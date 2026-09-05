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Bawah Reserve, el resort de Indonesia que seduce al turismo de lujo con spa, hidroavión y tortugas marinas

Ubicado en las islas Riau, el complejo privado ofrece exclusividad, bienestar, actividades personalizadas y tarifas desde US$ 1.980 por noche

Bawah Reserve, en las islas Riau de Indonesia, apunta al turismo de lujo con una propuesta de exclusividad, bienestar y conservación marina (Bawah Reserve)
Bawah Reserve, en las islas Riau de Indonesia, apunta al turismo de lujo con una propuesta de exclusividad, bienestar y conservación marina (Bawah Reserve)
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Un resort privado en Indonesia busca atraer a viajeros de lujo con una propuesta que combina exclusividad, bienestar y conservación marina. El complejo, llamado Bawah Reserve, está ubicado en las islas Riau, en el norte del país asiático, y solo puede alcanzarse tras una secuencia de traslados que incluye ferry e hidroavión.

La apuesta apunta a un segmento de alto poder adquisitivo que busca aislamiento, servicios personalizados y una agenda de actividades más amplia que la ofrecida por otros destinos de playa de alta gama.

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CNN Travel sitúa al emprendimiento en una zona remota del mar de China Meridional. Aunque el archipiélago pertenece a Indonesia, su acceso es más sencillo desde Singapur que desde Yakarta. Esa localización es parte del atractivo y también del relato comercial del establecimiento, que explota la idea de refugio apartado, pero conectado con los circuitos internacionales del turismo premium.

El viaje suele comenzar en Singapur, donde los huéspedes pasan la noche antes de partir temprano hacia una terminal marítima. Desde allí cruzan en ferry el estrecho hasta Batam, una de las islas más conocidas de la región, y luego se trasladan al aeropuerto Hang Nadim para abordar un hidroavión privado. Ese último tramo dura 75 minutos y aterriza directamente sobre el agua, junto a un muelle del resort.

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El viaje de acceso es parte del producto turístico

La llegada a Bawah Reserve no es un detalle secundario. Los aviones tienen capacidad para 10 pasajeros y llevan tanto visitantes como suministros, por lo que el peso permitido está limitado a 15 kilogramos por persona. Para los viajeros que vienen de recorridos más largos por el sudeste asiático, el resort ofrece guardar equipaje en Batam antes de emprender el trayecto final.

En destino, el complejo ofrece atención personalizada: el personal uniformado recibe a los huéspedes, asistentes privados los trasladan a sus villas y las habitaciones combinan materiales locales con una estética sobria. El lugar evita exhibir lujo y opta por una ambientación contenida, con madera indonesia, textiles livianos y objetos seleccionados para reforzar la sensación de retiro.

Aunque aislado, la isla tiene Wi-Fi y el establecimiento entrega teléfonos básicos solo para comunicarse con la conserjería, buscando equilibrio entre privacidad, servicio y control del ritmo cotidiano.

El costo de la experiencia está en línea con ese posicionamiento. Las tarifas comienzan en US$ 1.980 por noche y exigen una estadía mínima de tres noches. La tarifa base incluye tres comidas y un tratamiento de spa diario, pero hay consumos extra que elevan con facilidad la factura final. Entre ellos aparecen bebidas alcohólicas, extensiones de los tratamientos de bienestar y cenas privadas en la playa por US$ 1.000.

La opción más cara citada por CNN Travel es una suite de cuatro dormitorios con piscina infinita por US$ 12.300 durante la temporada alta.

Muebles de mimbre sobre una terraza de madera con vista al mar turquesa, una playa de arena blanca y árboles.
Bawah Reserve ofrece villas con atención personalizada, Wi-Fi y teléfonos básicos para comunicarse con la conserjería (Imagen Ilustrativa Infobae)

El complejo apunta a viajeros activos y no solo al descanso

El resort busca diferenciarse de la imagen clásica del lujo insular centrado en la contemplación. Paul Robinson, jefe de operaciones de Bawah Reserve, sostuvo en declaraciones recogidas por CNN Travel que el proyecto fue pensado para personas “aburridas de las Maldivas”. La definición apunta a un perfil de huésped con capacidad de gasto elevada, pero interesado en sumar actividades y no limitarse a la vida de playa.

En esa línea, la oferta combina experiencias acuáticas con propuestas de bienestar y ocio. Hay snorkel, buceo, natación en aguas abiertas y paseos por el archipiélago, pero también clases de yoga en un pabellón sobre el agua, gimnasio, catas de café y talleres de perfumería. La lógica es que cada visitante pueda armar una rutina propia dentro de un entorno de máxima previsibilidad.

El spa, llamado Aura, ocupa un edificio de madera apartado del camino principal de la isla. Allí se ofrecen tratamientos con ingredientes de raíz asiática, en particular indonesia, como café, miel, jengibre, lima kaffir, galanga, té verde y aceite de coco. Los huéspedes tienen derecho a un tratamiento diario, aunque deben reservar con anticipación. El espacio incluye además sauna seca, sauna húmeda y piscina de inmersión fría.

La personalización abarca casi toda la estadía. Antes de llegar, los visitantes completan un formulario sobre sueño, alimentación, alergias y preferencias. Esa información se usa para recomendaciones, selección de bebidas, menú adaptado y obsequios nocturnos según los gustos.

Dos tortugas marinas negras sobre arena blanca junto a un mar turquesa y cabañas de madera sobre palafitos al fondo.
El lugar refuerza su perfil ambiental con un programa de protección de tortugas marinas que permite a los huéspedes observar la liberación de las crías(Imagen Ilustrativa Infobae)

La liberación de tortugas marinas refuerza la narrativa ambiental

Uno de los elementos más distintivos del perfil es el programa de protección de tortugas marinas. Tres biólogos residentes recorren distintas islas del entorno para localizar huevos y retirarlos antes de que sean comidos por lagartos monitores. Después, los reubican en un nido protegido sobre una playa del resort, donde permanecen bajo seguimiento hasta la eclosión.

Cuando las crías empiezan a salir, el personal envía avisos a los huéspedes para que puedan acercarse a observar el momento en que se dirigen al mar. Para orientar su recorrido, los especialistas preparan un corredor de arena con pequeñas barreras laterales que reduce el riesgo de desvíos. La escena, según describe CNN Travel, lleva a muchos visitantes a interrumpir cenas o actividades para presenciar la salida de los animales.

En un país formado por cerca de 17.000 islas, el complejo intenta abrirse paso en el mercado global del turismo premium con una fórmula que mezcla aislamiento, bienestar, atención extrema al detalle y contacto regulado con el entorno.

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