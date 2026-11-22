Finlandia combate el incendio en el carguero ruso Sparta II y prioriza la estabilidad del buque frente al agua empleada por los bomberos. (REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA FRONTERIZA FINLANDESA)

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Las autoridades de Finlandia mantenían este domingo las tareas para controlar el incendio del carguero ruso Sparta II, alcanzado por drones el sábado en el golfo de Finlandia. La prioridad de los equipos de rescate es evitar que el agua empleada para apagar las llamas comprometa la estabilidad del buque.

La Guardia Fronteriza finlandesa coordina el operativo con recursos propios y con apoyo de Estonia y Rusia. El patrullero Uisko dirige las labores de extinción y enfriamiento de la nave, que quedó fondeada en aguas finlandesas tras desplazarse a la deriva desde el sector internacional del golfo.

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La nave fue alcanzada cuando navegaba hacia Kaliningrado

El carguero, de 120 metros de eslora, se dirigía a Kaliningrado, el enclave ruso situado en el Báltico, cuando fue atacado por dos drones, según el gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexandr Drozdenko. Moscú atribuyó la acción a Ucrania.

La versión sobre el lugar exacto del ataque difiere. Drozdenko sostuvo que ocurrió en aguas neutrales, a tres millas náuticas de la frontera rusa. El comandante de la Guardia Fronteriza finlandesa, Ilja Iljin, declaró a la radiotelevisión pública del país que los impactos se produjeron en aguas rusas.

El patrullero Uisko encabeza las maniobras de enfriamiento de la embarcación con la colaboración técnica de Estonia y Rusia. (Finnish Border Guard/Handout via REUTERS)

Tras el incidente, el Sparta II entró en aguas territoriales finlandesas en la zona oriental del golfo. La tripulación, integrada por 16 personas, fue evacuada y emprendió el regreso a Rusia, mientras los equipos continuaban las operaciones a bordo.

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Finlandia mantiene una zona restringida alrededor del carguero

La Guardia Fronteriza estableció una restricción temporal a la navegación en torno al barco para facilitar la respuesta de emergencia. La institución indicó que, por ahora, no se han detectado daños medioambientales ni riesgos para el resto del tráfico marítimo.

Las autoridades también investigan una presunta vulneración del espacio aéreo finlandés por un helicóptero ruso, vinculada al episodio. El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, había informado el sábado de ese incidente mientras se desarrollaba la operación en el mar.

Los 16 tripulantes del Sparta II completaron su evacuación y emprendieron el regreso a territorio ruso tras el rescate. (FINNISH BORDER GUARD/Handout via REUTERS)

El Sparta II pertenece a una empresa ligada al Ministerio de Defensa ruso

El barco es propiedad de Oboronlogistika, compañía dependiente del Ministerio de Defensa de Rusia, de acuerdo con información recogida por la agencia finlandesa STT. Iljin señaló que la embarcación había transportado armas rusas en el pasado.

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El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó que las autoridades gestionaban la situación y advirtió que el humo del incendio se extendía hacia zonas cercanas. También señaló que Ucrania tiene derecho a defenderse frente a Rusia.

El ataque ocurre después del incendio registrado el 11 de noviembre en el complejo portuario ruso de Ust-Luga, que sufrió daños en instalaciones energéticas tras otra ofensiva con drones. Las operaciones de extinción del Sparta II continuaban este domingo bajo vigilancia de las autoridades finlandesas.