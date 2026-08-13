Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

La junta directiva del Kennedy Center aprueba restituir el nombre de Donald Trump en la fachada

La medida incluye avanzar con nuevas denominaciones internas, pese a una orden federal que cuestiona el cambio y al argumento de que solo el Congreso puede alterar la identidad del complejo cultural

La junta directiva del Kennedy Center aprobó restituir el nombre de Donald J. Trump en la fachada, pese a la disputa judicial sobre la denominación del centro (REUTERS/Kevin Lamarque)
La junta directiva del Kennedy Center aprobó restituir el nombre de Donald J. Trump en la fachada, pese a la disputa judicial sobre la denominación del centro (REUTERS/Kevin Lamarque)
Guardar

El futuro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas quedó envuelto en incertidumbre tras la votación de su junta directiva este jueves.

La resolución aprobada plantea restituir el nombre de Donald J. Trump en la fachada y modificar denominaciones internas del complejo, lo que reaviva la controversia sobre la identidad del principal referente cultural de Washington.

La medida desafía una orden judicial que exige mantener la denominación original y sostiene que solo el Congreso tiene potestad para realizar cambios oficiales.

Qué dice la resolución

La resolución sostiene que hay que “honrar las contribuciones existenciales y sin precedentes” de Trump y le atribuye el rescate del centro “del borde del desastre”.

PUBLICIDAD

La junta contempla nombrar espacios del complejo como “Plaza Presidente Donald J. Trump”, una decisión que quedará bajo revisión judicial.

La resolución del Kennedy Center propone homenajear a Trump con nuevas denominaciones internas, incluida la Plaza Presidente Donald J. Trump (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)
La resolución del Kennedy Center propone homenajear a Trump con nuevas denominaciones internas, incluida la Plaza Presidente Donald J. Trump (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

El conflicto legal y la renovación del Kennedy Center

El conflicto se intensificó cuando la junta aprobó el cierre temporal del edificio principal para iniciar una renovación. El plan, valorado en USD 250 millones, incluye reparaciones estructurales, pisos de mármol, mejoras acústicas y la reubicación temporal del busto de Kennedy.

La controversia surgió porque, aunque el nombre del presidente Trump fue añadido en 2025, un juez federal ordenó su remoción, decisión que el centro acató mientras apela el fallo.

La directiva buscó una alternativa para mantener la mención a Trump sin contravenir la ley que prohíbe nuevas placas conmemorativas en áreas públicas del centro.

PUBLICIDAD

La decisión de cerrar el edificio generó críticas internas y una demanda por parte de la representante demócrata Joyce Beatty, quien alegó que el cierre podría estar ocultando una crisis financiera causada por la disminución de público y la salida de artistas.

La renovación del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas contempla un cierre temporal del edificio principal y una inversión de USD 250 millones (REUTERS/Ken Cedeno)
La renovación del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas contempla un cierre temporal del edificio principal y una inversión de USD 250 millones (REUTERS/Ken Cedeno)

El juez Christopher R. Cooper intervino, señaló que la votación original había sido “mal informada y aparentemente premeditada”, y dictó que la junta debía considerar de manera seria las consecuencias de clausurar el principal centro de artes escénicas de la capital.

La directiva encargó a una consultora externa un análisis externo. El informe concluyó que mantener abierto el edificio durante la renovación sería considerablemente más costoso y arriesgado para la seguridad.

El presidente del centro, junto con sus aliados, defendió que el cierre total es la opción más eficiente para ejecutar las obras necesarias con los fondos asignados por el Congreso.

Consecuencias para la programación artística y los empleados

La decisión de cerrar el Kennedy Center dejó a la programación artística y a los empleados en una situación incierta.

Las giras de Broadway, tradicional fuente de ingresos por venta de entradas, trasladaron sus funciones a otros recintos para la próxima temporada.

El plan de obras del Kennedy Center incluye reparaciones estructurales, pisos de mármol, mejoras acústicas y la reubicación temporal del busto de Kennedy (REUTERS/Jonathan Ernst)
El plan de obras del Kennedy Center incluye reparaciones estructurales, pisos de mármol, mejoras acústicas y la reubicación temporal del busto de Kennedy (REUTERS/Jonathan Ernst)

La Orquesta Sinfónica Nacional, agrupación residente, aún no anunció su calendario habitual, y el personal enfrenta despidos y falta de certezas sobre su futuro laboral.

Durante los últimos meses, el centro experimentó un éxodo de público y artistas, quienes rechazan participar en una institución que perciben como alineada con la Casa Blanca.

La polémica se profundizó cuando la junta votó por cambiar el nombre a Trump-Kennedy Center, una decisión también anulada por el juez Cooper, quien enfatizó que solo el Congreso puede modificar la identidad del recinto cultural dedicado en 1964.

Los responsables del centro colocaron una estructura de andamios y lonas para cubrir la señalización actual, mientras se resuelve la apelación judicial.

El plan de renovación prevé la reapertura del edificio para el verano de 2028 y el traslado temporal de objetos conmemorativos a la ampliación conocida como The Reach, que permanecerá abierta con programación limitada.

Argumentos y tensiones en la junta directiva

El cierre del Kennedy Center dejó en suspenso la programación artística, mientras las giras de Broadway se mudaron y la Orquesta Sinfónica Nacional no anunció su temporada (REUTERS/Ken Cedeno)
El cierre del Kennedy Center dejó en suspenso la programación artística, mientras las giras de Broadway se mudaron y la Orquesta Sinfónica Nacional no anunció su temporada (REUTERS/Ken Cedeno)

La composición de la junta directiva fue clave en las decisiones recientes. Además del presidente y varios aliados de Trump, figuras como Susie Wiles, Dan Scavino y Allison Lutnick defendieron la estrategia de cierre y homenaje al mandatario.

Howard Lutnick, esposo de Allison y secretario de Comercio, actuó como representante de Trump en las gestiones del centro.

En declaraciones ofrecidas durante un evento reciente, Lutnick aseguró que Trump le encomendó supervisar que los procesos internos cumplan con las expectativas del tribunal.

El director ejecutivo del centro, Matt Floca, insistió en que el cierre es la opción más responsable para ejecutar las renovaciones dentro del presupuesto asignado por el Congreso.

No obstante, administradores externos del sector cultural manifestaron que la directiva subestima el impacto financiero de privar al centro de ingresos por boletos y donaciones durante el cierre.

La resolución final sobre el futuro inmediato y la denominación del Kennedy Center dependerá ahora de la revisión judicial, que evaluará si la directiva cumplió con la debida diligencia y respetó el legado conmemorativo que la ley exige para el principal espacio artístico de la capital estadounidense.

Temas Relacionados

Donald TrumpWashington D. C.John F. KennedyActuaciónEstados UnidosEstados Unidos NoticiasKennedy Center

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El Niño” se encamina hacia una intensidad histórica y podría alterar las temperaturas, las lluvias y los huracanes en varias regiones del mundo

La NOAA elevó su nivel de vigilancia ante un episodio climático que podría alcanzar una magnitud excepcional durante el otoño y el invierno de 2026-2027

“El Niño” se encamina hacia una intensidad histórica y podría alterar las temperaturas, las lluvias y los huracanes en varias regiones del mundo

Las 5 contiendas clave que quedan en el calendario de primarias de 2026 en Estados Unidos

Wisconsin, Florida, Carolina del Sur y Massachusetts concentran la atención electoral con disputas decisivas que redefinirán las gobernaciones y el control del Congreso en noviembre. El tramo final del proceso perfila el mapa político de la nación

Las 5 contiendas clave que quedan en el calendario de primarias de 2026 en Estados Unidos

Este estado de EE. UU. permite la pena de muerte para adultos que abusen sexualmente de niños menores de 12 años

La normativa establece un procedimiento especial que contempla circunstancias agravantes, votaciones del jurado y una revisión automática de la sentencia por la máxima instancia judicial estatal

Este estado de EE. UU. permite la pena de muerte para adultos que abusen sexualmente de niños menores de 12 años

De Nicaragua a las obras: la historia de Rosita Rodríguez en la construcción estadounidense

El sector de la construcción en Estados Unidos se apoya en una proporción significativa de trabajadores inmigrantes, en un contexto de cambios legislativos y regulaciones migratorias

De Nicaragua a las obras: la historia de Rosita Rodríguez en la construcción estadounidense

Correr contra el calor: cómo el cambio climático está transformando las maratones de Estados Unidos

Los organizadores ajustan fechas y largadas para bajar riesgos en los 42 kilómetros, tras cancelaciones por humedad récord y medidas extra como salidas alternativas, mientras los estudios alertan por el calentamiento global

Correr contra el calor: cómo el cambio climático está transformando las maratones de Estados Unidos

TECNO

La beta de iOS 27 filtra los seis nuevos iPhone que Apple viene preparando

La beta de iOS 27 filtra los seis nuevos iPhone que Apple viene preparando

Cómo suenan los celulares antes de un terremoto: así funciona la alerta de Google

Cuánto cuesta usar una freidora de aire y cómo gastar menos electricidad

Microsoft quiere que dejes de usar Windows 10 y le quitará funciones de IA y Microsoft 365

Pasa ‘Las Guerreras K-Pop’ de tu teléfono al TV: truco paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Un póster de Spider-Man dibujado a mano, una nota de disculpa y un fenómeno viral que se ganó el corazón de los fanáticos

Un póster de Spider-Man dibujado a mano, una nota de disculpa y un fenómeno viral que se ganó el corazón de los fanáticos

Lentes de sol y una peluca para no ser reconocida: así disfruta Nicole Kidman las fiestas en Ibiza

Julie Andrews se despide de “El diario de la princesa 3” y confirma que no volverá a Genovia

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux esperan su primer hijo: la imagen que confirma el embarazo

Tomó esteroides y bebió alcohol todos los días sin entrenar: así le fue en su primera competencia de culturismo

MUNDO

Uno de cada cinco niños en el mundo vive en zonas de guerra y conflictos

Uno de cada cinco niños en el mundo vive en zonas de guerra y conflictos

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina

La bajante del agua dejó al descubierto restos del Puente de Constantino

Un explorador británico salió hace 28 años de Chile para llegar a su casa en Inglaterra a pie: cómo es su travesía

La historia de las Kuriles: ocupación rusa, deportaciones forzosas y la firma de la paz con Japón que nunca se concretó