Christa Pike pidió morir fusilada por mujeres: Tennessee le aplicó la inyección letal y falló

La única reclusa del corredor de máxima seguridad había advertido sobre sus venas colapsadas. Tras recibir dos dosis de pentobarbital, padeció casi una hora de agonía extrema y ahora se encuentra internada bajo pronóstico crítico. (Fuente: Inside Edition)

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Antes de su ejecución programada para el 30 de septiembre en Tennessee, Christa Pike presentó un pedido: quería morir ante un pelotón de fusilamiento integrado exclusivamente por mujeres, según informó la agencia EFE. Su defensa argumentó que la inyección letal representaba un riesgo real de agonía prolongada, dado que Pike sufre trastornos sanguíneos y tiene venas de difícil acceso.

Lo que ocurrió esa noche en la Instalación de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, convirtió ese temor en el centro del debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos: Pike recibió dos dosis completas de pentobarbital, sobrevivió a ambas y permanece hospitalizada en estado crítico, según informaron sus abogados ante los tribunales.

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Christa Pike solicitó morir ante un pelotón de fusilamiento debido a sus trastornos sanguíneos y a la dificultad para acceder a sus venas. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

El contraste entre el pedido de Pike y lo que dispone la legislación de Tennessee es directo: el estado contempla la inyección letal como método principal y permite que quienes cometieron su delito antes del 1° de enero de 1999 elijan la electrocución mediante una renuncia escrita. El pelotón de fusilamiento no está habilitado en ningún caso.

La solicitud de la defensa no tenía respaldo legal en el estado, pero la ejecución fallida del 30 de septiembre le otorgó una resonancia que va mucho más allá del caso individual.

Christa Pike pidió un pelotón de fusilamiento antes de su ejecución en Tennessee

Según su abogado Randy Spivey, la oposición de Pike a la inyección letal no respondía a un rechazo abstracto al método. “No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, declaró Spivey en declaraciones recogidas por EFE. Spivey agregó que Pike había tenido a lo largo de su vida reiterados problemas con extracciones de sangre y accesos venosos, y que esa condición formaba parte del argumento médico presentado ante los tribunales.

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La reclusa sobrevivió a la aplicación de dos dosis completas de pentobarbital durante el procedimiento en la prisión de Nashville. (Departamento Correccional de Tennessee via AP)

La defensa señaló que Joel Zivot, profesor de anestesiología de Atlanta, advirtió en una audiencia celebrada en agosto ante un árbitro judicial designado para el caso que Pike —una mujer pequeña, con una condición que eleva el nivel de plaquetas en sangre y que llevaba casi tres décadas en confinamiento solitario— tenía venas de escaso calibre, difíciles de localizar y propensas a complicaciones.

El árbitro rechazó casi toda la evidencia presentada, según publicó The Guardian. En ese contexto, la defensa solicitó al estado que considerara alternativas: el fusilamiento o la horca, según informó The Washington Post . Tennessee rechazó la solicitud porque ninguno de esos métodos forma parte de su protocolo vigente.

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Qué ocurrió durante la ejecución fallida de Christa Pike

El equipo de la prisión intentó durante aproximadamente una hora establecer una vía intravenosa antes de administrar la primera dosis de pentobarbital. Spivey declaró haber contado al menos siete agujas clavadas solo en el brazo izquierdo de su cliente, “una de las cuales parecía doblada cuando la extrajeron”, según recogió EFE.

ri Gessner, reportera y presentadora de WKRN de Nashville , dio detalles del fallido proceso de ejecución de Christa Pike. A pesar de las complicaciones con la inyección e intensos dolores expresados por la condenada a muerte, el procedimiento se extendió entre ruidos respiratorios, interrupciones y el cierre de cortinas. (Fuente: Morgan Ariel @itsmorganariel)

Los periodistas presentes describieron una escena que el propio abogado calificó de “cruel y tortuosa”: Pike continuó hablando, respirando y emitiendo ronquidos tras la primera inyección. “Siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?”, dijo Pike, según relató la periodista Tori Gessner, de la estación televisiva WKRN de Nashville, recogida por EFE.

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Ante los signos vitales persistentes, se administró una segunda dosis. Según documentos presentados por la defensa ante el tribunal, Pike seguía respirando casi una hora después de la primera inyección y el brazo comenzó a ponerse morado. El gobernador Bill Lee ordenó detener el procedimiento y los testigos fueron conducidos fuera de la sala sin información sobre su estado.

La testigo Catherine Sweeney de WPLN relata la ejecución planificada de Christa Pike en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend en Nashville, Tennessee, EE. UU., el 30 de septiembre de 2026. Denny Simmons/The Tennessean/USA TODAY

La autoridad penitenciaria sostuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley. Pike fue trasladada a un hospital —no de forma inmediata, según su defensa— y el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) señaló que es la primera persona en sobrevivir tras recibir dos dosis letales de pentobarbital en el contexto de una ejecución judicial.

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Quién es Christa Pike y por qué fue condenada a muerte

Pike tenía 18 años en enero de 1995 cuando atrajo a Colleen Slemmer, de 19 años, a un área apartada en Knoxville, Tennessee, junto con su novio Tadaryl Shipp —entonces de 17— y una tercera adolescente, Shadolla Peterson. Según la fiscalía, Pike temía que Slemmer fuera una rival amorosa. Slemmer fue torturada y asesinada.

La Justicia condenó a muerte a Pike en 1996 por la tortura y el homicidio de Colleen Slemmer. (Michael Patrick/Knoxville News Sentinel)

Pike era la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y, según el TDOC, estaba alojada en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson en Nashville, ya que el número reducido de reclusas sentenciadas a muerte impide alojarlas en una unidad separada.

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De los tres, Pike fue la única procesada por un delito capital: Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional —denegada el año pasado—, y Peterson testificó a cambio de la libertad condicional. Pike fue condenada a muerte en marzo de 1996 y, durante su reclusión, recibió una condena adicional por intento de homicidio en primer grado por una agresión a otro recluso en 2001.

Colleen Anne Slemmer, de 19 años, sonríe en un retrato antes de su asesinato a manos de Christa Pike en el centro Job Corps de Knoxville en 1995. (May Martinez)

Su defensa argumentó que el juicio no expuso al jurado datos cruciales sobre su historial: según el defensor público federal adjunto Stephen Ferrell, Pike sufrió abusos sexuales desde la infancia y fue diagnosticada posteriormente con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

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“Si Christa Pike fuera juzgada hoy, no creo que un jurado que supiera del abuso sexual y la negligencia documentados que sufrió de niña la condenara a muerte”, declaró Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, en declaraciones recogidas por Associated Press. La postura opuesta la sostuvo May Martínez, madre de Slemmer, quien reclamó el cumplimiento de la sentencia y lamentó el resultado: “Fue un desastre”, dijo en declaraciones a NBC recogidas por EFE.

Pentobarbital, pena de muerte y el debate sobre los métodos de ejecución en Estados Unidos

El pentobarbital es un barbitúrico que actúa sobre el sistema nervioso central; en el contexto de ejecuciones se administra en cantidades que bajo circunstancias normales se consideran fatales. El protocolo de Tennessee fue revisado en diciembre de 2024 por el Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC), en consulta con la Fiscalía General del estado, y retomó la fórmula de un solo fármaco —pentobarbital— que ya había sido utilizada entre 2013 y 2018.

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El estado de Tennessee reanudó la aplicación del protocolo de inyección letal con dosis única de pentobarbital en 2025.

Las ejecuciones se reanudaron en mayo de 2025 con ese protocolo vigente. El 24 de abril de 2026, el Departamento de Justicia (DOJ) publicó el informe Restoring and Strengthening the Federal Death Penalty (Restauración y fortalecimiento de la pena de muerte federal), en el que concluyó que su uso “es compatible con la Octava Enmienda” —la cláusula constitucional que prohíbe penas crueles e inusuales— y amplió el protocolo federal para incluir métodos alternativos, entre ellos el pelotón de fusilamiento, según informó EFE. Esa política corresponde al ámbito federal y no modifica de forma automática los protocolos de los estados.

Zivot cuestionó ante The Guardian la premisa médica de la inyección letal: “Esto es la imitación de un acto médico. Es el robo de un acto médico. Por eso, cuando sale mal, no me sorprende en absoluto.” Organizaciones abolicionistas como el DPIC reclamaron una moratoria nacional, y Bryan Stevenson, fundador de la Equal Justice Initiative en Montgomery, Alabama, declaró al mismo medio que “casi una docena de ejecuciones fallidas en los últimos años debería haber suspendido las ejecuciones mucho antes”.

Tras lo ocurrido, Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas en Tennessee para el resto de 2026 y ordenó una investigación sobre los hechos del 30 de septiembre.