Estados Unidos

Una parte del techo del Kennedy Center se cayó por las lluvias y la institución insiste en cerrar para remodelar

La dirección del complejo atribuyó el episodio a “décadas de mantenimiento postergado” y lo presentó como una prueba de la necesidad de avanzar con las obras frenadas por una disputa judicial

Fachada de un edificio de mármol blanco con lonas protectoras y un recuadro circular con escombros sobre una alfombra roja
El edificio principal del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas fue cerrado de inmediato tras el incidente, aunque el resto del complejo seguirá abierto (Imagen Ilustrativa Infobae).
Guardar

Una parte del techo del vestíbulo principal del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas se derrumbó el viernes por la noche en Washington, en medio de intensas lluvias que azotaron la capital de Estados Unidos. La institución informó a través de redes sociales que no se registraron heridos.

Imágenes difundidas mostraron un gran agujero en el cielo raso del Gran Vestíbulo y escombros esparcidos sobre la alfombra roja del pasillo que conecta sus tres salas principales.

PUBLICIDAD

Según un comunicado de las autoridades del complejo enviado a ABC News, el edificio principal fue cerrado de inmediato tras el incidente.

Además, el Gran Vestíbulo que conduce a la Ópera, la Sala de Conciertos y el Teatro Eisenhower quedará “restringido a todas las visitas y al acceso no esencial durante todo el fin de semana”, mientras el resto del edificio permanecerá abierto.

Un orificio alargado en un panel interior y un agujero circular en una sección de techo blanco
El colapso en el Gran Vestíbulo dejó un agujero en el cielo raso y escombros sobre el pasillo que une la Ópera, la Sala de Conciertos y el Teatro Eisenhower (Instagram: @officialtkc).

La disputa por las remodelaciones del complejo

El desprendimiento ocurrió mientras continúa abierta una batalla judicial por el plan del directorio alineado con Donald Trump para cerrar el complejo durante dos años y realizar obras por más de USD 250 millones, informó Associated Press.

PUBLICIDAD

Los abogados del Departamento de Justicia sostienen que el edificio requiere reparaciones debido a daños por agua y corrosión en estructuras de acero. Incluso advirtieron que podría ser demolido, precisó USA Today.

Hasta el momento, el juez federal Christopher Cooper frenó el avance de las obras.

Horas después del colapso, el Kennedy Center vinculó lo ocurrido con el deterioro que, según alega su directorio, acumula el edificio. En una publicación en Instagram, la institución escribió: “Otra advertencia que no podemos ignorar”.

A su vez, señaló: “Décadas de mantenimiento postergado hicieron que esto fuera inevitable. El presidente Trump tiene razón: el centro cultural de Estados Unidos necesita cerrar, renovarse y restaurarse ya”.

Escombros y tierra están esparcidos sobre una alfombra roja junto a un cono amarillo de advertencia en un vestíbulo con amplios ventanales
El derrumbe ocurrió mientras continúa la disputa judicial por el plan del directorio alineado con Trump para cerrar el Kennedy Center dos años y ejecutar obras por más de USD 250 millones (Instagram: @officialtkc).

En una declaración recogida por Associated Press, la vocera del centro, Roma Daravi, afirmó que el episodio fue “otro ejemplo de la necesidad urgente de cerrar para su renovación y revitalización, tal como lo ha defendido nuestro presidente, el presidente Trump”.

Este fallo estructural se debe a décadas de abandono y falta de mantenimiento por parte de la anterior administración. No hay justificación para seguir retrasando la restauración del centro cultural de Estados Unidos”, expresó Daravi.

Por su parte, Grace Terpstra, fundadora del grupo comunitario Keep the KC, dijo a Associated Press que sospecha que el directorio buscará utilizar lo que a primera vista parece un daño limitado en el techo para sostener que todo el edificio necesita ser clausurado.

A su juicio, intentarán convertir el episodio “en algo más grande y demostrar que han encontrado muchas otras cosas”.

Escombros y fragmentos de techo caídos sobre una alfombra roja en el interior de un edificio junto a unas escaleras
El juez federal Christopher Cooper frenó las obras del Kennedy Center mientras sigue el conflicto por la renovación del complejo (Instagram: @officialtkc).

El directorio busca sumar el nombre de Trump a la fachada

El plan de remodelación quedó además vinculado a otra controversia en los tribunales federales: la intención del directorio de incorporar el nombre del presidente Donald Trump a la fachada del edificio.

De acuerdo con Associated Press, tras la incorporación de una inscripción alusiva al mandatario, en mayo el magistrado Cooper determinó que el nombre había sido añadido ilegalmente y ordenó retirarlo, además de impedir el cierre del centro para realizar las obras. Desde entonces, lonas y andamios cubren su fachada.

La discusión volvió a escalar en agosto, cuando el directorio votó una nueva leyenda en la fachada: “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”.

Los abogados del gobierno explicaron ante la Justicia que esa redacción apunta a reconocer el papel de Trump en la renovación del edificio y que, sin esa identificación, podrían perder las donaciones privadas previstas para financiar parte del proyecto.

Tras una audiencia sobre la legalidad de la nueva frase, Cooper instó al directorio a postergar sus planes y la administración aceptó no avanzar con los cambios antes del 8 de octubre.

La controversia en el Kennedy Center también abarca la incorporación del nombre de Donald Trump a la fachada (REUTERS/Ken Cedeno).
La controversia en el Kennedy Center también abarca la incorporación del nombre de Donald Trump a la fachada (REUTERS/Ken Cedeno).

Al mismo tiempo, las modificaciones no se limitan a la fachada. El directorio también aprobó rebautizar los terrenos que rodean el complejo como “Plaza Presidente Donald J. Trump”, una medida que sigue igualmente suspendida, reportó USA Today.

En paralelo, el directorio avanzó con otros cambios. El 2 de septiembre se retiró una gran escultura de figura humana conocida como “Blue”, instalada frente al edificio desde 2019.

La institución no explicó el motivo de esa decisión y solo indicó en un comunicado que se sentía honrada de haber sido custodio de la obra del fallecido escultor Joel Shapiro.

Temas Relacionados

Donald TrumpWashingtonJohn F KennedyKennedy CenterEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acusado por el presunto asesinato de su esposa, estaba bajo fianza y volvió a la cárcel tras un atropello con fuga en Denver

Barry Morphew fue arrestado tras un accidente mientras esperaba el juicio por la muerte de su pareja, un caso que conmocionó a Colorado. Ahora la justicia definirá si regresa a prisión

Acusado por el presunto asesinato de su esposa, estaba bajo fianza y volvió a la cárcel tras un atropello con fuga en Denver

Este país está bajo la máxima alerta de EEUU: recomiendan dejar ADN y preparar un testamento antes de viajar

La advertencia enumera riesgos de terrorismo, secuestros, violencia armada, disturbios y presencia de minas terrestres y municiones sin explotar

Este país está bajo la máxima alerta de EEUU: recomiendan dejar ADN y preparar un testamento antes de viajar

Miami Beach promete estacionamiento a USD 1 por hora, pero conductores denunciaron cobros mayores

El municipio atribuyó el problema a un inconveniente ya resuelto e informó que devolverá importes a 19 clientes afectados

Miami Beach promete estacionamiento a USD 1 por hora, pero conductores denunciaron cobros mayores

De “La Odisea” a “Toy Story 5”: las películas que ayudaron a Hollywood a recaudar USD 4.610 millones

El resultado marca un fuerte repunte para las salas tras varios años afectados por la pandemia, las huelgas de la industria y el avance de las plataformas digitales

De “La Odisea” a “Toy Story 5”: las películas que ayudaron a Hollywood a recaudar USD 4.610 millones

Miami-Dade elimina 12 rutas de autobús y recorta horarios nocturnos en el presupuesto aprobado en primera votación

El condado definirá el 17 de septiembre si las reducciones al transporte público se hacen efectivas, tras una nueva audiencia con la comunidad

Miami-Dade elimina 12 rutas de autobús y recorta horarios nocturnos en el presupuesto aprobado en primera votación

TECNO

Bill Gates cuestiona que Gobiernos y ciudadanos no intervienen para regular la IA: “Lo negativo podría superar lo positivo”

Bill Gates cuestiona que Gobiernos y ciudadanos no intervienen para regular la IA: “Lo negativo podría superar lo positivo”

Un mismo número en dos iPhone: así funciona la nueva herramienta Handoff de iOS 27

El MIT creó un sistema para descifrar el razonamiento detrás de las decisiones de los autos autónomos

Códigos de Free Fire para hoy sábado 5 de septiembre de 2026: cómo canjear recompensas gratis

Todo sobre GPT-6 Astra de OpenAI: cómo funciona, precio por tokens y disponibilidad en ChatGPT

ENTRETENIMIENTO

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Noel y Liam Gallagher emocionan a los fans de Oasis en Venecia durante la premiere de su documental

Ryan Reynolds reveló la broma improvisada que terminó en “Mayday”: “Fue el chiste más tonto, pero me encanta”

Domhnall Gleeson reveló el método que usó para preparar su papel de editor en “The Paper”

Un procedimiento para agrandar su pene terminó con la vida de un influencer en Tailandia

MUNDO

Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

Irán dijo que atacó buques vinculados a EEUU en respuesta a los bombardeos de Washington

Bawah Reserve, el resort de Indonesia que seduce al turismo de lujo con spa, hidroavión y tortugas marinas

Rusia lanzó un proyecto para exportar petróleo por la ruta ártica

El régimen de Irán amenazó con intensificar sus ataques contra buques estadounidenses en Medio Oriente