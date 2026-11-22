Descubre la increíble historia de cómo Steve Jobs, tras su salida de Apple, apostó por Pixar para crear Toy Story, la película que marcó un antes y un después en la animación por computadora. Conoce los desafíos técnicos y creativos que llevaron a esta obra maestra.

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El 22 de noviembre de 1995, una película sobre juguetes que cobraban vida cuando su dueño no estaba presente llegó a los cines y cambió el rumbo de la animación. Toy Story, que presentó al mundo a Woody y Buzz Lightyear, también demostró que las imágenes generadas por computadora podían sostener un largometraje capaz de conquistar a espectadores de distintas generaciones.

Su historia estuvo ligada a una apuesta empresarial de Steve Jobs, quien encontró en la animación una oportunidad que inicialmente no formaba parte de sus planes. El empresario había sido apartado de Apple en 1985 tras un conflicto interno, y un año después compró por USD 10 millones la división de gráficos por computadora de Lucasfilm.

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La operación dio origen a Pixar, aunque en sus primeros años la compañía estuvo lejos de ser el exitoso estudio cinematográfico que llegaría a convertirse.

Jobs consideraba que Toy Story podía seguir siendo vista y apreciada por nuevas generaciones incluso 60 años después de su estreno. (Disney Pixar)

Steve Jobs y una apuesta que cambió el rumbo de Pixar

Cuando Jobs adquirió la división, su intención era desarrollar tecnología para el mercado de gráficos digitales, no producir películas. El negocio estaba enfocado en crear hardware y software para profesionales, mientras que los cortometrajes animados servían principalmente para demostrar las capacidades de sus herramientas.

Este ángulo generaba tensiones dentro de la empresa. Según reseñan los medios, muchos trabajadores desconfiaban del empresario y lo consideraban ajeno a la cultura creativa del estudio. Su reputación después de abandonar Apple tampoco ayudaba.

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Lawrence Levy, quien posteriormente se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos en Pixar, recogió en su libro De Pixar al cielo el testimonio de una directiva sobre el sentimiento de los empleados: “En el estudio se temía a Steve”. Otra frase que solía susurrarse en los pasillos era “mantén a ese lejos de aquí”.

Algunos empleados de Pixar desconfiaban de Jobs y preferían mantenerlo alejado de las actividades del estudio (Mandatory Credit: Photo by Robert Holmgren/Shutterstock )

La situación comenzó a cambiar cuando Jobs escuchó las propuestas de Ed Catmull y John Lasseter, dos figuras fundamentales de Pixar. Ambos defendían la posibilidad de realizar una película completamente animada por computadora. Aunque la tecnología todavía presentaba limitaciones y los proyectos comerciales anteriores no habían dado los resultados esperados, el empresario decidió respaldar la iniciativa.

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En una entrevista concedida en 1996, Jobs contó que decidió “sumarse al sueño que tenía Catmull tanto espiritual como financieramente”, explicó. En ese entonces, la compañía había dedicado diez años a reunir talento técnico y creativo para alcanzar el objetivo.

Una tarjeta profesional de Steve Jobs indica el cargo que tenía en Pixar a mediados de los 90 (REUTERS/Mike Segar)

La tecnología que hizo historia en el cine animado

Hasta ese momento, los grandes estudios, especialmente Disney, dominaban la animación con dibujos hechos a mano. Aunque el CGI ya se utilizaba en el cine desde la década de 1970, su presencia estaba concentrada principalmente en los efectos especiales y no en la totalidad de una película.

Para desarrollar Toy Story, Pixar recurrió a un proceso que combinó el trabajo artístico con herramientas digitales. Los personajes se diseñaron a partir de esculturas físicas de arcilla que posteriormente fueron escaneadas y transformadas en modelos tridimensionales. A estos se les incorporaron cientos de controles para reproducir movimientos y expresiones.

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Según The New York Times, el estudio desarrolló su propio software de renderizado y utilizó 117 computadoras que funcionaban las 24 horas del día. La elaboración de un solo fotograma podía tomar desde casi una hora hasta 30 horas, y la película contaba con más de 100.000 imágenes.

Los personajes fueron diseñados a partir de esculturas de arcilla que luego se digitalizaron. (Créditos: Behind The Scenes - Toy Story)

El resultado fue el primer largometraje completamente animado por computadora. Sus escenarios, las sombras, los reflejos en los ojos de Woody y las marcas en los muebles de la habitación de Andy demostraron nuevas posibilidades para construir mundos digitales.

La película también evidenció algunas limitaciones de aquella tecnología, especialmente en la representación de los rostros humanos, pero abrió el camino para producciones que perfeccionaron esas técnicas.

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El impacto trascendió a Pixar. Luego de Toy Story, otros estudios aceleraron sus propios proyectos de animación digital, como DreamWorks con Antz (1998) y Shrek (2001). La animación CGI pasó progresivamente de ser una alternativa experimental a convertirse en el estándar de buena parte de la industria cinematográfica.

La producción de Toy Story requirió una década de investigación y desarrollo tecnológico. (Créditos: Behind The Scenes - Toy Story)

El éxito de Pixar también enriqueció el legado de Jobs

Toy Story recaudó aproximadamente USD 362 millones en todo el mundo, de acuerdo con el registro histórico de Pixar. Además, recibió tres nominaciones al Oscar y John Lasseter obtuvo un Premio Especial de la Academia por su liderazgo en el desarrollo del primer largometraje animado por computadora.

El éxito también tuvo consecuencias inmediatas para la empresa. Apenas seis días después del estreno, el 28 de noviembre de 1995, Pixar salió a bolsa mediante una oferta pública inicial que se convirtió en la más grande de ese año, según la cronología oficial del estudio.

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El éxito también tuvo consecuencias inmediatas para la empresa. Apenas seis días después del estreno, el 28 de noviembre de 1995, Pixar salió a bolsa mediante una oferta pública inicial que se convirtió en la más grande de ese año, según la cronología oficial del estudio.

Toy Story se convirtió en una de las franquicias más rentables del estudio Pixar (Créditos: Pixar)

La franquicia continuó con Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010) y Toy Story 4 (2019). Entretanto, Pixar amplió su catálogo con títulos como Monsters, Inc., Buscando a Nemo y Los Increíbles, que reforzaron su posición en Hollywood.

En 2006, Jobs concretó otra de las grandes operaciones de su trayectoria empresarial: vendió Pixar a The Walt Disney Company por USD 7.400 millones. La transacción lo convirtió en el mayor accionista individual de Disney y le permitió ocupar un puesto en su junta directiva, de acuerdo con Forbes.

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