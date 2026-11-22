La ficha de Xie Jun, director general adjunto de la Corporación Nacional de Petróleo de China, en el sitio de la empresa. (Captura de pantalla)

Guardar

China investiga por presunta corrupción a Xie Jun, director general adjunto de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), la mayor productora de petróleo y gas del país, según anunció este domingo el principal organismo anticorrupción del Partido Comunista. Es el cargo más alto que se conoce investigado en la petrolera en lo que va del año, según los reportes disponibles.

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria y la Comisión Nacional de Supervisión, los dos organismos que dirigen la lucha contra la corrupción, informaron en su sitio web que Xie, integrante del grupo dirigente del Partido en la empresa, “está bajo sospecha de violaciones graves de la disciplina y la ley” y que se encuentra sometido a “revisión disciplinaria e investigación de supervisión”. Es la fórmula habitual con la que Beijing anuncia que un funcionario fue detenido o está bajo control de los investigadores. El comunicado no precisa de qué se lo acusa.

PUBLICIDAD

El logo de la petrolera estatal china CNPC en su stand de la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro, en Beijing, el 22 de junio de 2026. (REUTERS/Florence Lo)

Xie, ingeniero, es miembro del grupo dirigente del Partido Comunista en la CNPC y director general adjunto de la corporación desde enero de 2022. También dirige el Centro de Consultoría de la CNPC. Hizo gran parte de su carrera en la filial Southwest Oil and Gas Field, en el suroeste del país, una zona clave para el gas de esquisto, donde pasó de directivo a secretario del Partido y gerente general, según medios chinos. En 2020 pasó a la sede central de la CNPC, donde dirigió las áreas de planificación y desarrollo, que incluyen la cooperación internacional y las energías nuevas. En junio fue reelegido director de PetroChina, la filial que cotiza en bolsa y de la que la CNPC es la empresa matriz, con responsabilidad sobre inversión y desarrollo, según un medio chino.

Hace apenas 16 días, según esa misma fuente, inauguró en Shanghái un foro de cooperación internacional de la empresa.

Un sector bajo vigilancia

El logo de la petrolera estatal china Sinopec en su stand de la feria energética Gastech, en Bangkok, Tailandia, el 14 de septiembre de 2026. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La investigación se suma a una campaña anticorrupción que viene golpeando al sector energético. Hace menos de un mes, las autoridades anunciaron la investigación de Fu Chengyu, ex presidente de Sinopec, otra de las grandes petroleras estatales. Caixin informó el 3 de noviembre de que al menos 25 directivos de Sinopec fueron investigados en dos años, sobre todo en las áreas de ventas e ingeniería.

PUBLICIDAD

En la CNPC, medios chinos señalan que este año también se investigó a cuatro directivos de menor rango, entre ellos un gerente de ventas de gas natural y un contador general de una refinería. La petrolera ya había sido escenario de otras purgas: en 2013, el entonces presidente de PetroChina, Jiang Jiemin, fue investigado y luego condenado a 16 años de prisión por soborno y abuso de poder, y en 2021 se investigó a un vicepresidente, Ling Xiao.

La CNPC emplea a más de un millón de personas y figuraba entre las cinco mayores empresas del mundo por ingresos en el ranking Fortune Global 500 de 2022. Todavía se desconoce quién asumirá las funciones de Xie, mientras queda por verse cómo la noticia afectará las acciones de la petrolera.

PUBLICIDAD