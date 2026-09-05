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Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

El asesor presidencial Yuri Ushakov calificó el encuentro con Steve Witkoff y Jared Kushner de "franco y constructivo". Señaló, además, que la delegación rusa transmitió a los norteamericanos su "confianza en alcanzar los objetivos establecidos" en el este de Ucrania

Putin, Witkoff y Kushner estuvieron reunidos en el Kremlin durante casi tres horas para discutir la guerra en Ucrania (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
Putin, Witkoff y Kushner estuvieron reunidos en el Kremlin durante casi tres horas para discutir la guerra en Ucrania (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
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Vladimir Putin recibió este sábado a los enviados de Donald Trump en el Kremlin para discutir una propuesta de paz en Ucrania, en la primera visita de los funcionarios estadounidenses a Moscú desde enero. Los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner sostuvieron tres horas de conversaciones “extremadamente francas” con el presidente ruso, quien agradeció el compromiso de Trump pero rechazó de nuevo un alto el fuego prolongado.

Las conversaciones, que se extendieron por tres horas, concluyeron sin un acuerdo público, pero el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov las calificó de constructivas y destacó que los enviados presentaron propuestas concretas.

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“No solo expresaron su tradicional interés en poner fin rápidamente a las hostilidades, sino que presentaron varias ideas sobre posibles vías para un arreglo”, declaró Ushakov ante un grupo de periodistas, entre ellos uno de la agencia AFP. El funcionario agregó que “la conversación fue constructiva, extremadamente franca y de confianza” y que el lado ruso “expresó confianza en alcanzar los objetivos establecidos”.

El Kremlin calificó el encuentro de "franco y constructivo" (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
El Kremlin calificó el encuentro de "franco y constructivo" (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

La parte rusa dijo a los estadounidenses que Moscú estaba “seguro” de que podía lograr sus objetivos militares de apoderarse del resto del este de Ucrania, añadió Ushakov. Moscú ocupó grandes extensiones del este y el sur de Ucrania. Putin ha insistido en que Moscú tiene la intención de apoderarse del resto del este de Ucrania.

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Al inicio del encuentro, celebrado en el Palacio del Senado del Kremlin, Putin recibió a sus interlocutores en inglés —“Welcome. Nice to meet you”— y reconoció abiertamente la complejidad de la situación. “La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil”, dijo el mandatario, quien también quiso transmitir “los mejores deseos” y “palabras de agradecimiento” al presidente estadounidense. “Entiendo que, en general, él se enfrenta a una situación complicada. No obstante, no ceja en sus intentos de arreglo, en contribuir a la solución del conflicto ruso-ucraniano”, sostuvo Putin.

A pesar del tono diplomático, el presidente ruso reiteró su rechazo a cualquier alto el fuego de larga duración, posición que ya había sostenido públicamente durante la semana previa a la reunión. Tampoco aceptó la posibilidad de una cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania, a menos que sea para la firma de una paz definitiva.

En un gesto inédito de distensión, ambas partes acordaron una pausa temporal en los ataques sobre sus respectivas capitales durante la visita de la delegación estadounidense. El Kremlin confirmó que Putin ordenó una suspensión de 72 horas en los bombardeos sobre Kiev a partir de la medianoche del sábado. Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky anunció que Ucrania también se abstendría de atacar Moscú durante ese período, siempre que Rusia cumpliera con la reciprocidad.

El acuerdo se produjo en medio de una intensificación de los ataques aéreos de largo alcance por parte de ambos países en las semanas previas, lo que subraya la fragilidad del contexto en que se desarrollaron las negociaciones.

El video presenta una vista panorámica de un terreno abierto con árboles y edificaciones en el fondo. Una explosión de color naranja y rojo se produce en la distancia, generando una columna de humo oscuro que se eleva hacia el cielo. Posteriormente, la nube de humo se dispersa gradualmente, revelando de nuevo el paisaje. Estas imágenes documentan el impacto de ataques en Ucrania.

Las negociaciones entre Moscú y Washington habían quedado prácticamente paralizadas desde febrero pasado, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán. Esa interrupción también invalidó los entendimientos que ambas potencias habían alcanzado en la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Alaska.

La reunión del sábado fue precedida, menos de dos semanas antes, por la visita a Moscú del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, lo que sugiere una escalada en la intensidad de la actividad diplomática estadounidense.

Concluidas las conversaciones en el Kremlin, Witkoff y Kushner tienen previsto trasladarse a Kiev para encontrarse con Zelensky. Se trata de la primera visita de ambos enviados a la capital ucraniana desde el retorno de Trump a la presidencia en enero de 2025. Trump, por su parte, había anticipado que sus representantes “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó de antemano los detalles de la reunión con Putin. Los enviados fueron recibidos a su llegada a Moscú por Kirill Dmitriev, representante ruso, quien publicó en la red social X: “Bienvenidos a Moscú, constructores de paz”.

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