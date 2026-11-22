El Servicio Meteorológico Nacional canceló la advertencia de tornado para el norte de Miami-Dade y el sur de Broward (Foto AP/Octavio Jones)

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) canceló este sábado una advertencia de tornado que había sido emitida para el norte del condado de Miami-Dade y el sur de Broward, tras determinar que la tormenta severa que la motivó perdió intensidad y dejó de representar un riesgo de formación de tornado en la región.

La alerta, que tenía vigencia programada hasta las 12:30, fue activada luego de que el radar meteorológico identificara rotación dentro de una fuerte tormenta eléctrica que se desplazaba hacia el noreste a unos 24 kilómetros (15 millas) por hora.

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El sistema se encontraba próximo a Hialeah Gardens y mostraba características preocupantes: vientos intensos y un posible eco en forma de gancho —patrón radar asociado con la formación de tornados— con la rotación más pronunciada concentrada entre 610 y 914 metros (2.000 y 3.000 pies) de altura, según precisó la meteoróloga Jennifer Collins de Local 10.

La advertencia meteorológica abarcó múltiples localidades desde Pembroke Pines hasta Miami Shores y el estadio Hard Rock (Thomas Cordy/AP)

Las comunidades bajo alerta abarcaron desde Pembroke Pines hasta Miami Shores

La advertencia alcanzó a una extensa franja de localidades en ambos condados, entre ellas Miami Gardens, Hialeah, Miami Lakes, Pembroke Pines, Miramar, North Miami, Opa-Locka, Miami Shores, Medley, Palm Springs North, Country Club, Westview, Pennsuco, el estadio Hard Rock, Golden Glades, Pinewood, West Little River y Biscayne Park.

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Las señales de rotación más intensas se concentraron cerca de Miami Lakes y Palm Springs North, en las inmediaciones de las autopistas Interstate 75 y Florida’s Turnpike, en la zona limítrofe entre ambos condados.

El Servicio Meteorológico Nacional descartó que el fenómeno haya tocado tierra antes de la desactivación de la alerta (AFP)

El NWS levantó la alerta al debilitarse la tormenta

Según el organismo meteorológico, el sistema tormentoso perdió intensidad y ya no mostraba capacidad de producir un tornado al momento de la cancelación. En un mensaje publicado en la red social X, el NWS Miami indicó: “Esta advertencia ha sido cancelada. Aún son posibles tormentas adicionales aisladas de fuertes a marginalmente severas esta tarde. ¡Estén atentos a cualquier nuevo producto del NWS!”.

Sin embargo, la agencia advirtió que el área podría seguir experimentando vientos ráfaga y lluvias intensas. El tornado podría haber generado granizo de aproximadamente 1,9 centímetros (tres cuartos de pulgada) de diámetro, aunque no se confirmó contacto con el suelo antes ni después de la cancelación.

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11/21: **This warning has been cancelled.** Additional isolated strong to marginally severe storms remain possible this afternoon. Keep an eye out for any additional NWS products! — NWS Miami (@NWSMiami) November 21, 2026

Las autoridades recomiendan mantenerse alerta ante nuevas tormentas aisladas

Mientras la advertencia estuvo activa, el NWS instó a los residentes y visitantes dentro de la zona afectada a refugiarse de inmediato en habitaciones interiores en el nivel más bajo de edificaciones sólidas, alejados de ventanas. Quienes se encontraran al aire libre, en vehículos o en viviendas móviles debían trasladarse al refugio resistente más cercano.

La meteoróloga Collins subrayó que, aun sin confirmar un tornado en tierra, las ráfagas potencialmente destructivas representaban un peligro real para quienes permanecieran a la intemperie.

El NWS precisó que tormentas aisladas de intensidad fuerte a marginalmente severa permanecen como posibles durante el transcurso de la semana en el sur de Florida.

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Los protocolos oficiales instruyeron a los habitantes a buscar refugio en habitaciones interiores alejadas de las ventanas (AP Photo/Marta Lavandier)

En paralelo, el Centro Nacional de Huracanes informó que una baja de presión extratropical ubicada a varios cientos de kilómetros al este de la costa de Carolina del Norte genera lluvias, vientos y marejadas a lo largo del litoral atlántico, aunque descartó su desarrollo como sistema tropical o subtropical en los próximos días.