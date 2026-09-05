Rusia lanzó un proyecto para exportar petróleo por la ruta ártica

Vladímir Putin autorizó el bombeo de crudo a un petrolero que partió de la terminal ártica y navegará por la ruta ártica a través del hielo hacia mercados internacionales (Europa Press)

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Rusia puso en marcha un proyecto que permitirá transportar petróleo en grandes volúmenes por la ruta ártica, con el envío desde Vostok Oil hacia el puerto de Bujta Séver, en una operación que el presidente Vladímir Putin presentó como un paso central para ampliar la salida de crudo desde el norte siberiano hacia Asia-Pacífico y Europa.

La activación del sistema incluyó la autorización presidencial para bombear crudo a un petrolero que partirá desde la terminal ártica y avanzará a través del hielo rumbo a mercados internacionales.

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El esquema se apoya en un oleoducto de 790 kilómetros que conecta los yacimientos de Payaj y Vankor con la costa del norte de la región de Krasnoyarsk, donde Rosneft desarrolló la infraestructura portuaria necesaria para sostener operaciones durante todo el año.

“La puesta en marcha del proyecto petrolero de Vostok garantizará el suministro de 30 millones de toneladas de petróleo a los consumidores ya en la segunda mitad del próximo año, cifra que aumentará hasta 50 millones de toneladas para 2030”, dijo el director ejecutivo de Vostok Oil, Igor Sechin.

Ígor Sechin trazó el cronograma de expansión de Vostok Oil (Reuters)

Al mismo tiempo, Putin ratificó esa proyección para Bujta Séver y afirmó que el puerto se convertirá en el mayor del norte del mundo. El mandatario vinculó la iniciativa con los planes de desarrollo de Siberia, el Ártico ruso y el Lejano Oriente, áreas que el Kremlin considera prioritarias para su estrategia energética y logística.

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La capacidad proyectada coincide con el diseño del oleoducto Vankor-Payaj-Bujta Séver, que fue construido para transportar hasta 100 millones de toneladas anuales. Esa escala forma parte del plan con el que Rusia busca consolidar una vía alternativa para el comercio energético a través del océano Ártico, en un corredor que Moscú impulsa como opción frente a las rutas marítimas tradicionales.

Putin afirmó que las reservas de Vostok Oil fueron calculadas en 7.000 millones de toneladas de petróleo, un volumen que ubica al emprendimiento entre los mayores del planeta. Rosneft precisó que el proyecto reúne 52 áreas con licencia en el norte de la región de Krasnoyarsk y en el distrito autónomo de Yamal-Nenets, incluidas 13 zonas petroleras y gasíferas entre campos ya explotados del grupo Vankor y nuevos yacimientos incorporados al desarrollo.

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Sechin agregó que la vida operativa prevista para el proyecto es de 100 años, con posibilidad de ampliación si futuras tareas de exploración permiten sumar nuevos recursos. La empresa también indicó que en las obras y operaciones participan actualmente más de 50.000 personas y más de 16.000 equipos, mientras que la inversión acumulada alcanzó 4 billones de rublos.

La infraestructura energética asociada al proyecto contempla nuevas redes de electricidad y capacidad de generación de hasta 3,5 gigavatios. El sistema fue concebido con 15 distritos eléctricos locales, 16 centrales y 9.000 kilómetros de líneas de transmisión, con el objetivo de abastecer instalaciones industriales distribuidas en una zona remota y de condiciones climáticas exigentes.

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El lanzamiento del proyecto se produjo pocos días después de que Putin dispusiera, durante el Foro Económico Oriental celebrado en Vladivostok, que la ruta ártica sea transitable durante los 12 meses del año para 2036.

(Con información de EFE y Tass)