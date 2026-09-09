Florida demanda a Netflix por “monitorizar” la actividad de niños y usar sus datos con fines publicitarios

La acusación sostiene que la plataforma rastreó la actividad de niños en perfiles infantiles y aprovechó esos datos para publicidad.

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Florida acusa a Netflix de rastrear datos de menores y utilizar esa información con fines publicitarios, en un nuevo frente judicial del estado contra las grandes plataformas tecnológicas.

La demanda fue presentada por el fiscal general estatal, James Uthmeier, quien argumenta que Netflix siguió la actividad de niños en perfiles infantiles, recopiló datos sobre su comportamiento y construyó con ellos una estructura destinada a su negocio publicitario.

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La presentación judicial fue radicada en un tribunal del condado de St. Johns y acusa a la plataforma de infringir la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas y la Carta de Derechos Digitales de Florida.

Según el fiscal, la compañía engañó a sus usuarios: “Netflix les dijo a las familias de Florida que podían pagar una cuota mensual para escapar de la vigilancia de las grandes tecnológicas. Eso era falso”.

El escrito judicial señala que la empresa registró miles de millones de datos de comportamiento, entre ellos los dispositivos que utilizan los abonados, desde dónde acceden y qué contenidos miran, pausan, rebobinan, buscan o abandonan.

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Posteriormente, esa información habría sido utilizada para entrenar algoritmos y respaldar un negocio publicitario que la compañía expresó durante años que no desarrollaría.

El fiscal James Uthmeier afirmó que Netflix engañó a las familias de Florida al prometer una experiencia sin vigilancia mientras registraba datos de sus usuarios (Office of Attorney General James Uthmeier).

El caso pone el foco en los perfiles infantiles

Uno de los ejes de la demanda se centra en los perfiles infantiles, que Netflix presenta como un “espacio propio” para menores de 12 años.

El estado alega que la compañía aseguraba a los padres que en esos perfiles no se aplicaba publicidad basada en el comportamiento, pero que, en la práctica, analizaba lo que ven los niños mediante los mismos sistemas utilizados con usuarios adultos.

La presentación también cuestiona funciones de diseño que buscan mantener a los menores frente a la pantalla. Entre ellas menciona la reproducción automática, activada por defecto incluso en los perfiles infantiles, informó EFE.

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“Si una empresa va a monitorizar cada clic, desplazamiento y deslizamiento, entonces es mejor que avise a los usuarios y sea honesto con ellos sobre que habrá monitorización del comportamiento y reacciones basadas en las distintas acciones que realicen con la aplicación”, manifestó el fiscal.

La demanda de Florida sostiene que Netflix siguió la actividad de niños en perfiles infantiles y recopiló datos de comportamiento para su negocio publicitario (REUTERS/Mike Blake).

Florida vincula la demanda con el giro de Netflix hacia un modelo con anuncios en 2022

El reclamo judicial contrapone esas prácticas con declaraciones públicas realizadas durante años por directivos de la empresa.

En el escrito judicial se menciona que en 2015 el entonces director ejecutivo, Reed Hastings, afirmó que la plataforma no tendría publicidad y, en 2020, la compañía aseguró: “Nosotros no recogemos nada”. Sin embargo, en 2022 lanzó un plan con anuncios, precisó EFE.

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De acuerdo con la oficina del fiscal general, tras su ingreso al mercado publicitario, los datos de usuarios de Florida quedaron expuestos a intermediarios comerciales de datos y plataformas publicitarias, lo que habría permitido segmentar audiencias según la etapa de vida, el nivel de ingresos y la composición del hogar.

El estado sostiene que ese uso de información sensible, especialmente cuando involucra a menores identificados como tales, se realizó sin el consentimiento exigido por la legislación local.

La denuncia señala que Netflix registró miles de millones de datos sobre dispositivos, ubicaciones y hábitos de visualización, incluidas pausas, búsquedas y contenidos abandonados (Captura de video: AG James Uthmeier).

El estado pide borrar datos, frenar ciertas funciones y aplicar multas

Entre las medidas solicitadas, la fiscalía pidió una orden judicial permanente para impedir las conductas denunciadas, obligar a Netflix a eliminar la información obtenida de manera engañosa y retirar los diseños que incentivan la permanencia de los niños en la plataforma.

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Asimismo, reclama multas civiles de hasta USD 50.000 por infracción, que podrían triplicarse cuando los hechos afecten a menores, además de un juicio por jurado.

Durante la conferencia de prensa, Uthmeier aseveró: “Los padres, no las corporaciones de transmisión por streaming, deben dirigir la crianza de los niños”.

Netflix rechazó las acusaciones

Un portavoz del servicio de streaming declaró a CBS News Miami que la empresa se defenderá de las acusaciones. “Netflix se toma muy en serio la privacidad de sus suscriptores”, afirmó.

La compañía añadió que cumple con las leyes de privacidad y protección de datos en todos los mercados donde opera, y que cuenta con salvaguardas específicas para los niños que consumen contenido en la plataforma.

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“Esta demanda carece de fundamento y tenemos la intención de defendernos enérgicamente ante los tribunales”, concluyó.

El estado de Florida pidió que Netflix elimine los datos obtenidos de forma engañosa, retire funciones como la reproducción automática en perfiles infantiles y enfrente multas civiles (REUTERS/Dado Ruvic).

La ofensiva del fiscal de Florida ya alcanzó a otras plataformas

La acción contra Netflix se enmarca en una campaña más amplia de Florida contra empresas tecnológicas con presencia entre menores de edad, informó NBC Miami.

Uthmeier demandó a Snap Inc. por presuntas violaciones de una ley estatal que regula funciones diseñadas para prolongar el uso de las redes sociales y promovió otra demanda contra Roblox por supuestos engaños a los padres sobre la seguridad de su videojuego.

Recientemente, anunció que investigará a Discord por riesgos relacionados con el contacto entre niños y depredadores sexuales.

Al mismo tiempo, el fiscal cuestionó un acuerdo reciente con Meta, del que Florida no formó parte, al considerar insuficientes las medidas ofrecidas para proteger a los adolescentes.

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