Estados Unidos

Miami Beach promete estacionamiento a USD 1 por hora, pero conductores denunciaron cobros mayores

El municipio atribuyó el problema a un inconveniente ya resuelto e informó que devolverá importes a 19 clientes afectados

Estacionamientos en Miami Beach durante Spring Break
El descuento de USD 1 por hora en Miami Beach solo puede activarse a través de la aplicación ParkMobile, según la web oficial del programa (Opy Morales).
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Conductores que intentaron acceder a una tarifa promocional de USD 1 por hora en estacionamientos municipales, garajes y espacios en la vía pública de Miami Beach denunciaron cargos superiores al valor anunciado, de acuerdo con WSVN.

La promoción, vigente del 1 de agosto al 31 de octubre de 2026, solo puede activarse a través de la aplicación ParkMobile. Cada usuario puede acceder a sesiones consecutivas de hasta tres horas y alcanzar un máximo de 45 horas con descuento durante los tres meses de vigencia de la campaña.

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El mecanismo previsto por el municipio consiste en ingresar el número de zona en la aplicación para que aparezca un código promocional específico en una ventana emergente. Ese código debe cargarse una sola vez en las zonas que comparten la misma tarifa horaria.

El sitio oficial del programa incluye un mapa con más de 70 puntos de estacionamiento entre garajes y espacios municipales. Al seleccionar cada ubicación, los usuarios pueden consultar cuál es la tarifa habitual sin aplicar la promoción.

En la vía pública, los valores cambian según la zona y se ubican en una franja de entre USD 2 y USD 4 por hora. En los garajes cubiertos, en tanto, los precios también dependen del lugar y del tiempo de permanencia, con importes que pueden ir de USD 2 a USD 12, reportó USA Today.

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La ciudad presentó el plan como una herramienta para aumentar la afluencia de visitantes en los meses de menor movimiento y fomentar la actividad en comercios locales antes de la temporada alta.

Vista aérea de la costa de Miami con numerosos rascacielos y edificios modernos de diferentes alturas y colores, bordeando una masa de agua azul bajo un cielo claro
La promoción de estacionamiento en Miami Beach busca atraer visitantes y apoyar a los comercios locales (REUTERS).

Un usuario denunció que el cobro superó el valor anunciado en tres ocasiones

Un caso difundido por WSVN tuvo como protagonista a Randall Hall, un residente de Miami que suele trasladarse a Miami Beach para salir a comer y pasar tiempo con amigos. Hall contó que vio la oferta de USD 1 por hora y consideró que podía facilitar sus visitas a la zona.

Sin embargo, al momento de pagar, relató que, aunque la promoción aparecía en la aplicación, el importe final no reflejaba el descuento. En su lugar, le figuraba la tarifa regular: más de USD 5 por menos de tres horas de estacionamiento.

Era el doble del precio”, cuestionó Hall en declaraciones recogidas por el medio.

Según su testimonio, el problema se repitió en tres ocasiones y también afectó a otras personas con las que habló.

Ante el inconveniente, Hall se comunicó con las autoridades. El Departamento de Estacionamiento de la ciudad le respondió que el problema había sido “abordado y resuelto” y le otorgó un código promocional de USD 3 para una próxima sesión.

Al día siguiente de ese intercambio, el equipo periodístico del programa 7Investigates de WSVN intentó utilizar la promoción y recibió un mensaje de error que indicaba: “No pudimos calcular el precio total de esta sesión de estacionamiento. Inténtelo de nuevo”.

En un segundo intento, el descuento siguió sin aplicarse.

Más tarde, un portavoz municipal señaló al medio que la dificultad se habría debido a “un problema de internet” y aseguró que la situación ya había sido solucionada.

Miami Beach Ocean drive
Randall Hall denunció que la promoción de estacionamiento en Miami Beach no se aplicó y que pagó más de USD 5 por menos de tres horas (Opy Morales).

La ciudad dijo que 19 clientes de una zona recibirán reembolsos

Consultado sobre qué mensaje les enviaría a las autoridades, Hall respondió: “Arréglenlo y encárguense de reembolsar a quienes pagaron desde principios de mes”.

Parece que las denuncias surtieron efecto, ya que el municipio afirmó que 19 clientes resultaron afectados en una zona de estacionamiento y que la administración se encontraba en proceso de emitir los reembolsos.

En una verificación posterior realizada por el canal WSVN, el descuento volvió a funcionar. La oferta seguirá disponible hasta el 31 de octubre.

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