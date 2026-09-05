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El régimen de Irán amenazó con intensificar sus ataques contra buques estadounidenses en Medio Oriente

Teherán condenó los bombardeos contra tres petroleros en el golfo Pérsico y el mar de Omán, y advirtió que el cerco a sus puertos tendrá consecuencias

Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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El régimen de Irán condenó este sábado los ataques estadounidenses contra tres de sus petroleros y advirtió que si se repiten estas agresiones responderá “de manera más severa que antes” contra buques de Estados Unidos en la región.

El Ministerio de Exteriores iraní “condenó enérgicamente” los ataques contra “mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán” este sábado y lo consideró una violación de la Carta de Naciones Unidas y un “crimen de guerra”.

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“La responsabilidad de las consecuencias de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de Estados Unidos en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios”, indicó la cartera en un comunicado.

Por su parte, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, advirtió de consecuencias militares si los ataques contra los buques iraníes continúan así como el cerco contra sus puertos.

“Si continúan las provocaciones y las interferencias contra los buques iraníes, junto con el bloqueo marítimo de Irán, los ataques de Irán contra los buques militares estadounidenses en la región se intensificarán, y existe la posibilidad de que se amplíen dichos ataques”, avisó Zolfaghari en un comunicado recogido por medios iraníes.

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El Ejército de Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, informó el Comando Central de Estados Unidos

En un comunicado, el Centcom detalló que un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos “lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes” y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido.

Los ataques estadounidenses de este sábado se produjeron después de que esta semana Washington lanzase los ataques más duros en más de un mes contra la República Islámica que causaron 19 muertos.

Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Medio Oriente.

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