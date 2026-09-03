El Kennedy Center retiró la escultura ‘Blue’ de su predio en Washington

La remoción de la escultura Blue provocó rechazo de activistas y defensores del sector cultural, que cuestionaron la falta de transparencia (REUTERS/Jonathan Ernst).

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El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas retiró este miércoles la escultura “Blue” de Joel Shapiro de sus terrenos en Washington, una decisión que reavivó la controversia en torno a los cambios impulsados en la institución desde la llegada del presidente Donald Trump.

La obra, una figura humana azul de gran escala instalada en 2019 en la ampliación del predio conocida como The REACH, fue desmontada con grúas y protección sobre sus extremidades. El centro no anunció con antelación la medida.

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En un comunicado recogido por Associated Press, el complejo agradeció a Shapiro por los años en que la pieza permaneció en el campus y señaló: “Nos sentimos honrados de haber sido custodios de su vibrante obra y de formar parte de su legado perdurable”.

De acuerdo con The New York Times, el centro sostuvo que la Fundación Joel Shapiro y Ellen Phelan definirá el próximo destino de la escultura y que la desinstalación de obras donadas o prestadas forma parte de prácticas habituales de conservación o preservación.

La obra Blue, instalada en 2019 en The REACH, fue desmontada con grúas y sin un anuncio previo del centro (REUTERS/Nathan Howard).

La familia de Shapiro aseguró que se habría sentido “alarmado” por el retiro

Shapiro murió en 2025. El escultor había descrito su obra en un video difundido años atrás por el propio centro como una pieza sobre “la acción, el riesgo, la actuación y la energía” y como “una celebración de las posibilidades”.

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Su hija, Ivy Shapiro, presidenta de la fundación dedicada al artista, dijo a The New York Times que creía que su padre se habría sentido “alarmado” por el retiro de la obra.

“Para Joel, fue uno de sus encargos más importantes realizados en un lugar específico, que celebraba la alegría, la libertad y la creatividad”, explicó.

La fundación del artista no precisó todavía cuál será el nuevo emplazamiento de Blue, aunque la familia de Shapiro expresó su intención de que vuelva a instalarse en otro espacio público.

El Kennedy Center informó que la Fundación Joel Shapiro y Ellen Phelan definirá el próximo destino de la escultura Blue (REUTERS/Nathan Howard).

Un curador vinculó el retiro con la renovación del centro tras la llegada de Trump

Documentos internos obtenidos por The New York Times indican que la escultura había quedado bajo consideración para ser eliminada después de la toma de control del centro por parte de Trump.

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El curador Josef Palermo, despedido en marzo de su cargo de artes visuales y programación especial, sostuvo que Ric Grenell, entonces presidente del centro, le ordenó hace casi un año deshacerse de todas las obras de arte al aire libre del campus, con la idea de renovar por completo la colección cuando el complejo reabriera, precisó The Washington Post.

Cinco meses después de su salida del centro y sin novedades sobre ese plan, creyó que había quedado archivado.

No obstante, remarcó que el desmantelamiento de “Blue” le indicaba que Trump seguía adelante con su plan de tener un arte completamente nuevo para la reapertura del recinto tras las reformas programadas.

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A su vez, Palermo cuestionó la falta de transparencia en el accionar de la institución: “El Kennedy Center está, en los hechos, custodiando estas piezas en nombre del pueblo estadounidense y debería haber mucha más transparencia”.

El excurador Josef Palermo vinculó la retirada de Blue con un plan para renovar por completo el arte al aire libre del Kennedy Center (REUTERS/Jonathan Ernst).

La remoción provocó rechazo entre defensores del sector cultural

Durante el desmontaje, trabajadores retiraron primero partes de la figura mientras una grúa operaba en la zona, con cierres de carriles cercanos, informó The Washington Post a partir de un aviso del Servicio de Parques Nacionales.

Testigos y activistas siguieron la escena en el lugar. Michael Sebastiani, integrante del grupo Hands Off the Arts, contó a Associated Press que la obra era “un elemento muy acogedor” para quienes llegaban a la ciudad y lamentó su salida.

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Al mismo tiempo, afirmó que había funcionado como mascota del Día Nacional de la Danza y que aportaba “alegría y felicidad” a esa celebración.

La agrupación también expresó su rechazo en redes sociales. En una publicación, escribieron: “Primero vinieron por la fachada, ahora vienen por los jardines. Despídanse definitivamente de Blue, la querida figura de Joel Shapiro”.

Luego agregaron: “El miércoles 2 de septiembre de 2026 será recordado para siempre como el día en que el gobierno de Estados Unidos derribó una obra de arte público a instancias de un llorón caprichoso. Pero no será el último”.

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