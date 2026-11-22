Las casas de Elvis Presley, Prince, Louis Armstrong y otras figuras que hoy funcionan como museos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Algunas celebridades dejan una huella tan imborrable en el mundo que sus casas se conservan como museos. La mansión de Elvis Presley en Memphis, Graceland, es el segundo hogar más visitado de Estados Unidos, detrás de la Casa Blanca en Washington D.C., con más de 600.000 visitantes al año.

1- Elvis Presley: Graceland, la segunda casa más visitada de Estados Unidos

Elvis compró Graceland en 1957 y vivió allí durante dos décadas, hasta su muerte en 1977. Tras el fallecimiento de su padre, Vernon Presley, fue su exesposa Priscilla Presley quien asumió la gestión del inmueble y resistió las recomendaciones de sus asesores financieros de venderlo. En 1982 abrió sus puertas al público.

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Graceland abrió al público en 1982 bajo la gestión de Priscilla Presley y recibe más de 600.000 visitantes al año en Memphis (Créditos: archivo)

Hoy, los recorridos incluyen la sala de la jungla, un edificio de raquetbol, el jardín de meditación y la colección de aviones del cantante. “Graceland está exactamente igual a como estaba cuando Elvis vivía allí y nada ha sido movido”, afirmó Priscilla en una charla en el 92NY en septiembre de 2025, recogida por People. “El comedor es el mismo. Todas las habitaciones son las mismas”, señaló.

2- Julia Child: su cocina, preservada en el Smithsonian

Distinta en forma pero de peso comparable es la historia de Julia Child, quien cambió la relación de los estadounidenses con la cocina francesa a través de libros como Mastering the Art of French Cooking y programas como The French Chef.

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Julia Child donó su cocina de Cambridge al Smithsonian Institution para su exhibición en el Museo Nacional de Historia Estadounidense

En 2001, Child donó su cocina de Cambridge, Massachusetts, al Smithsonian Institution, que la exhibe en el Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington D.C.

Según describe el propio museo, el espacio contiene utensilios y equipos desde fines de los años 40, cuando Child comenzó su carrera, hasta 2001.

3- Prince: Paisley Park, su casa convertida en museo

La música también está en el centro del caso de Prince. Su hogar en Chanhassen, Minnesota, conocido como Paisley Park, funciona hoy como museo y espacio cultural. Los visitantes pueden recorrer los estudios de grabación donde artistas como Madonna, R.E.M. y Lizzo registraron y mezclaron sus álbumes, además del club musical NPG y el escenario.

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El complejo Paisley Park de Prince en Minnesota funciona como museo y exhibe los estudios de grabación del músico

En el décimo aniversario de su muerte, en 2026, el museo organizó un concierto en su homenaje. Cinco años antes, en el quinto aniversario, la familia del músico puso sus cenizas en exhibición pública.

4- Louis Armstrong: la casa de Queens que se volvió museo

La casa de Louis y Lucille Armstrong en Queens conserva los ambientes originales donde el músico vivió durante casi tres décadas (Apple TV Plus)

El trompetista de jazz Louis Armstrong vivió en el mismo domicilio del barrio de Queens, Nueva York, desde 1943 hasta su muerte en 1971. Su esposa, Lucille Armstrong, legó la propiedad a la ciudad, que la convirtió en un museo inaugurado en 2003.

El Louis Armstrong House Museum exhibe los cuartos históricos de la pareja, trompetas y galardones del músico, y organiza conciertos de jazz con regularidad. El 4 de julio de 2026 celebró uno de ellos en conmemoración de lo que habría sido el 125.º cumpleaños de Armstrong.

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La residencia de Louis Armstrong en Queens se transformó en museo en 2003 tras el legado del inmueble a la ciudad por parte de su esposa (REUTERS/Shannon Stapleton)

5- Judy Garland y los zapatos robados del Mago de Oz

En Grand Rapids, Minnesota, la ciudad natal de Judy Garland, la casa donde nació la actriz funciona como el Judy Garland Museum. Sin embargo, la colección tiene una ausencia notable: un par de los zapatos de rubí que utilizó en El mago de Oz fue robado en 2005.

Tras más de una década, el FBI los recuperó, los devolvió al propietario original y fueron subastados. Otro par de esas zapatillas rojas puede verse en el Museo Nacional de Historia Estadounidense.

El Judy Garland Museum en Minnesota recuerda la historia de la actriz y la sustracción de los zapatos de utilería en 2005

6- Gloria Vanderbilt y la mansión familiar que hoy recibe 300.000 visitas al año

El linaje familiar también puede convertir una propiedad en destino turístico. The Breakers, la residencia de verano que Cornelius Vanderbilt II construyó en Newport, Rhode Island, en el siglo XIX, recibe hoy más de 300.000 visitantes al año y es un Hito Histórico Nacional.

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Su bisnieta, la diseñadora de moda Gloria Vanderbilt, pasó veranos allí de niña; su hijo, el periodista Anderson Cooper, también visitó la mansión durante su infancia.

La mansión The Breakers en Newport recibe más de 300.000 visitantes al año y alberga la historia familiar de Gloria Vanderbilt

Desde 1948, la familia permitió a la Newport Preservation Society el uso del edificio por USD 1 al año, con la condición de conservar el tercer piso para uso privado hasta 2018. En 2016, Cooper proyectó allí su documental Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper.

7- Walt Disney tiene cuatro espacios que preservan su historia

Walt Disney dejó su huella en varios inmuebles. Su ciudad natal, Marceline, Misuri, cuenta con el Walt Disney Hometown Museum, dedicado a su vida y obra.

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“Marceline fue muy importante para Walt, y él se involucró activamente con la ciudad incluso después de mudarse”, dijo Sumner Nesbitt, gerente de operaciones del museo, en declaraciones a People en septiembre de 2025.

Cuatro inmuebles en distintas ciudades de Estados Unidos preservan la trayectoria personal y profesional de Walt Disney

Además, el Walt Disney Birthplace en Chicago ofrece visitas guiadas a la casa donde nació, los Walt Disney Studios en Burbank, California, permiten recorrer sus oficinas personales, y la mansión que el animador construyó en Los Ángeles en 1932, hoy llamada Walt Disney’s Storybook Mansion, abre sus puertas al público con recorridos regulares.

8- Dolly Parton tiene una réplica de su cabaña de infancia en Dollywood

El parque Dollywood exhibe una réplica exacta de la cabaña de troncos donde Dolly Parton pasó su infancia en Tennessee

La cantante, compositora y actriz Dolly Parton creció en una pequeña cabaña de troncos en Tennessee junto a sus once hermanos. Aunque esa vivienda no está abierta al público, Dollywood, su parque temático, alberga una réplica construida por su hermano Bobby Parton, con las decoraciones interiores supervisadas por su madre, Avie Lee Parton. “Estas montañas y el hogar de mi infancia tienen un lugar especial en mi corazón”, escribió la cantante en la señalización frente a la réplica.

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