La capital de Lituania lanzó un maratón navideño para caminar entre luces, cafés, patios y espacios culturales (Go Vilnus)

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Vilna anunció un maratón navideño sin cronómetro, inscripción ni clasificación, con recorridos de hasta 42,195 kilómetros por la capital de Lituania. La propuesta, prevista para el 12 y 13 de diciembre, invita a residentes y turistas a caminar entre luces, cafés, patios y espacios culturales, sin la presión de competir contra el tiempo.

La iniciativa fue lanzada por la agencia de promoción turística Go Vilnius como parte de los preparativos para Navidad. Bajo el nombre de “el maratón navideño más lento de Europa”, ofrecerá circuitos de 3, 10, 21 y 42,195 kilómetros, que podrán realizarse a elección de cada participante y sin necesidad de registrarse previamente.

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La campaña se apoya en la figura de los Christmas Walkerus, o caminantes navideños, una denominación creada para quienes privilegian el paseo y las paradas antes que la llegada rápida a un destino. El concepto tuvo un antecedente en 2025, cuando la jornada navideña de Vilna reunió a decenas de miles de personas y sumó a más de 40 cafés, restaurantes, museos, hoteles y organizaciones, según LRT.

Vilna propone recorridos de hasta 42 kilómetros sin competir contra el tiempo

La actividad comenzará el 12 de diciembre a las 12 y continuará durante todo el fin de semana. No habrá toma de tiempos, clasificación ni exigencia de correr. La organización prevé que quienes participen puedan optar por un paseo corto o intentar completar la distancia oficial de un maratón, con escalas en establecimientos gastronómicos, comerciales y culturales.

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Los organizadores presentaron el evento como una alternativa a las carreras tradicionales y al ritmo acelerado que suele caracterizar a diciembre. El objetivo consiste en recorrer la ciudad a pie, detenerse en las estaciones dispuestas a lo largo del trayecto y reunir experiencias vinculadas con la temporada navideña.

De acuerdo con lo detallado por Euronews, los mapas digitales de las rutas seguirán disponibles hasta el 3 de enero de 2027. De esa manera, quienes no participen durante las fechas centrales podrán completar los itinerarios en otros momentos del período festivo. El maratón forma parte de la programación municipal “Navidad en la capital”.

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El recorrido atravesará sectores del casco histórico de Vilna, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, además de rincones menos frecuentados por los circuitos turísticos habituales. Entre las paradas anunciadas figura Senatorių Pasažas, un patio donde se ofrecen bollos de canela, y la escultura del Gato de Užupis, situada en el barrio artístico que lleva ese nombre.

La propuesta transforma las calles de Vilna en un circuito de caminatas con paradas gastronómicas, comerciales y culturales (Go Vilnus)

El circuito pasará por patios, cafés y calles vinculadas con el invierno

Las rutas también incluirán calles cuyos nombres remiten a la estación y a las fiestas. Entre ellas están Žiemos, que significa Invierno; Šerkšno, Escarcha; Sniego, Nieve; y Elnių, Ciervo. La selección forma parte del diseño de un trayecto que busca extender las actividades navideñas hacia distintos puntos de la capital lituana.

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La directora de Comunicación de Go Vilnius, Eglė Girdzijauskaitė, explicó que la propuesta parte de una crítica a la concentración de compromisos y traslados durante diciembre. “La Navidad se ha convertido en una temporada de ir con apuro de una cosa a otra”, afirmó la funcionaria, citada por Euronews.

Girdzijauskaitė sostuvo que las dimensiones de Vilna permiten recorrerla sin apuro, debido a que sus distancias son cortas y buena parte de sus atractivos se encuentran conectados a pie. La campaña apunta, así, a que visitantes y residentes incorporen pausas en sus recorridos por la ciudad durante las semanas previas a Navidad.

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Cafés, restaurantes, tiendas, galerías, museos, hoteles y centros culturales fueron convocados a integrarse como estaciones del circuito. Los establecimientos podrán proponer menús especiales, actividades, obsequios u otras iniciativas para quienes sigan alguno de los itinerarios.

En la edición de 2025, los asistentes utilizaron piñas como moneda simbólica para acceder a propuestas ofrecidas por los comercios adheridos. Para este año, el formato se amplió desde una sola jornada hacia un fin de semana de caminatas y desafíos recreativos, con la intención de distribuir el flujo de visitantes en diversos barrios.

Residentes y turistas podrán elegir recorridos de tres, 10, 21 o 42,195 kilómetros durante el fin de semana navideño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada navideña comenzará el 28 de noviembre

El calendario festivo de Vilna comenzará el 28 de noviembre con el encendido anual del árbol de Navidad. Desde ese día y hasta el 27 de diciembre funcionará el mercado navideño de la Plaza de la Catedral, una de las actividades centrales de la programación de fin de año.

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La pista de hielo de la Plaza del Ayuntamiento abrirá el 29 de noviembre y permanecerá operativa hasta el 25 de enero. A su vez, el tren navideño circulará por el casco antiguo entre el 28 de noviembre y el 3 de enero.

El maratón navideño más lento de Europa se sumará a esa agenda el segundo fin de semana de diciembre. La información sobre las rutas y sus estaciones será actualizada en el sitio oficial de la programación, de acuerdo con Delfi.