OpenAI solicitó una patente para unos auriculares diseñados para reconocer palabras articuladas en silencio a partir de los movimientos del conducto auditivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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OpenAI presentó ante la oficina de patentes de Estados Unidos una solicitud para unos auriculares que identifican qué palabras articula una persona sin emitir sonido. El sistema mide cómo se mueve y cambia de forma el conducto auditivo cuando trabaja la mandíbula. No existe producto anunciado.

La solicitud, numerada US 2026/0369273 A1 y titulada “In-Ear Silent-Speech Detection System” (sistema de detección de habla silenciosa en el oído), se publicó el 19 de noviembre, según el análisis del sitio PPC Land. Figura como solicitante OpenAI OpCo, LLC, de San Francisco, con dos inventores: Douglas Stuart Brodie y Daniel Boothe.

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Una solicitud publicada no otorga derechos de patente. Según PPC Land, las reivindicaciones, que son la parte que define qué se protege, todavía pueden reducirse, reescribirse o ser rechazadas durante el examen. Patentlyze, otro sitio especializado, indicó que el trámite esperaba la revisión de un examinador cuando publicó su ficha.

Las fechas figuran en los registros consultados. OpenAI presentó la solicitud completa el 14 de mayo de 2026 y reclama como base una solicitud provisional del 14 de mayo de 2025. La publicación llegó unos 18 meses después de esa primera fecha, el plazo habitual en Estados Unidos.

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La solicitud de patente de OpenAI para detectar el habla silenciosa se publicó el 19 de noviembre y aún está pendiente de examen (Apple)

Dos formas de leer la mandíbula

El resumen del documento describe un cuerpo que se introduce al menos parcialmente en el conducto auditivo. Un sistema de sensores detecta cómo se mueve el canal al articular palabras y un sistema de procesamiento usa esas señales para generar una representación de lo articulado.

Las dos reivindicaciones principales siguen caminos distintos, según PPC Land. La primera se basa en el movimiento: un acelerómetro o una unidad de medición inercial, que detecta giros y desplazamientos. La segunda usa una punta flexible, de silicona u otro polímero, con un sensor de deformación que registra cuando cambia la forma del conducto.

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En ambos casos, el movimiento se relaciona con la articulación temporomandibular, la bisagra de la mandíbula que está delante de la oreja. Un modelo de aprendizaje automático traduciría esos patrones en sonidos del habla. Para el inglés, el documento menciona 44 fonemas posibles, que luego se agrupan en palabras.

La descripción añade que el modelo podría ajustarse a cada usuario, que repetiría en silencio un conjunto de palabras de práctica. Dos reivindicaciones cubren ese entrenamiento personalizado. El documento tampoco exige silencio total: contempla voces por debajo de unos 30 decibelios, menos que un susurro.

Los auriculares propuestos usarían sensores para captar cómo la mandíbula mueve o deforma el conducto auditivo al articular palabras en silencio (REUTERS)

De las palabras mudas a los asistentes de IA

Las palabras detectadas podrían convertirse en texto, voz sintetizada o una orden. El documento da como ejemplo la instrucción “call XYZ” (llamar a una persona), que el dispositivo interpretaría como una orden para iniciar una llamada telefónica, según PPC Land.

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La descripción también menciona modelos de lenguaje y agentes de IA, es decir, asistentes que ejecutan tareas por su cuenta, para redactar mensajes, actualizar agendas o consultar bases de datos. PPC Land precisa que esos usos aparecen en la descripción y no en las 20 reivindicaciones.

Otro caso previsto es la comunicación entre dos personas con estos auriculares: las palabras articuladas en silencio por una se reproducirían como voz en el oído de la otra. El texto lo presenta como útil para conservar la privacidad y para lugares donde hablar en voz alta resulta poco práctico.

Lo que el documento no dice

La solicitud no incluye cifras de precisión ni de latencia, pruebas con voluntarios, nombre de producto, precio, fecha de lanzamiento ni socio de fabricación, según PPC Land. Tampoco aclara si el procesamiento ocurriría en el auricular o en la nube, ni cómo se obtendría el consentimiento o se guardarían los datos.

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OpenAI no había comentado públicamente la solicitud en los materiales consultados. Las reivindicaciones seguirán en examen ante la oficina de patentes de Estados Unidos, que todavía no ha concedido el derecho.