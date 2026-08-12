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El Kennedy Center deberá pagar USD 250.000 a un músico que rechazó el cambio de nombre impulsado por Trump

El fallo sostuvo que no había un acuerdo firmado con el baterista y vibrafonista Chuck Redd. Además, subrayó que el recinto no tuvo pérdidas por entradas en el espectáculo previsto para el 24 de diciembre de 2025

Hombre de traje gris y corbata azul toca un vibráfono con dos mazas. Se observa un micrófono y la parte superior de un contrabajo
La defensa de Chuck Redd afirmó que ningún ciudadano debería gastar tiempo y dinero en responder a demandas infundadas y con motivaciones políticas atribuidas a la Administración Trump (Captura de video: The Kennedy Center).
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La jueza Tanya M. Jones Bosier ordenó que el Kennedy Center pague más de USD 250.000 en honorarios legales al músico Chuck Redd tras desestimar la demanda que la institución presentó por la cancelación de un concierto gratuito de Nochebuena.

La resolución cerró un caso que se originó después de que el artista rechazara actuar cuando el nombre del presidente Donald Trump fue añadido a la fachada del centro cultural.

El fallo y el monto impuesto al centro cultural

La orden judicial establece que el John F. Kennedy Center for the Performing Arts deberá pagar USD 252.479,70 dentro de los próximos 45 días. El tribunal ya había desestimado la demanda en junio al concluir que no existía un contrato legalmente vinculante entre Redd y el recinto, reportó The New York Times.

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El artista había participado durante 20 años en el concierto anual de jazz de Nochebuena del centro, pero en 2025 se negó a firmar el contrato. Más tarde comunicó su retiro y atribuyó su decisión al cambio de nombre del edificio en honor a Trump.

Primer plano de un hombre rubio con traje gris, corbata azul y camisa blanca, sosteniendo un micrófono con ambas manos, frente a un fondo oscuro con luces azules verticales
El tribunal concluyó que no existía un contrato legalmente vinculante entre Chuck Redd y el Kennedy Center para el concierto gratuito de jazz de Nochebuena (Captura de video: The Kennedy Center).

La jueza Jones Bosier explicó en su decisión, citada por NBC News, que hizo una “evaluación de buena fe de los registros para excluir horas que fueran discutiblemente duplicadas, excesivas o innecesarias” antes de fijar el monto final de los honorarios.

La defensa de Redd estuvo a cargo de las abogadas Lisa Banks y Debra Katz. Banks manifestó en una declaración recogida por The Washington Post que la cifra impuesta por la jueza era “apropiada, ya que ningún ciudadano debería tener que gastar tiempo y dinero defendiéndose de demandas infundadas y con motivaciones políticas presentadas por la Administración Trump”.

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Los abogados del centro cuestionaron el cálculo de honorarios y lo describieron como excesivo. Earl “Trey” Mayfield III, representante del recinto, lo definió como “abusivo” y “simplemente asombroso” en un escrito judicial.

Asimismo, un portavoz del centro indicó que la institución apelará la decisión.

La disputa por la cancelación del concierto

El conflicto comenzó cuando Chuck Redd, baterista y vibrafonista, canceló el 19 de diciembre de 2025 su participación en el espectáculo gratuito previsto para el 24 de diciembre.

El músico escribió en un correo electrónico que se sentiría “profundamente incómodo” si debía presentarse mientras el nombre de Trump siguiera en el edificio, precisó The New York Times.

Antes de la demanda formal, el entonces presidente del centro, Richard Grenell, amenazó con reclamar USD 1 millón y calificó la decisión del músico como una “maniobra política”. En marzo, el Kennedy Center presentó la acción judicial y luego ofreció un acuerdo por USD 7.500.

Chuck Redd rechazó actuar en 2025 después de que el nombre de Donald Trump fuera añadido a la fachada del Kennedy Center (REUTERS/Daniel Heuer).
Chuck Redd rechazó actuar en 2025 después de que el nombre de Donald Trump fuera añadido a la fachada del Kennedy Center (REUTERS/Daniel Heuer).

En la versión expuesta por el centro cultural, Redd había incumplido una “cláusula de moralidad” al utilizar un foro público para hacer una declaración política y privar al público de un concierto prometido, indicó NBC News.

La institución alegó que la cancelación causó perjuicios por pérdida de buena voluntad pública, gastos de promoción desperdiciados y costos hundidos de preparación.

El artista respondió que el concierto era gratuito, que avisó con tiempo suficiente para buscar un reemplazo y que nunca había firmado un contrato. Además, argumentó que el motivo por el cual el centro lo había convertido en blanco residía en que él se había expresado acerca de un tema de “interés público”.

La jueza coincidió con ese planteo. Según detalló NBC News, el fallo subrayó que el centro no perdió ingresos por venta de entradas y que la presentación completa fue cancelada después de que también se retiraran otros artistas. A su vez, señaló que Redd, el único que se manifestó sobre el cambio de nombre, parecía haber sido el único artista demandado

La jueza señaló que el Kennedy Center no perdió ingresos por entradas, que otros artistas también se retiraron y que Chuck Redd fue el único demandado por manifestarse sobre el cambio de nombre (REUTERS/Nathan Howard).
La jueza señaló que el Kennedy Center no perdió ingresos por entradas, que otros artistas también se retiraron y que Chuck Redd fue el único demandado por manifestarse sobre el cambio de nombre (REUTERS/Nathan Howard).

El trasfondo político del cambio de nombre

La disputa judicial se desarrolló en medio de la controversia por la incorporación del nombre de Trump al recinto. Ese cambio provocó críticas y boicots de artistas y espectadores después de que la junta del centro aprobara la modificación.

No obstante, en mayo de este año, un juez federal concluyó que la incorporación del nombre de Trump se realizó sin la autorización requerida del Congreso y ordenó retirarlo.

El nombre fue quitado en junio. Aun así, el centro apeló esa resolución y parte de la estructura original quedó cubierta por andamios y lonas.

El calendario del centro permanece con escasa actividad desde julio, mientras su junta evalúa el plan de Trump para cerrar la institución durante dos años por reformas, informó The New York Times.

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