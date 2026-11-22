El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el parlamentario Gadi Eisenkot posan para la ceremonia de juramentación de los parlamentarios en Jerusalén, el 10 de noviembre del 2026. (AP foto/Ohad Zwigenberg)

Guardar

El Likud, el partido del primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, y Yashar, el partido del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, retomaron este domingo las negociaciones para formar un gobierno de unidad nacional. Las delegaciones se reunieron en un hotel de Herzliya, cerca de Tel Aviv, en el segundo encuentro en una semana, según constató la agencia AFP. La principal diferencia, que sigue sin resolverse, es quién encabezaría ese gobierno.

Las conversaciones se celebraron en el hotel Dan Accadia, según medios hebreos citados por The Times of Israel. Por el Likud participaron Ofir Katz, jefe de su bancada en la Knéset, y Michael Rabello, abogado de Netanyahu desde hace años. Por Yashar, el legislador Chili Tropper y Yoav Horowitz, quien fue jefe de gabinete de Netanyahu.

PUBLICIDAD

Sin mayoría y con fecha límite

Las elecciones del 27 de octubre no dieron mayoría a ningún bloque. El presidente Isaac Herzog encargó el 8 de noviembre a Eisenkot la formación del gobierno, y el plazo vence el 6 de diciembre, prorrogable por 14 días. El bloque de Eisenkot, que incluye a Yashar, tiene 48 de los 120 escaños de la Knéset, el parlamento israelí, y la mayoría absoluta requiere 61. Dentro de ese bloque hay desacuerdos sobre qué camino seguir: aliarse con los partidos ultraortodoxos, acercarse a las formaciones árabes o formar un gobierno de unidad con el Likud.

El Likud sostiene que apoya un gobierno de unidad, pero impone condiciones. Pide que cesen los “ataques personales e incitación al odio” contra Netanyahu y su gobierno, un ejecutivo formado solo por partidos que respalden a Israel como Estado nación del pueblo judío, lo que excluye a los árabes, y el rechazo a un Estado palestino. También exige mantener el control israelí de territorios en Siria, Líbano y Gaza y un compromiso sobre el servicio militar de los ultraortodoxos. Altos funcionarios del Likud dijeron al diario Maariv que Netanyahu no renunciará a ser primer ministro y que quiere incluir a los dos partidos de ultraderecha que fueron sus socios de coalición, Sionismo Religioso y Otzma Yehudit.

PUBLICIDAD

Montaje con Benjamin Netanyahu, el 28 de enero de 2026, y Gadi Eisenkot, el 30 de junio de 2026, cuando lanzó su partido. (REUTERS/Amir Cohen)

Yashar rechaza esa fórmula. Su postura, divulgada el 19 de noviembre y citada por Maariv, es que Eisenkot gobierne todo el mandato, sin una rotación con Netanyahu. El partido dijo que “no esperará” a que el encargo pase a Netanyahu y de él a la Knéset: si no hay otro gobierno, llevará a votación un gobierno de minoría antes del 6 de diciembre. El sábado, Yashar presentó las conversaciones con el Likud como “un compromiso real con la formación del gobierno más amplio posible”, y dijo que Eisenkot pidió a sus representantes explorar todas las opciones.

Una rotación, fórmula que ya se usó en Israel, permitiría a Netanyahu conservar protección política frente al juicio por corrupción que enfrenta y seguir oponiéndose a una comisión de investigación independiente sobre los fallos de seguridad previos al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

PUBLICIDAD

Eisenkot, que centró su campaña contra Netanyahu, se niega a gobernar bajo su dirección. Hay versiones contradictorias sobre el margen del primer ministro: una fuente del Likud dijo a Maariv que Netanyahu podría aceptar ser el segundo en una rotación, mientras que otros dirigentes de su partido insisten en que no cederá el cargo.

El gobierno de minoría, la alternativa de Eisenkot

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, habla con los medios al llegar a la ceremonia de juramento de los nuevos miembros de la Knéset, el Parlamento israelí, en Jerusalén, el martes 10 de noviembre de 2026. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

La alternativa de Eisenkot también tiene obstáculos. Un gobierno de minoría necesitaría votos o abstenciones de legisladores árabes. Avigdor Liberman, líder del partido Yisrael Beiteinu, de derecha laica y aliado de Eisenkot, se opone a depender de ellos, y sin sus siete escaños, según los cálculos que cita Maariv, la votación podría terminar 60 a 60, lo que bloquearía la aprobación.

PUBLICIDAD

Los dos partidos se acusan de dilatar las conversaciones. Katz dijo al llegar, según el sitio Ynet, que esperaban “negociaciones genuinas, al menos de nuestra parte” y que Yashar no estuviera negociando “solo para la foto”. Tropper, por su parte, afirmó que Eisenkot pidió reuniones desde hace casi una semana y que el Likud las rechazó. El Likud respondió que Yashar y sus aliados negocian solo en apariencia mientras avanzan “movimientos unilaterales” en la Knéset, y que la unidad nacional es “una necesidad del momento”. No se informó de acuerdos tras la reunión de este domingo.