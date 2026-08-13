La junta directiva del Kennedy Center aprueba restituir el nombre de Donald Trump en la fachada

La junta directiva del Kennedy Center aprobó restituir el nombre de Donald J. Trump en la fachada, pese a la disputa judicial sobre la denominación del centro (REUTERS/Kevin Lamarque)

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El futuro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas quedó envuelto en incertidumbre tras la votación de su junta directiva este jueves.

La resolución aprobada plantea restituir el nombre de Donald J. Trump en la fachada y modificar denominaciones internas del complejo, lo que reaviva la controversia sobre la identidad del principal referente cultural de Washington.

La medida desafía una orden judicial que exige mantener la denominación original y sostiene que solo el Congreso tiene potestad para realizar cambios oficiales.

Qué dice la resolución

La resolución sostiene que hay que “honrar las contribuciones existenciales y sin precedentes” de Trump y le atribuye el rescate del centro “del borde del desastre”.

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La junta contempla nombrar espacios del complejo como “Plaza Presidente Donald J. Trump”, una decisión que quedará bajo revisión judicial.

La resolución del Kennedy Center propone homenajear a Trump con nuevas denominaciones internas, incluida la Plaza Presidente Donald J. Trump (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

El conflicto legal y la renovación del Kennedy Center

El conflicto se intensificó cuando la junta aprobó el cierre temporal del edificio principal para iniciar una renovación. El plan, valorado en USD 250 millones, incluye reparaciones estructurales, pisos de mármol, mejoras acústicas y la reubicación temporal del busto de Kennedy.

La controversia surgió porque, aunque el nombre del presidente Trump fue añadido en 2025, un juez federal ordenó su remoción, decisión que el centro acató mientras apela el fallo.

La directiva buscó una alternativa para mantener la mención a Trump sin contravenir la ley que prohíbe nuevas placas conmemorativas en áreas públicas del centro.

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La decisión de cerrar el edificio generó críticas internas y una demanda por parte de la representante demócrata Joyce Beatty, quien alegó que el cierre podría estar ocultando una crisis financiera causada por la disminución de público y la salida de artistas.

La renovación del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas contempla un cierre temporal del edificio principal y una inversión de USD 250 millones (REUTERS/Ken Cedeno)

El juez Christopher R. Cooper intervino, señaló que la votación original había sido “mal informada y aparentemente premeditada”, y dictó que la junta debía considerar de manera seria las consecuencias de clausurar el principal centro de artes escénicas de la capital.

La directiva encargó a una consultora externa un análisis externo. El informe concluyó que mantener abierto el edificio durante la renovación sería considerablemente más costoso y arriesgado para la seguridad.

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El presidente del centro, junto con sus aliados, defendió que el cierre total es la opción más eficiente para ejecutar las obras necesarias con los fondos asignados por el Congreso.

Consecuencias para la programación artística y los empleados

La decisión de cerrar el Kennedy Center dejó a la programación artística y a los empleados en una situación incierta.

Las giras de Broadway, tradicional fuente de ingresos por venta de entradas, trasladaron sus funciones a otros recintos para la próxima temporada.

El plan de obras del Kennedy Center incluye reparaciones estructurales, pisos de mármol, mejoras acústicas y la reubicación temporal del busto de Kennedy (REUTERS/Jonathan Ernst)

La Orquesta Sinfónica Nacional, agrupación residente, aún no anunció su calendario habitual, y el personal enfrenta despidos y falta de certezas sobre su futuro laboral.

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Durante los últimos meses, el centro experimentó un éxodo de público y artistas, quienes rechazan participar en una institución que perciben como alineada con la Casa Blanca.

La polémica se profundizó cuando la junta votó por cambiar el nombre a Trump-Kennedy Center, una decisión también anulada por el juez Cooper, quien enfatizó que solo el Congreso puede modificar la identidad del recinto cultural dedicado en 1964.

Los responsables del centro colocaron una estructura de andamios y lonas para cubrir la señalización actual, mientras se resuelve la apelación judicial.

El plan de renovación prevé la reapertura del edificio para el verano de 2028 y el traslado temporal de objetos conmemorativos a la ampliación conocida como The Reach, que permanecerá abierta con programación limitada.

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Argumentos y tensiones en la junta directiva

El cierre del Kennedy Center dejó en suspenso la programación artística, mientras las giras de Broadway se mudaron y la Orquesta Sinfónica Nacional no anunció su temporada (REUTERS/Ken Cedeno)

La composición de la junta directiva fue clave en las decisiones recientes. Además del presidente y varios aliados de Trump, figuras como Susie Wiles, Dan Scavino y Allison Lutnick defendieron la estrategia de cierre y homenaje al mandatario.

Howard Lutnick, esposo de Allison y secretario de Comercio, actuó como representante de Trump en las gestiones del centro.

En declaraciones ofrecidas durante un evento reciente, Lutnick aseguró que Trump le encomendó supervisar que los procesos internos cumplan con las expectativas del tribunal.

El director ejecutivo del centro, Matt Floca, insistió en que el cierre es la opción más responsable para ejecutar las renovaciones dentro del presupuesto asignado por el Congreso.

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No obstante, administradores externos del sector cultural manifestaron que la directiva subestima el impacto financiero de privar al centro de ingresos por boletos y donaciones durante el cierre.

La resolución final sobre el futuro inmediato y la denominación del Kennedy Center dependerá ahora de la revisión judicial, que evaluará si la directiva cumplió con la debida diligencia y respetó el legado conmemorativo que la ley exige para el principal espacio artístico de la capital estadounidense.