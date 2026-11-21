Los representantes electos participaron en el Capitolio de Washington de la tradicional lotería que determina quién tendrá prioridad para escoger su espacio de trabajo antes de asumir el 3 de enero de 2027 (535 News/@MikeBoard1200).

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Antes de debatir leyes, contratar asesores o instalarse en Washington, los miembros electos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos deben superar una prueba menos solemne: extraer un número de una caja de madera.

El premio no es menor. Ese número determina quién tendrá prioridad para elegir entre las oficinas disponibles en los edificios Cannon, Longworth y Rayburn. Están en juego los metros cuadrados para el equipo, la cercanía al pleno para llegar a las votaciones, las ventanas, la luz natural e incluso el acceso a los ascensores.

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Los miembros electos de la Cámara de Representantes definen el orden de asignación de sus oficinas mediante un sorteo con una caja de madera. (REUTERS/Nathan Howard)

Antes de la inauguración del edificio Cannon en 1908, los representantes trabajaban desde sus escritorios en el hemiciclo de la Cámara. Con la apertura de esa sede, cada legislador pasó a tener una oficina propia y comenzó una larga tradición que continúa hasta hoy, precisó la Oficina del Arquitecto del Capitolio (AOC).

Actualmente, los legisladores que conservan su escaño eligen antes que los recién llegados, de acuerdo con su antigüedad, en un proceso de cinco días organizado por clase congresional. Luego, quienes fueron electos por primera vez participan en un sorteo de una sola jornada para escoger entre las oficinas que aún permanecen disponibles.

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Shannon Taylor, representante electa demócrata por Virginia, obtuvo el número 1 en el sorteo (REUTERS/Nathan Howard).

Un número define el orden y las oficinas más buscadas desaparecen primero

La mecánica requiere una preparación previa. Los recién llegados son ordenados al azar en una lista y, a partir de ese orden, se acercan de a uno a la caja.

De acuerdo con The Washington Post, los números bajos abren más posibilidades. A partir de los turnos cercanos al 50, las opciones se reducen. Los últimos lugares pueden terminar en las plantas altas del Cannon, el sector que los legisladores conocen como la “residencia de estudiantes de primer año” y donde no hay acceso directo a un ascensor.

Las suites próximas al Capitolio, las que tienen vistas o ventanales y aquellas ocupadas anteriormente por figuras históricas suelen estar entre las más solicitadas, según la Oficina del Arquitecto del Capitolio (AOC).

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El congresista electo Dan Koh, demócrata por Massachusetts, dijo al medio local WLKY que varios de sus colegas buscan acortar el trayecto hasta el pleno. Él tenía otra prioridad: “Creo que estamos optimizando por la mayor cantidad de metros cuadrados”.

La tradición de la lotería de despachos legislativos comenzó en 1908, antes de la inauguración del edificio Cannon. (REUTERS/Nathan Howard)

Una caja de madera decide quién elige primero

Más de 100 republicanos y demócratas participaron esta semana en el sorteo que definió el orden para escoger despacho en el Congreso que asumirá el 3 de enero de 2027. Entre risas, aplausos, vítores y hasta el canto de “Feliz cumpleaños”, cada representante electo extrajo un número de la caja de madera.

El primero en acercarse a la caja fue John Cowan, representante electo republicano por Georgia y neurocirujano. Vestido con su guardapolvo blanco de médico, extrajo el número 11.

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La demócrata Shannon Taylor, representante electa por Virginia, obtuvo la combinación más celebrada: le tocó el número 1 el día de su cumpleaños. La miembro electa eligió un despacho en el cuarto piso del edificio Rayburn, con luz natural, acceso cercano a los túneles del Capitolio y amplio espacio. “Sacar el número 1 fue surrealista”, contó a The Washington Post.

Otro momento que despertó gritos de euforia en la sala fue el turno de Mark Teixeira, representante electo republicano por Texas y exjugador de las Grandes Ligas. Sacó el número 105 y chocó las palmas con sus colegas. “A veces te preparas, te esfuerzas, y simplemente no es tu noche”, bromeó en una declaración al diario.

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Mark Teixeira, representante electo republicano por Texas y exjugador de las Grandes Ligas, obtuvo el número 105 (REUTERS/Nathan Howard).

El sorteo también dio lugar a las bromas. Cuando Houston Gaines, representante electo republicano por Georgia, extrajo el 67, parte de la sala respondió con un cántico de “seis-siete”, una referencia a una tendencia popular entre adolescentes. “Es por nuestros hijos”, comentó uno de los futuros legisladores, según The Washington Post.

Más tarde, el demócrata por Indiana J. D. Ford hizo un gesto de decepción al obtener el 51. Teixeira, que había sacado el último número, aprovechó la escena e ironizó con ofrecerle un intercambio.

El número más bajo permite elegir primero entre los despachos disponibles, mientras que el más alto deja a su titular con las últimas alternativas (REUTERS/Nathan Howard).

De las cortinas a las mudanzas, cada despacho activa una operación coordinada

Una vez elegida la oficina, los nuevos integrantes y sus equipos deben definir los colores de las cortinas, las alfombras y la pintura. A continuación, se pone en marcha otra operación: cada oficina vacía activa una “cadena de mudanzas” con trabajos de pintura, reparaciones y montaje.

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Coordinadores de la AOC y de la Cámara organizan el uso de pasillos y ascensores para evitar que las cuadrillas se crucen, mientras trabajan electricistas, plomeros, carpinteros, cerrajeros y personal de limpieza.

Los nuevos congresistas eligen la pintura, alfombras y cortinas para acondicionar sus oficinas antes de la jura de enero (REUTERS/Eric Lee).

En los comicios de 2024, el proceso incluyó 127 mudanzas de representantes que conservaron sus cargos y 65 instalaciones destinadas a nuevos miembros.

La demócrata electa por Iowa, Lindsay James, anticipó a WLKY que instalará una máquina de pochoclos en su oficina, mientras que Dan Koh, representante electo demócrata por Massachusetts, afirmó que dejaría las decisiones de decoración en manos de su esposa.

Para Zach Dembo, representante electo por Kentucky, la prioridad es que los electores se sientan bienvenidos: “Es su oficina. Son mis jefes”.

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