Canva anunció una reestructuración interna que alcanza a 1.271 trabajadores, cifra equivalente al 22% de su plantilla. (Joel Carrett/AAP/via REUTERS)

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Canva, la empresa australiana de diseño gráfico usada por cientos de millones de personas, afectará a 1.271 trabajadores, el 22% de su plantilla, con una reestructuración anunciada el 4 de noviembre. La compañía aseguró que no usará inteligencia artificial para hacer el trabajo de quienes se vayan.

La cifra incluye despidos, cambios de funciones y traslados a Sídney, y la empresa no precisó cuántas personas perderán el empleo. Lo informó la directora ejecutiva y cofundadora, Melanie Perkins, en un correo a los empleados que Canva publicó luego en su sala de prensa.

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Perkins calificó el momento como el más difícil en los 13 años de historia de la empresa. Escribió que el crecimiento se desaceleró este año por primera vez en una década y que cambios menores no bastaban para “refundar” Canva.

Qué cambia dentro de la empresa

La carta describe tres medidas: unir las áreas de producto, crecimiento y plataforma en una sola organización, reducir las especialidades estrechas para crear puestos más amplios y concentrar equipos en centros comunes. Sídney será la sede principal de más equipos de producto.

La empresa unificará las divisiones de producto, crecimiento y plataforma, y exigirá asistencia a la oficina hasta tres días por semana desde enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de enero, la mayoría de los empleados con modalidad híbrida deberá ir a la oficina entre dos y tres días por semana, según el texto de Perkins.

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Quienes pierdan el puesto recibirán al menos seis meses de salario, doce meses de cobertura de salud donde la empresa la ofrece y la posibilidad de quedarse con su computadora portátil. También habrá becas de USD 10.000 para quienes quieran emprender; tienen hasta el 14 de diciembre para inscribirse.

El debate sobre el papel de la IA

La carta habla de nueva tecnología que transforma lo que la gente crea y espera, pero no menciona la inteligencia artificial. Consultada por la agencia australiana AAP, la empresa respondió que la IA cambia los productos que construye, pero que los roles de las personas que se van no pasarán a ser hechos por IA.

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Un vocero de Canva dijo a AAP: “Estos cambios buscan preparar a Canva para construir esos productos, no usar IA para hacer el trabajo de las personas que se van”.

El sindicato Professionals Australia reclamó transparencia sobre el impacto del avance tecnológico en los recortes laborales del sector.

El sindicato Professionals Australia pidió más claridad. Su director para el sector tecnológico, Paul Inglis, afirmó que las grandes empresas del rubro deben ser honestas sobre el efecto de la IA en el empleo. Después señaló que Atlassian y WiseTech Global reconocieron el papel de esa tecnología en sus recortes, y que “es difícil entender la magnitud de los despidos si no es por la IA”, según el Daily Mail.

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AAP recordó que Atlassian redujo en marzo su plantilla en 1.600 personas, y que WiseTech Global anunció recortes de hasta 2.000 puestos, luego revisados a 1.700. Ambas atribuyeron los cambios a la IA.

Un negocio presionado por la IA

TechCrunch informó que Canva recortó su pronóstico de crecimiento de ingresos de 30% a 20% por el aumento de los costos de sus funciones de IA, y que sus primeros inversores redujeron su valuación a unos USD 35.000 millones este año. Adam Barty, director de la consultora Revium, dijo a AAP que “es difícil no ver la IA como una amenaza existencial” para el modelo de negocio de Canva.

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El incremento en los costos vinculados a la inteligencia artificial redujo el pronóstico de crecimiento y la valuación de Canva a 35.000 millones de dólares.

Tres semanas después, el Daily Mail publicó que fuentes anónimas aseguran que hubo salidas silenciosas en los meses previos y que la cifra real de personas que dejaron la empresa este año es mayor. Canva respondió que la gestión del desempeño es independiente de la reestructuración y que no hay metas de despidos por rendimiento.

Canva no detalló qué funciones ni qué países concentrarán los recortes. Storyboard18 informó que el área de contenido para India figura entre los equipos alcanzados, aunque la empresa no dio cifras locales.