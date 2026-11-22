La cronología de Google Maps se guarda en el teléfono (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cronología de Google Maps, que registra los lugares y recorridos de un usuario, se guarda en el propio teléfono. Para no perderla al cambiar de equipo, restablecerlo de fábrica o extraviarlo, hay que activar de forma manual la copia de seguridad en cada dispositivo, según la ayuda oficial de Google.

La función no viene encendida por defecto. Google explica que la cronología está desactivada en la cuenta hasta que el usuario la activa, y que la copia de seguridad es un paso aparte. Cuando se activa, Maps guarda en los servidores de Google una copia cifrada de esos datos.

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Con la copia activa, el historial puede importarse a otro aparato aunque el original se haya perdido o dañado. Sin ella, iniciar sesión con la misma cuenta en un teléfono nuevo puede no devolver el historial, advirtió Android Police en una guía publicada el 21 de noviembre.

Google precisa que los cambios en la cronología pueden tardar unos días en reflejarse en la copia. Por eso conviene activarla antes de necesitarla y no el día en que se cambia de teléfono.

Cómo activar la copia en Android y en iPhone

La ayuda de Google indica un requisito previo: para activar la copia, la eliminación automática debe estar apagada. En Android, hay que abrir la aplicación Google Maps, tocar la foto de perfil o la inicial y entrar en la cronología.

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Desde allí se abre el menú de tres puntos y la configuración de ubicación y privacidad. En la opción de borrado automático se elige no borrar la actividad.

Para activar la copia de seguridad de la cronología de Google Maps en Android, primero hay que desactivar el borrado automático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después se vuelve a la cronología y se toca el ícono de nube, arriba a la derecha. En la pantalla de copia de seguridad se enciende el interruptor y se confirma con el botón de activar. Google aclara que Android exige hacerlo por separado en cada aparato: una copia en un teléfono no protege a los demás.

En iPhone y iPad el recorrido es parecido: perfil, cronología, ícono de nube, y si la eliminación automática está activa, se apaga con la opción de no borrar la actividad. Luego se enciende la copia y se toca la confirmación.

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Google indica que esta guía rige para la aplicación Maps versión 6.93 o posterior en iOS, y 11.106 o posterior en Android.

Con la eliminación automática, Google permite borrar la cronología con más de 3, 18 o 36 meses de antigüedad. Quien la use tendrá que elegir entre ese borrado periódico y la copia de seguridad, porque la ayuda oficial las presenta como incompatibles.

En Android, iPhone y iPad, la copia de seguridad se activa desde el ícono de nube de la cronología de Google Maps, con el borrado automático desactivado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo recuperar el historial en un teléfono nuevo

Para traer la copia a otro equipo, se abre Maps en el aparato nuevo, se entra en la cronología y se toca el ícono de nube. En la sección de copias se selecciona el dispositivo de origen, se abre el menú de más opciones y se elige importar. Luego se confirma en la pantalla de importación.

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Google prevé un caso particular: si aparece el aviso de que los datos cifrados están bloqueados en el dispositivo, hay que acudir al aparato con el que se crearon las copias, si todavía existe, y volver a introducir la contraseña de la cuenta.

Si ya no se tiene ese aparato, la única salida es apagar las copias y borrar las existentes, lo que las elimina de forma permanente. Después se pueden crear copias nuevas.

Una segunda copia: exportar el archivo

Además del respaldo en la nube, la cronología puede exportarse como archivo. En Android, abrí “Ajustes” y entrá en “Ubicación”, “Servicios de ubicación” y “Cronología”. Seleccioná la opción para exportar los datos, elegí una carpeta de destino y tocá “Guardar”. Al terminar, aparecerá un aviso de confirmación.

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En iPhone, la opción está en la configuración de ubicación y privacidad dentro del perfil de Maps. El archivo se guarda desde el menú de compartir de iOS con el nombre location-history.json. Android Police sugiere guardar esa copia en una computadora u otro teléfono, y aclara que no reemplaza al respaldo integrado.

La ayuda oficial también advierte que apagar o borrar las copias no elimina los datos que siguen en el teléfono, y que se pueden volver a activar en cualquier momento.

En cambio, un restablecimiento de fábrica o el borrado de los datos de los servicios de Google Play sí elimina la cronología del equipo, según las indicaciones que corresponden a la ayuda de Google consultada el 22 de noviembre de 2026.

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