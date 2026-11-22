La casa de subastas Richmond Auctions vendió una reliquia vinculada a George Washington con más de dos siglos de historia documentada. Nadie sabe quién la compró (Richmond Auctions)

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Más de dos siglos después de la muerte de George Washington, un mechón de su cabello sigue circulando entre coleccionistas. La pieza más reciente en salir al mercado lo hizo el sábado a través de una subasta, y se adjudicó por USD 4.000, según informó CBS News.

El objeto no llegó solo: lo acompañaba una cadena documental construida a lo largo de generaciones que lo vincula directamente a los últimos días del primer presidente de Estados Unidos.

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Detrás de esa cadena está John Gadsby, un hotelero de Alejandría, Virginia, que organizó los dos últimos festejos de cumpleaños de Washington —en 1798 y 1799— en su City Hotel and Tavern, y que lo recibió en una cena privada poco antes de su muerte en Mount Vernon.

Según un testamento adjunto al marco, publicado por Richmond Auctions, fue esa cercanía la que le dio acceso al mechón.

Comandó una revolución, fundó una república y gobernó dos mandatos. Murió en 1799. Su cabello todavía circula (Foto AP)

La pieza y lo que la respalda

El mechón se conserva en un marco de madera dorada de aproximadamente 23 centímetros por 6 centímetros (9 por 2,5 pulgadas), con ventana de vidrio. La casa de subastas no proporcionó detalles sobre la identidad del comprador.

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La autenticidad del objeto se sustenta exclusivamente en esa documentación, dado que no existe un peritaje forense o análisis de ADN divulgado públicamente que certifique el origen biológico del cabello.

La reliquia pasó de Gadsby a sus descendientes, entre ellos el célebre coleccionista John K. Lattimer, tal como precisó CBS News en base a información de Richmond Auctions.

La nieta de Gadsby, Julia Ten Eyck McBlair, dejó constancia del origen del objeto en un documento notarial de 1928. “El mechón llegó a sus manos en razón de la amistad y la relación con sus últimos días”, declaró en ese entonces.

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McBlair también precisó que su abuelo lo hizo enmarcar y que colgó “bajo el retrato del general Washington en nuestra casa de Washington City, donde lo vi toda mi vida”.

La historia de una pieza vale tanto como quien la cuenta. En este caso, la contó una nieta en 1928 ante un notario (REUTERS/Jonathan Ernst)

El hombre detrás de la reliquia

La Asociación Histórica de la Casa Blanca describió a Gadsby como uno de los hoteleros más activos de su época.

Administró el City Hotel and Tavern en Alejandría y el Indian Queen en Baltimore, y cerró su carrera al frente del Franklin House y el National Hotel en Washington D.C.

La asociación también señaló que Gadsby habría comprado y vendido personas esclavizadas para trabajar en sus establecimientos, aunque los registros disponibles de ese período son fragmentarios.

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Gadsby recibió a Washington en sus últimas celebraciones y conservó un mechón de su cabello enmarcado bajo su retrato. También fue señalado por comprar y vender personas esclavizadas en sus establecimientos (Dominio Público)

Un mercado con historia propia

Este tipo de ventas no es un hecho aislado. En julio pasado, una carta firmada por Washington en la que solicitaba la formación del nuevo Ejército Continental se adjudicó por más de USD 109.000.

Otra carta del mandatario, fechada el 5 de enero de 1780 y subastada en 2024 por Briggs Auction en Pensilvania, también salió a remate.

En ese documento, Washington se comunicaba con el coronel Stephen Moylan, entonces al mando del Cuarto Regimiento de Dragones Ligeros Continentales en Connecticut, para tratar asuntos de ascensos dentro del cuerpo.

En 2021, tres hebras atribuidas a Washington, resguardadas en un relicario, se vendieron por casi USD 40.000. La BBC señaló que esas muestras se habrían extraído cerca del momento de su muerte.

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No era la primera vez que el cabello de Washington llegaba a una sala de subastas. Y tampoco era la vez que más había valido (Lelands Auctions)

La colección de Mount Vernon, antigua residencia de Washington y actual museo, conserva más de 50 muestras de cabello atribuidas al mandatario.

Allí las piezas se preservan en marcos, papeles y joyas, una forma de recuerdo personal que tuvo amplia circulación entre las familias acomodadas antes de alcanzar su mayor popularidad durante el siglo XIX.

Mount Vernon también informó que el FBI examinó en 1994 algunos cabellos presuntamente pertenecientes a Washington. El organismo encontró una cantidad mínima, o inexistente, de ADN y determinó que el estado del material impedía un análisis genético concluyente con la tecnología disponible.

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Esa evaluación no incluyó la pieza subastada el sábado, pero aporta contexto sobre los límites de una eventual comprobación genética en reliquias de más de dos siglos. CBS News contactó a Richmond Auctions para obtener más detalles sobre la venta, sin obtener respuesta.