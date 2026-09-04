Estados Unidos

Violento episodio en un vuelo: un pasajero fue inmovilizado con cinta adhesiva y el avión aterrizó de emergencia

El hombre habría agredido a otros viajeros y a una tripulante durante un trayecto entre Dallas y Newark. La aeronave fue desviada a Baltimore, donde el presunto agresor quedó bajo custodia mientras el FBI evalúa posibles cargos federales

Un hombre sentado en un avión junto a una ventanilla aparece sujetado al respaldo de su asiento y en el torso con cinta adhesiva gris
El avión de American Airlines aterrizó de forma no programada en el aeropuerto Thurgood Marshall de Baltimore/Washington por la violencia en cabina (TMZ).
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Un pasajero fue inmovilizado con cinta adhesiva en un vuelo de American Airlines, tras protagonizar un episodio violento en pleno trayecto que obligó a desviar la aeronave y realizar un aterrizaje no programado, según información obtenida por TMZ.

El incidente ocurrió la noche del jueves 3 de septiembre en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y culminó con la intervención de las autoridades tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

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Después de que el pasajero fue retirado de la aeronave, el servicio continuó hacia su destino original en Nueva Jersey.

El avión fue desviado a Baltimore tras un episodio de violencia en cabina

De acuerdo con los datos aportados por testigos a TMZ, el hombre comenzó a gritarle a otro pasajero que viajaba a su lado. Parecía estar ebrio y su conducta se agravó durante el vuelo.

Según esa versión, el pasajero conflictivo hablaba sobre Jesús y el infierno antes de que una auxiliar de vuelo se acercara para intentar contener la situación.

En consecuencia, el hombre lanzó insultos racistas y comentarios homofóbicos contra la tripulante, golpeó al pasajero que tenía a su lado y dañó su computadora.

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Una mujer intentó intervenir, pero el hombre la empujó. Entonces, otros tres pasajeros intentaron ayudarla.

Los asistentes de vuelo entregaron cinta adhesiva y precintos a tres pasajeros, quienes utilizaron esos elementos para sujetar al hombre mientras este se resistía, explicó TMZ.

Videos obtenidos por el medio muestran a varios miembros de la tripulación y a otros pasajeros mientras reducían al hombre en su asiento. Las fotografías lo muestran en primera clase, con cinta adhesiva alrededor de las muñecas, el torso y la cabeza.

Hombre sentado en el interior de un avión con cinta adhesiva gris alrededor del torso, la cabeza y las manos
El hombre insultó a una auxiliar de vuelo con expresiones racistas y homofóbicas (TMZ).

El FBI analiza si habrá cargos federales

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó que el avión fue desviado y aterrizó en Baltimore unos 15 minutos después. Al llegar a la puerta de embarque, agentes de seguridad retiraron al pasajero y lo pusieron bajo custodia.

En una declaración enviada a CBS News, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) indicó que el pasajero quedó detenido por cargos estatales, aunque la investigación sigue abierta.

El FBI está realizando entrevistas para reunir los hechos y consultará con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Maryland para determinar si se presentarán cargos federales”, señaló la agencia en esa comunicación.

Por su parte, un portavoz de American Airlines confirmó el incidente del vuelo a TMZ: “El 3 de septiembre, el vuelo 618 de American Airlines se desvió a Baltimore (BWI) debido a un pasajero conflictivo. A su llegada, las fuerzas del orden recibieron la aeronave y ayudaron a desembarcar al pasajero antes de que el vuelo continuara hacia su destino”.

Luego agregó: “La seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia. Agradecemos a los miembros de nuestro equipo por su profesionalismo y a nuestros clientes por su comprensión”.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron públicamente al pasajero.

El FBI informó que el pasajero quedó detenido por cargos estatales y evalúa con la Fiscalía de Maryland si también presentará cargos federales (REUTERS/Carlo Allegri).
El FBI informó que el pasajero quedó detenido por cargos estatales y evalúa con la Fiscalía de Maryland si también presentará cargos federales (REUTERS/Carlo Allegri).

La política de la FAA sobre comportamiento inapropiado en un vuelo

La Administración Federal de Aviación (FAA) mantiene una política de tolerancia cero frente al comportamiento indisciplinado de los pasajeros y advierte que desobedecer instrucciones de la tripulación o actuar de forma disruptiva o violenta en un vuelo puede derivar en sanciones civiles y consecuencias penales.

Interferir con las funciones de un miembro de la tripulación constituye una violación de la ley federal. La agencia tiene únicamente autoridad civil para imponer sanciones económicas, pero los casos que pueden configurar delitos son remitidos al FBI cuando corresponde.

La FAA puede proponer multas de hasta USD 43.658 por cada infracción y un mismo episodio puede dar lugar a varias sanciones.

Además, un pasajero conflictivo puede perder la elegibilidad para TSA PreCheck o quedar incluido en listas internas de aerolíneas que le impidan volver a volar.

Las normas de la agencia también prohíben a las aerolíneas permitir el embarque de pasajeros ebrios y vedan que los viajeros consuman a bordo alcohol que no haya sido servido por un auxiliar de vuelo.

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