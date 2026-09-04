Tenían a cuatro niños secuestrados en un camión en Florida, los abusaron y torturaron por 6 años: exigen pena de muerte

La Fiscalía General de Florida acusó a una pareja de mantener cautivos a cuatro niños en la cabina de un camión articulado durante más de seis años. (Fox 35 Orlando)

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La Fiscalía General de Florida acusó a una pareja de mantener cautivos a cuatro niños —sus propios nietos biológicos— en la cabina de un camión articulado durante más de seis años, con cargos que incluyen abuso sexual, agresiones físicas y negligencia grave. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció el 1 de septiembre que solicitará la pena de muerte contra los dos imputados.

Los acusados son Keysha Monique Epps, de 51 años, conductora profesional de camiones radicada en Atlanta, y su prometido, Tamra Marshon Stewart, de 37 años, residente de Jacksonville. Las víctimas son cuatro nietos biológicos de Epps —dos niñas y dos niños— que tenían entre cinco y nueve años al inicio del cautiverio, en enero de 2020.

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Los menores compartían un catre en el compartimento de descanso del vehículo y no recibían comida ni atención médica adecuadas

Según Fox 35 Orlando, los niños no tenían acceso regular a duchas, escolarización ni controles de salud durante el período investigado, que se extiende desde enero de 2020 hasta abril de 2026. El camión de Epps recorría rutas frecuentes entre Atlanta, Miami y Orlando, y los menores permanecían dentro del vehículo en todo momento.

La investigación determinó que los cuatro niños no asistieron a la escuela durante aproximadamente cinco años y no recibieron atención médica ni odontológica, incluso en situaciones de urgencia. El medio informó además que los adultos los dejaban encerrados en el vehículo cuando hacían paradas en estaciones para camioneros.

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Uthmeier describió el vehículo como un “calabozo rodante” y declaró ante los medios: “El camión se detenía en estaciones de servicio donde los adultos iban al baño y se duchaban, pero dejaban a estos niños encerrados”.

Stewart admitió ante los investigadores tres agresiones sexuales, incluido un episodio ocurrido en Orlando

La acusación sostiene que Stewart cometió los abusos sexuales contra las dos niñas. Los dos niños habrían presenciado esas agresiones y recibieron golpes cuando confrontaron a Stewart o cuando le relataron a Epps lo que habían visto.

James Uthmeier anunció que pedirá la pena de muerte por los cargos de abuso sexual infantil y negligencia grave en Florida (X)

NBC Miami informó que Stewart admitió ante los investigadores tres agresiones sexuales contra una de las niñas, entre ellas un episodio ocurrido en Orlando.

Epps, en tanto, enfrenta cargos por haber tenido conocimiento de los abusos y no haberlos detenido ni denunciado. Según información citada por Western Journal a partir de fuentes de la investigación, la mujer no les creyó a los menores cuando le relataron lo ocurrido y continuó permitiendo que Stewart quedara a cargo de ellos mientras ella conducía.

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Dos menores presentaban quemaduras sin tratar y una de las niñas recibió un diagnóstico de infección de transmisión sexual

Dos de los menores presentaban quemaduras sin tratamiento que dejaron cicatrices permanentes. Una de las heridas se habría producido cuando una niña sufrió quemaduras por fideos calientes y no fue llevada a un hospital, según informó Fox 35 Orlando.

Una de las víctimas recibió además un diagnóstico de infección de transmisión sexual tras salir de la custodia de los acusados. La fiscalía incorporó ese dato al expediente como parte de las pruebas de los abusos atribuidos a Stewart.

Los menores, que ahora tienen entre 11 y 15 años, se encuentran bajo atención y reciben tratamiento, según confirmaron las autoridades. Uthmeier señaló que ese era “el único dato positivo del expediente”.

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Stewart enfrenta cargos de agresión sexual y negligencia que causó desfiguración permanente en dos menores

Stewart afronta dos cargos de agresión sexual cometida por una persona con autoridad familiar o de custodia y dos cargos de actos lascivos o de abuso sexual contra menores de 12 años. La acusación también le atribuye dos cargos por agresión a un menor mediante la expulsión de determinados fluidos o materiales, dos cargos por negligencia infantil sin lesiones graves y dos por negligencia que causó desfiguración permanente.

ABC7 New York detalló que Uthmeier declaró ante los medios: “Buscaremos la pena de muerte. Buscaremos ejecuciones si alguien viene aquí a abusar de nuestros niños”.

Epps enfrenta cuatro cargos por no haber denunciado los abusos de los que tuvo conocimiento directo

Epps afronta dos cargos de agresión sexual cometida por una persona con autoridad familiar o de custodia y dos cargos de actos lascivos o de abuso sexual contra menores de 12 años. La imputación incluye además dos cargos por negligencia infantil sin lesiones graves, dos por negligencia que causó desfiguración permanente y cuatro cargos por no haber denunciado el abuso infantil del que, según la fiscalía, tuvo conocimiento directo.

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Según Fox 35 Orlando, la investigación permanece abierta y las autoridades advirtieron que podrían presentarse cargos adicionales contra ambos imputados a medida que avance la pesquisa.

La ley de Florida contempla la pena de muerte para ciertos delitos de abuso sexual contra menores

La legislación de Florida contempla la pena capital para determinados delitos de agresión sexual contra menores. La fiscalía encuadró los cargos más graves dentro de esa categoría y anunció que pedirá la máxima pena disponible.

“Estos niños quedaron atrapados en una prisión rodante y fueron abusados por los adultos que debían protegerlos. Florida tiene cero tolerancia con quienes atacan a los niños”, afirmó Uthmeier en un comunicado de la Fiscalía General del estado, según reprodujeron NBC Miami y Fox 35 Orlando.

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Ambos imputados quedaron detenidos. La investigación continúa y las autoridades no descartaron nuevas imputaciones en función de las pruebas que reúnan sobre el período de cautiverio.