Estados Unidos

La administración Trump defiende restaurar su nombre en el Kennedy Center y advierte sobre una demolición

El Departamento de Justicia aseguró que el complejo necesita reparaciones para evitar un mayor deterioro y sostuvo que la nueva inscripción en la fachada, aprobada por el directorio, solo reconoce el papel del presidente en su “supervivencia financiera y renovación estructural”

Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que el Kennedy Center es una estructura insegura que necesita reparaciones para ser salvado (Foto AP/Mark Schiefelbein).
Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que el Kennedy Center es una estructura insegura que necesita reparaciones para ser salvado (Foto AP/Mark Schiefelbein).
Guardar

La administración del presidente Donald Trump afirmó que el Kennedy Center podría ser demolido si no se realizan obras de reparación y defendió el regreso del nombre de Trump a la fachada del centro cultural en un escrito judicial presentado esta semana ante un tribunal.

De acuerdo con Reuters, los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron ante el juez federal Christopher Cooper que el edificio necesita reparaciones para ser “salvado” y que “sin esos esfuerzos, el Centro se deteriorará aún más hasta convertirse en una estructura insegura y decrépita que deberá ser derribada”.

Al mismo tiempo, describieron al complejo como “estructuralmente deficiente, fundamentalmente inseguro y una vergüenza para la capital del país”.

La presentación mencionó la posibilidad de construir, en su lugar, un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac. Según los abogados, citados por The New York Times, ese proyecto “no honraría adecuadamente” al presidente John F. Kennedy, pero “sería más sencillo y económico de construir, operar y mantener”.

PUBLICIDAD

La presentación judicial mencionó la posibilidad de reemplazar el Kennedy Center por un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac (REUTERS/Kevin Lamarque).
La presentación judicial mencionó la posibilidad de reemplazar el Kennedy Center por un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac (REUTERS/Kevin Lamarque).

La disputa judicial por la fachada

El caso forma parte de una batalla legal abierta desde hace meses sobre los límites del directorio del centro, integrado en su mayoría por designados por Trump, para tomar decisiones sobre el memorial.

La representante federal por Ohio, Joyce Beatty, demandó a la administración en 2025 después de que la fachada de mármol mostrara la inscripción “El Centro Memorial Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”.

En mayo de este año, el juez falló a favor de Beatty y ordenó retirar el nombre de Trump del edificio. En esa resolución, Cooper dictaminó que el recinto “debe llevar el nombre del presidente Kennedy y está destinado a honrar solo al presidente Kennedy”. A su vez, expresó que “solo el Congreso puede cambiarlo”.

PUBLICIDAD

Por consiguiente, el nombre de Trump fue retirado de la fachada de mármol blanco y desde entonces una gran lona cubre ese sector del frente del edificio. El mes pasado, un tribunal federal rechazó el pedido del gobierno para mantener esa inscripción mientras continúa la apelación.

El juez Christopher Cooper ordenó retirar el nombre de Trump de la fachada y sostuvo que solo el Congreso puede cambiar la denominación del centro (REUTERS/Daniel Heuer).
El juez Christopher Cooper ordenó retirar el nombre de Trump de la fachada y sostuvo que solo el Congreso puede cambiar la denominación del centro (REUTERS/Daniel Heuer).

El 13 de agosto, el directorio votó por 20 votos contra 3 una nueva fórmula para la cartelería del edificio. La propuesta busca que la entrada diga “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”. Beatty pidió que el juez frene esa decisión.

En el nuevo escrito, la administración instó al juez a rechazar la nueva impugnación y explicó que la nueva fórmula votada no incumple la orden judicial porque el edificio conservaría su denominación oficial como Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

En esa línea, los abogados detallaron que la expresión “Restaurado y renovado por” solo reconoce el papel de Trump y que “tales reconocimientos a grandes donantes son habituales en instalaciones similares”.

Asimismo, alegaron que “los esfuerzos y el prestigio del presidente Trump constituyen la única esperanza para la supervivencia financiera y la renovación estructural del Centro”. Según la presentación, sin el mandatario los donantes no aportarían dinero y la institución seguiría en una “espiral descendente financiera y estructural”.

“Por lo tanto, la Administración Trump y el Presidente Donald J. Trump merecen el respeto y la dignidad que les otorga el reconocimiento”, escribieron.

Respecto al financiamiento, expusieron que Trump obtuvo USD 258 millones del Congreso para la restauración y que reunió una nueva base de donantes para financiar una dotación del centro, aunque no detallaron qué ocurrió con esos fondos, precisó NBC News.

La administración argumentó que la nueva fórmula para la fachada del Kennedy Center no incumple la orden judicial porque mantiene el nombre oficial de John F. Kennedy (AP Foto/Cliff Owen).
La administración argumentó que la nueva fórmula para la fachada del Kennedy Center no incumple la orden judicial porque mantiene el nombre oficial de John F. Kennedy (AP Foto/Cliff Owen).

La audiencia prevista para esta semana

El abogado de Beatty, Nathaniel Zelinsky, cuestionó la nueva presentación y aseveró en un comunicado que “esta demanda, que parece haber sido escrita personalmente por Donald Trump, carece de fundamento legal”.

Además, manifestó que la sugerencia de los abogados del Departamento de Justicia constituía una “amenaza poco sutil de demoler el Centro Kennedy si el presidente no se sale con la suya”.

El magistrado Cooper programó para el 27 de agosto una audiencia en el tribunal federal de Washington D. C. para analizar el pedido de Beatty de bloquear el regreso del nombre de Trump a la fachada del Kennedy Center.

En esa instancia también se examinará la decisión de avanzar con el cierre del complejo para ejecutar las obras, reportó NBC News.

Temas Relacionados

Donald TrumpWashington D. C.John F. KennedyKennedy CenterEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

FIFA Gate: los Jinkis pactaron en Estados Unidos un procesamiento diferido por el caso de los sobornos

El padre y el hijo argentinos formalizarán el jueves en un tribunal federal de Brooklyn un entendimiento con el Departamento de Justicia, tras una causa iniciada hace más de una década, según The New York Times

FIFA Gate: los Jinkis pactaron en Estados Unidos un procesamiento diferido por el caso de los sobornos

Una disputa familiar terminó en tragedia en Montana: tiroteo e incendio que derivó en múltiples muertes

El hecho ocurrió en Billings cuando una pelea entre conocidos escaló hasta los disparos y las llamas, con adultos y menores entre las víctimas

Una disputa familiar terminó en tragedia en Montana: tiroteo e incendio que derivó en múltiples muertes

El candidato de Trump a gobernador de Florida exigió el fin de la dictadura cubana: “Ese régimen necesita caer”

Durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami, el aspirante republicano Byron Donalds aseguró que respaldará a los cubanos ante una eventual transición política en la isla y prometió convertirse en un aliado desde el gobierno estatal

El candidato de Trump a gobernador de Florida exigió el fin de la dictadura cubana: “Ese régimen necesita caer”

Un incendio fuera de control en Texas obliga a evacuar familias y cerrar escuelas: ya arrasó más de 20.000 hectáreas

El fuego Ross avanzó desde el lunes en Palo Pinto, destruyó al menos cinco estructuras y abrió refugios, con cierre de clases este martes por calor y viento

Un incendio fuera de control en Texas obliga a evacuar familias y cerrar escuelas: ya arrasó más de 20.000 hectáreas

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza por el avance tecnológico

El S&P 500 sumó 0,31%, el Nasdaq ganó 0,64% y el Dow avanzó 0,29% en una sesión en la que bajaron el crudo y los retornos de los Treasuries largos, según datos preliminares

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza por el avance tecnológico

TECNO

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

SpaceX invertirá USD 100.000 millones en un puerto espacial en Luisiana para multiplicar sus lanzamientos y crear miles de empleos

1 de cada 3 colombianos guarda contraseñas y datos bancarios en su celular

Quién es Demis Hassabis, el hombre detrás de la IA de Google que quiere construir una inteligencia superior a la humana

Estas cámaras para cuidar la casa no necesitan estar conectadas a una red wifi y siguen grabando

ENTRETENIMIENTO

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

Hollywood rinde homenaje a Dolly Parton tras su muerte a los 80 años

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más

MUNDO

La razón detrás del cambio en el comportamiento estacional de los osos negros y qué hacer cuando se acercan a zonas habitadas

La razón detrás del cambio en el comportamiento estacional de los osos negros y qué hacer cuando se acercan a zonas habitadas

Chile evalúa autorizar la caza selectiva del lobo marino ante un aumento de conflictos con pescadores en el sur

Mazos, hachas y explosivos: alertan sobre el aumento de la violencia en los robos a los museos de Europa

Transmisiones ilegales en Rusia: dos ligas de fútbol de Reino Unido se unen para enfrentar a una plataforma de streaming

El tumor había vuelto y estaba destruyendo el hueso, pero los veterinarios tenían un plan sin precedentes: la historia de la pitón Jodie Foster