ley HB-3, la querella presentada incluye acusaciones bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida. El Estado sostiene que TikTok ha engañado a los padres de familia al presentar su red social como un entorno seguro y apropiado para menores, cuando en la práctica no existirían garantías suficientes para filtrar contenidos nocivos. Según los argumentos expuestos, la plataforma se promociona en la tienda de aplicaciones como apta para niños de 13 años en adelante, pero la realidad sería distinta a lo que la empresa comunica.

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Las autoridades de Florida insisten en que es “descaradamente falso” que los contenidos para adultos —incluyendo referencias a sexo, drogas o suicidio— sean “leves” e “infrecuentes”, como asegura la compañía. De acuerdo con la demanda, los menores pueden quedar expuestos a material perjudicial con relativa facilidad, lo que contradice las afirmaciones de seguridad de TikTok y pone en entredicho su compromiso con la protección infantil. El recurso judicial sostiene que la plataforma, a pesar de conocer los riesgos, no toma medidas efectivas para limitar la exposición de los niños a este tipo de contenido.

Este caso se desarrolla en un contexto nacional marcado por una creciente ola de demandas contra compañías tecnológicas en Estados Unidos, bajo el argumento de que sus productos y servicios contribuyen a la adicción y otros problemas en menores de edad. En los últimos meses, diversas entidades gubernamentales y civiles han elevado el tono de sus cuestionamientos sobre el supuesto poder adictivo de las redes sociales, en particular en lo que respecta a su influencia sobre adolescentes y niños. La preocupación se centra en la facilidad con que estas plataformas pueden captar la atención de los usuarios más jóvenes y mantenerlos conectados durante largos periodos, lo que ha motivado iniciativas legales en varios estados.

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Florida también denunció a TikTok por prácticas comerciales engañosas al presentar la red social como un entorno seguro para menores

Un ejemplo de esta tendencia fue el juicio histórico celebrado en Los Ángeles en marzo, donde se determinó que plataformas como Meta (matriz de Facebook e Instagram) y Google (propietaria de YouTube) resultan adictivas para los adolescentes. En este proceso, el tribunal falló a favor de una mujer que declaró haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube desde que comenzó a utilizarlas antes de cumplir diez años. El caso sentó un precedente legal al reconocer la existencia de una relación directa entre el diseño de estas plataformas y la generación de hábitos compulsivos en menores.

Florida no solo ha dirigido acciones legales contra TikTok. El pasado 1 de junio, el estado presentó una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, acusando a la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, fomentar la adicción en menores y debilitar el pensamiento crítico de los usuarios. Estas querellas reflejan la preocupación de las autoridades por la influencia de las nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia, así como la intención de sentar jurisprudencia que obligue a las empresas tecnológicas a asumir responsabilidades más estrictas sobre el uso y los contenidos a los que acceden los menores.

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Las demandas recientes contra gigantes tecnológicos y plataformas de inteligencia artificial subrayan la creciente presión sobre la industria para que modifique sus políticas y mecanismos de protección, en un intento por limitar los riesgos asociados al uso de estas herramientas por parte de los más jóvenes.