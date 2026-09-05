Una corredora se preparaba para correr la Maratón de Chicago y murió atropellada: el conductor huyó

Mónica Martinich, de 38 años, fue embestida mientras entrenaba en la vía a Samborondón. La deportista se preparaba para correr la maratón en Chicago, Estados Unidos (X: @EmergenciasEc).

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Una maratonista ecuatoriana identificada como Mónica Andrea Martinich murió atropellada durante un entrenamiento en la vía a Samborondón, la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026, mientras se preparaba para participar en la Maratón de Chicago, en Estados Unidos.

Según la reconstrucción del accidente realizada por Expreso, Martinich salió a correr antes de las 06:00 junto a otros dos deportistas por el kilómetro 3, en sentido sur-norte. El grupo contaba con una camioneta gris como vehículo de resguardo que los acompañaba a baja velocidad.

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Otra camioneta, de color negro, habría intentado pasar por la derecha, a través del sector destinado a la ciclovía, hasta impactar a la corredora. El conductor presuntamente circulaba a gran velocidad y tocó la bocina en repetidas ocasiones antes de realizar la maniobra.

Sus acompañantes lograron apartarse hacia un costado y resultaron ilesos.

Tras el siniestro, el conductor huyó del lugar. Posteriormente, fue identificado mediante cámaras de videovigilancia que registraron el hecho. Sin embargo, hasta la noche del viernes no había sido detenido, reportó Ecuavisa.

La maratonista ecuatoriana de 38 años salió a correr antes de las 06:00 junto a otros dos deportistas por la vía a Samborondón (X: @CarlosSacotoTA).

Quién era Mónica Andrea Martinich: madre de dos hijos y corredora con experiencia

Mónica Andrea Martinich, de 38 años, era madre de dos hijos y mantenía una relación constante con el running, disciplina que ocupaba un lugar central en su vida cotidiana.

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Entrenaba en un gimnasio de Samborondón, integraba un grupo de corredores de Guayaquil y, en los últimos meses, había concentrado su preparación en un objetivo específico: correr por primera vez la Maratón de Chicago, de 42 kilómetros, precisó Expreso.

Su actividad deportiva aparecía con frecuencia en sus redes sociales, donde compartía entrenamientos, carreras y mensajes sobre la exigencia física de esa práctica.

Dos días antes de su muerte, las redes sociales de Team WeRunGye, el grupo con el que entrenaba, difundieron un video en el que la víctima se refería al lugar que el running ocupaba en su vida y a la preparación que llevaba adelante para la competencia en Estados Unidos.

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“Soy mucho más feliz desde que corro”, reflexionó en el video. “Estás corriendo, así te duela, así cueste, vas y punto”.

Mónica Andrea Martinich, madre de dos hijos y corredora de Guayaquil, se preparaba para correr por primera vez la Maratón de Chicago (X: @CarlosSacotoTA).

Entre las frases que dejó en sus publicaciones y que volvieron a circular tras el accidente figura una de noviembre de 2025 citada por Extra: “Me rehúso a morir sin antes conocer todo el potencial que tiene mi cuerpo”.

Tras su fallecimiento, una de sus amigas y compañera de maratones la recordó en una publicación en Instagram: “Hace poco me dijiste que eras más feliz desde que habías empezado a correr conmigo y entre lágrimas de emoción llorando un miércoles 1PM te dije que la feliz era yo por tenerte a mi lado, una vez más, compartiendo otra etapa de nuestras vidas”.

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Luego agregó: “Ahora todos mis kilómetros también serán tuyos”.

Autoridades y dirigentes reclamaron justicia por la muerte de la corredora

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, se pronunció en X: “Lo ocurrido esta madrugada nos duele y nos indigna. En Samborondón no habrá indiferencia ni encubrimiento. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley. Exigimos justicia”.

El expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen, expresó en sus redes: “Mónica salió a correr y no volvió a su casa. Tenía 38 años. Mi abrazo a su familia y a sus amigos. Ninguna familia debería recibir una noticia así. Que la investigación avance rápido y que quien la atropelló responda ante la justicia”.

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A su vez, señaló: “Y que no nos acostumbremos: salir a hacer ejercicio no puede ser un riesgo de vida”.