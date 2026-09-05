Una parte del techo del Kennedy Center se cayó por las lluvias y la institución insiste en cerrar para remodelar

El edificio principal del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas fue cerrado de inmediato tras el incidente, aunque el resto del complejo seguirá abierto (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Una parte del techo del vestíbulo principal del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas se derrumbó el viernes por la noche en Washington, en medio de intensas lluvias que azotaron la capital de Estados Unidos. La institución informó a través de redes sociales que no se registraron heridos.

Imágenes difundidas mostraron un gran agujero en el cielo raso del Gran Vestíbulo y escombros esparcidos sobre la alfombra roja del pasillo que conecta sus tres salas principales.

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Según un comunicado de las autoridades del complejo enviado a ABC News, el edificio principal fue cerrado de inmediato tras el incidente.

Además, el Gran Vestíbulo que conduce a la Ópera, la Sala de Conciertos y el Teatro Eisenhower quedará “restringido a todas las visitas y al acceso no esencial durante todo el fin de semana”, mientras el resto del edificio permanecerá abierto.

El colapso en el Gran Vestíbulo dejó un agujero en el cielo raso y escombros sobre el pasillo que une la Ópera, la Sala de Conciertos y el Teatro Eisenhower (Instagram: @officialtkc).

La disputa por las remodelaciones del complejo

El desprendimiento ocurrió mientras continúa abierta una batalla judicial por el plan del directorio alineado con Donald Trump para cerrar el complejo durante dos años y realizar obras por más de USD 250 millones, informó Associated Press.

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Los abogados del Departamento de Justicia sostienen que el edificio requiere reparaciones debido a daños por agua y corrosión en estructuras de acero. Incluso advirtieron que podría ser demolido, precisó USA Today.

Hasta el momento, el juez federal Christopher Cooper frenó el avance de las obras.

Horas después del colapso, el Kennedy Center vinculó lo ocurrido con el deterioro que, según alega su directorio, acumula el edificio. En una publicación en Instagram, la institución escribió: “Otra advertencia que no podemos ignorar”.

A su vez, señaló: “Décadas de mantenimiento postergado hicieron que esto fuera inevitable. El presidente Trump tiene razón: el centro cultural de Estados Unidos necesita cerrar, renovarse y restaurarse ya”.

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El derrumbe ocurrió mientras continúa la disputa judicial por el plan del directorio alineado con Trump para cerrar el Kennedy Center dos años y ejecutar obras por más de USD 250 millones (Instagram: @officialtkc).

En una declaración recogida por Associated Press, la vocera del centro, Roma Daravi, afirmó que el episodio fue “otro ejemplo de la necesidad urgente de cerrar para su renovación y revitalización, tal como lo ha defendido nuestro presidente, el presidente Trump”.

“Este fallo estructural se debe a décadas de abandono y falta de mantenimiento por parte de la anterior administración. No hay justificación para seguir retrasando la restauración del centro cultural de Estados Unidos”, expresó Daravi.

Por su parte, Grace Terpstra, fundadora del grupo comunitario Keep the KC, dijo a Associated Press que sospecha que el directorio buscará utilizar lo que a primera vista parece un daño limitado en el techo para sostener que todo el edificio necesita ser clausurado.

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A su juicio, intentarán convertir el episodio “en algo más grande y demostrar que han encontrado muchas otras cosas”.

El juez federal Christopher Cooper frenó las obras del Kennedy Center mientras sigue el conflicto por la renovación del complejo (Instagram: @officialtkc).

El directorio busca sumar el nombre de Trump a la fachada

El plan de remodelación quedó además vinculado a otra controversia en los tribunales federales: la intención del directorio de incorporar el nombre del presidente Donald Trump a la fachada del edificio.

De acuerdo con Associated Press, tras la incorporación de una inscripción alusiva al mandatario, en mayo el magistrado Cooper determinó que el nombre había sido añadido ilegalmente y ordenó retirarlo, además de impedir el cierre del centro para realizar las obras. Desde entonces, lonas y andamios cubren su fachada.

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La discusión volvió a escalar en agosto, cuando el directorio votó una nueva leyenda en la fachada: “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”.

Los abogados del gobierno explicaron ante la Justicia que esa redacción apunta a reconocer el papel de Trump en la renovación del edificio y que, sin esa identificación, podrían perder las donaciones privadas previstas para financiar parte del proyecto.

Tras una audiencia sobre la legalidad de la nueva frase, Cooper instó al directorio a postergar sus planes y la administración aceptó no avanzar con los cambios antes del 8 de octubre.

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La controversia en el Kennedy Center también abarca la incorporación del nombre de Donald Trump a la fachada (REUTERS/Ken Cedeno).

Al mismo tiempo, las modificaciones no se limitan a la fachada. El directorio también aprobó rebautizar los terrenos que rodean el complejo como “Plaza Presidente Donald J. Trump”, una medida que sigue igualmente suspendida, reportó USA Today.

En paralelo, el directorio avanzó con otros cambios. El 2 de septiembre se retiró una gran escultura de figura humana conocida como “Blue”, instalada frente al edificio desde 2019.

La institución no explicó el motivo de esa decisión y solo indicó en un comunicado que se sentía honrada de haber sido custodio de la obra del fallecido escultor Joel Shapiro.

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