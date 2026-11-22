Nueve países de Europa, Medio Oriente y África se sumarán al plan con anuncios de Netflix en la misma tanda que Colombia y Perú. (Reuters)

Guardar

Netflix lanzará su plan de suscripción con anuncios en Colombia y Perú en marzo de 2027, según la carta que la compañía presentó a sus accionistas el 20 de octubre ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Hasta ahora, no informó el precio ni el día exacto.

La carta indica que el servicio llegará a 15 países nuevos durante 2027. La primera tanda de lanzamientos será en marzo y reunirá a nueve países de Europa, Medio Oriente y África, además de Colombia, Perú y Nueva Zelanda.

PUBLICIDAD

Los nueve países de esa región son Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza, según la lista que Netflix difundió en una presentación para anunciantes. La carta describe a Nueva Zelanda como una incorporación respecto del anuncio previo de la empresa.

La compañía presentó el cronograma de expansión en una carta a sus accionistas ante la SEC. (Reuters)

En mayo de 2026, durante su presentación anual para anunciantes, Netflix había incluido a Colombia y Perú entre los 15 mercados de 2027, pero sin una fecha. La directora de Publicidad de la compañía, Amy Reinhard, habló de marzo en septiembre, durante un evento del sector en Brasil, según Produ.

Qué se sabe del precio y qué falta

Netflix no publicó cuánto costará el plan en pesos colombianos ni en soles. Tampoco detalló cuántos anuncios verá el suscriptor ni qué condiciones tendrá, por ejemplo, para descargar contenidos. La carta a los accionistas se limita a confirmar el calendario.

PUBLICIDAD

En Colombia, la plataforma vende hoy solo planes sin anuncios: el Básico cuesta COP 18.900 al mes, el Estándar COP 32.900 y el Premium COP 50.900, según Valora Analitik, que cita la página oficial de la empresa.

Netflix no informó el precio del plan con publicidad para los mercados colombiano y peruano. (Reuters)

El medio calculó que, si Netflix aplica la proporción de otros mercados, el plan Estándar con anuncios costaría entre el 42% y el 60% del Estándar sin publicidad, lo que equivaldría a entre COP 14.000 y COP 19.700. Es una estimación del medio, no un precio de la empresa.

Valora Analitik recordó que en Estados Unidos, España y Brasil Netflix retiró después el plan Básico sin publicidad, de modo que la opción con anuncios quedó como la de entrada. No hay confirmación de que ocurra lo mismo en Colombia o Perú.

PUBLICIDAD

Brasil y México ya tienen el plan

El plan con anuncios ya funciona en Brasil y México. En mayo, Netflix informó que supera los 35 millones de usuarios activos mensuales en Brasil y los 28 millones en México, según la agencia peruana Andina. En todo el mundo, la compañía contó más de 250 millones de espectadores mensuales de esa modalidad.

Amy Reinhard, directora de Publicidad de Netflix, había adelantado el mes de marzo durante un evento en Brasil. (Europa Press)

Valora Analitik señaló que Argentina, por ahora, no ofrece este plan. La carta de Netflix no menciona al país entre los mercados de 2027.

La publicidad, un negocio que Netflix ajustó a la baja

La expansión llega junto con una corrección. En la misma carta, Netflix redujo su previsión de ingresos publicitarios de 2026 a unos USD 2.700 millones, frente a los cerca de USD 3.000 millones que esperaba antes. La empresa lo atribuyó a un despliegue algo más lento de algunas herramientas de publicidad.

PUBLICIDAD

En la conferencia con analistas, ejecutivos de Netflix dijeron que en mercados más nuevos, entre ellos Colombia, lo más importante es aumentar la cantidad de miembros, según la transcripción de la reunión que recoge PPC Land.