Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

(Grosby)

Guardar

Mary Austin, quien mantuvo una estrecha relación personal con Freddie Mercury durante más de dos décadas, abordó detalles de su vínculo con el vocalista de Queen tras la reaparición de un cuaderno con letras manuscritas del músico. En una entrevista concedida a BBC News, la exprometida del artista rememoró la transición de su romance hacia una amistad duradera y el trabajo conjunto que mantuvieron hasta el fallecimiento de la celebridad en Londres.

El hallazgo del manuscrito con las composiciones originales motivó a la entrevistada a repasar momentos compartidos con el cantante en los años 70. Aunque el compromiso matrimonial finalizó cuando el músico asumió su orientación sexual, ambos acordaron preservar su cercanía.

PUBLICIDAD

Freddie Mercury le ofreció incorporarse a su empresa como secretaria de la compañía, un rol que desempeñó de forma continua. La entrevistada destacó que el respeto mutuo se mantuvo de manera constante entre ambos a lo largo de los años.

El significado de “Love of My Life” y la conversación que inspiró sus versos finales

Durante la conversación transmitida por BBC News, la entrevistadora cuestionó la hipótesis popular de que la clásica canción “Love of My Life” estuviera dedicada íntegramente a ella. Mary Austin aclaró que el tema no fue escrito sobre su persona en su totalidad, aunque reconoció identificarse de manera directa con el tramo final de la obra musical.

PUBLICIDAD

Mary Austin puso a la venta la mansión de Freddie Mercury en 2024, pero no tuvo éxito. (Grosby)

El pasaje de la letra hace referencia a la promesa de acompañamiento mutuo al envejecer y a la persistencia del afecto con el paso del tiempo. “Fue una conversación que tuvimos cuando éramos jóvenes y sentíamos que la vida avanzaba”, afirmó Mary Austin al recordar las palabras que sostuvo con el vocalista en su juventud y que posteriormente quedaron plasmadas en la composición.

Acompañamiento en los últimos días y un legado centrado en la creatividad

La presencia de Mary Austin al lado del compositor continuó de forma diaria en la etapa final de la enfermedad del artista. La expareja del cantante describió la dificultad emocional de presenciar el deterioro de la salud de una persona querida durante sus últimos momentos. “Ver sufrir a alguien a quien amas es horrible”, declaró respecto a los días previos a la muerte del músico en Reino Unido.

PUBLICIDAD

Al ser consultada sobre la imagen que la sociedad debería conservar del referente de la música internacional, la entrevistada subrayó la dimensión artística por encima de las controversias. Manifestó que su deseo principal radica en que el público lo recuerde como un ser humano maravilloso y creativo, valoración con la que concluyó sus declaraciones sobre la vida del célebre artista de Queen.

Un archivo inédito rescatado en Garden Lodge para un libro conmemorativo

El cuaderno descubierto forma parte de una serie de materiales custodiados durante décadas en Garden Lodge, la residencia que Freddie Mercury legó a Mary Austin en el oeste de Londres.

PUBLICIDAD

Entre las páginas manuscritas figuran borradores de temas emblemáticos como “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions” y “Killer Queen”. La localización de estos borradores impulsó la creación del volumen titulado A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury, una obra diseñada para documentar el proceso creativo del compositor a través de fotografías personales y reproducciones de sus anotaciones originales.

Cubierta de 'Freddie Mercury: A life in lyrics', de Mary Austin (Harper Collins)

La iniciativa de hacer público este archivo se sumó a la histórica subasta realizada en la sede de la casa Sotheby’s en el Reino Unido, bajo la denominación Freddie Mercury: A World of His Own. La venta de más de 1.400 lotes personales —que incluyó vestuarios de escenario, el piano de cola donde concibió sus mayores éxitos y borradores con títulos alternativos como “Mongolian Rhapsody”— recaudó cerca de 40 millones de libras esterlinas. Según se informó tras el remate, parte de los fondos generados fue destinada a organizaciones benéficas.

PUBLICIDAD