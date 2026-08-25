La administración Trump defiende restaurar su nombre en el Kennedy Center y advierte sobre una demolición

Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que el Kennedy Center es una estructura insegura que necesita reparaciones para ser salvado (Foto AP/Mark Schiefelbein).

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La administración del presidente Donald Trump afirmó que el Kennedy Center podría ser demolido si no se realizan obras de reparación y defendió el regreso del nombre de Trump a la fachada del centro cultural en un escrito judicial presentado esta semana ante un tribunal.

De acuerdo con Reuters, los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron ante el juez federal Christopher Cooper que el edificio necesita reparaciones para ser “salvado” y que “sin esos esfuerzos, el Centro se deteriorará aún más hasta convertirse en una estructura insegura y decrépita que deberá ser derribada”.

Al mismo tiempo, describieron al complejo como “estructuralmente deficiente, fundamentalmente inseguro y una vergüenza para la capital del país”.

La presentación mencionó la posibilidad de construir, en su lugar, un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac. Según los abogados, citados por The New York Times, ese proyecto “no honraría adecuadamente” al presidente John F. Kennedy, pero “sería más sencillo y económico de construir, operar y mantener”.

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La presentación judicial mencionó la posibilidad de reemplazar el Kennedy Center por un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac (REUTERS/Kevin Lamarque).

La disputa judicial por la fachada

El caso forma parte de una batalla legal abierta desde hace meses sobre los límites del directorio del centro, integrado en su mayoría por designados por Trump, para tomar decisiones sobre el memorial.

La representante federal por Ohio, Joyce Beatty, demandó a la administración en 2025 después de que la fachada de mármol mostrara la inscripción “El Centro Memorial Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”.

En mayo de este año, el juez falló a favor de Beatty y ordenó retirar el nombre de Trump del edificio. En esa resolución, Cooper dictaminó que el recinto “debe llevar el nombre del presidente Kennedy y está destinado a honrar solo al presidente Kennedy”. A su vez, expresó que “solo el Congreso puede cambiarlo”.

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Por consiguiente, el nombre de Trump fue retirado de la fachada de mármol blanco y desde entonces una gran lona cubre ese sector del frente del edificio. El mes pasado, un tribunal federal rechazó el pedido del gobierno para mantener esa inscripción mientras continúa la apelación.

El juez Christopher Cooper ordenó retirar el nombre de Trump de la fachada y sostuvo que solo el Congreso puede cambiar la denominación del centro (REUTERS/Daniel Heuer).

El 13 de agosto, el directorio votó por 20 votos contra 3 una nueva fórmula para la cartelería del edificio. La propuesta busca que la entrada diga “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”. Beatty pidió que el juez frene esa decisión.

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En el nuevo escrito, la administración instó al juez a rechazar la nueva impugnación y explicó que la nueva fórmula votada no incumple la orden judicial porque el edificio conservaría su denominación oficial como Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

En esa línea, los abogados detallaron que la expresión “Restaurado y renovado por” solo reconoce el papel de Trump y que “tales reconocimientos a grandes donantes son habituales en instalaciones similares”.

Asimismo, alegaron que “los esfuerzos y el prestigio del presidente Trump constituyen la única esperanza para la supervivencia financiera y la renovación estructural del Centro”. Según la presentación, sin el mandatario los donantes no aportarían dinero y la institución seguiría en una “espiral descendente financiera y estructural”.

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“Por lo tanto, la Administración Trump y el Presidente Donald J. Trump merecen el respeto y la dignidad que les otorga el reconocimiento”, escribieron.

Respecto al financiamiento, expusieron que Trump obtuvo USD 258 millones del Congreso para la restauración y que reunió una nueva base de donantes para financiar una dotación del centro, aunque no detallaron qué ocurrió con esos fondos, precisó NBC News.

La administración argumentó que la nueva fórmula para la fachada del Kennedy Center no incumple la orden judicial porque mantiene el nombre oficial de John F. Kennedy (AP Foto/Cliff Owen).

La audiencia prevista para esta semana

El abogado de Beatty, Nathaniel Zelinsky, cuestionó la nueva presentación y aseveró en un comunicado que “esta demanda, que parece haber sido escrita personalmente por Donald Trump, carece de fundamento legal”.

Además, manifestó que la sugerencia de los abogados del Departamento de Justicia constituía una “amenaza poco sutil de demoler el Centro Kennedy si el presidente no se sale con la suya”.

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El magistrado Cooper programó para el 27 de agosto una audiencia en el tribunal federal de Washington D. C. para analizar el pedido de Beatty de bloquear el regreso del nombre de Trump a la fachada del Kennedy Center.

En esa instancia también se examinará la decisión de avanzar con el cierre del complejo para ejecutar las obras, reportó NBC News.