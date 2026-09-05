Domhnall Gleeson reveló el método que usó para preparar su papel de editor en “The Paper”

La serie The Paper transcurre en redacciones reales antes de empezar a filmar (YouTube: Franklg)

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Domhnall Gleeson atraviesa una semana de alta exposición profesional. Entre el 3 y el 10 de septiembre, el actor irlandés participa en la presentación de Bucking Fastard en el Festival de Venecia, el estreno británico de la comedia The Incomer y el lanzamiento de la segunda temporada de The Paper en Sky y NOW en el Reino Unido.

A los 43 años, Gleeson alterna entre cine de autor, comedia, franquicias y televisión sin quedar asociado a un único tipo de personaje. Interpretó al general Hux en la saga Star Wars, protagonizó la comedia romántica Cuestión de tiempo y encarnó a figuras históricas como Bob Geldof y A. A. Milne.

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Esa capacidad para modificar su aspecto y su registro también ayuda a explicar por qué, pese a su trayectoria, conserva un perfil menos reconocible fuera de la pantalla. “Soy bastante inusual en mi aspecto, pero también me veo muy distinto en cada cosa que hago, así que a veces la gente no lo conecta, lo cual es estupendo”, dijo a The Guardian.

Tres estrenos en semanas, tres géneros sin nada en común

La coincidencia de proyectos reúne tres formatos distintos. The Incomer, una comedia escocesa escrita y dirigida por Louis Paxton, llegó a las salas del Reino Unido el 4 de septiembre. La segunda temporada de The Paper, una comedia rodada como falso documental y derivada del universo estadounidense de The Office, se estrena el 10 de septiembre en Sky y NOW en el Reino Unido. Bucking Fastard, el nuevo largometraje de Werner Herzog, tuvo su primera proyección en el Festival de Venecia el 3 de septiembre.

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Domhnall Gleeson contó que la permanente que usó para The Incomer duró cuatro o cinco meses después del rodaje (REUTERS/Yara Nardi)

Durante la entrevista con The Guardian, Gleeson contó que alguien describió este período como “el verano de Domhnall”, una frase que atribuyó posiblemente a su compañera de reparto Gayle Rankin. El actor dijo sentirse incómodo con esa definición porque teme que se interprete como una estrategia de promoción personal.

Una permanente y un acento escocés para interpretar al visitante de una isla remota

En The Incomer, Gleeson interpreta a un funcionario llegado desde el continente para desalojar a los dos únicos habitantes de una isla escocesa apartada. Los personajes, dos hermanos aislados del resto de la comunidad, están a cargo de Gayle Rankin y Grant O’Rourke.

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Para construir la apariencia de ese burócrata incómodo y poco seguro, el actor se sometió a un tratamiento para rizarse el cabello. Según contó, buscaba una silueta cómica que hiciera ver su cabeza más grande. La permanente permaneció durante cuatro o cinco meses después de que concluyera el rodaje.

El desafío no fue solo físico. Gleeson, nacido en Dublín, tuvo que interpretar a un personaje escocés ante un equipo de producción integrado en su mayoría por personas de Escocia. “Ir a Escocia y hacer un acento escocés frente a un equipo completamente escocés es una experiencia muy diferente”, afirmó al diario británico.

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“The Paper” lleva la crisis de los medios locales a una comedia

En The Paper, Domhnall Gleeson interpreta a un editor de Ohio y pasó semanas en redacciones reales antes de filmar la serie de Greg Daniels (John P. Fleenor/PEACOCK)

En The Paper, Gleeson interpreta al editor idealista de un periódico local de Ohio que atraviesa un declive económico. La serie, cocreada por Greg Daniels, utiliza el formato de falso documental para retratar una redacción cuya empresa propietaria concentra su actividad en la fabricación de papel higiénico.

Antes de interpretar el papel, el actor pasó tiempo con periodistas de diarios locales de Ohio. Asistió a reuniones editoriales, observó el trabajo cotidiano de las redacciones y conversó con profesionales del sector para conocer las dificultades que enfrentan los medios regionales.

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La experiencia le dio una perspectiva directa sobre la precariedad laboral en esa industria. Gleeson recordó que, cuando comenzó la promoción de la primera temporada, una periodista a la que había acompañado ya había dejado su empleo porque no podía mantenerse con ese trabajo.

“El buen periodismo es más difícil de hacer de lo que debería”, sostuvo en la entrevista. También expresó admiración por quienes continúan en el oficio, aunque diferenció esa valoración de una mirada optimista sobre el futuro del sector.

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Bucking Fastard parte de la historia de dos gemelas que vivían en sincronía

Bucking Fastard, dirigida por Werner Herzog, se inspira en la historia de Freda y Greta Chaplin, dos gemelas cuya relación llamó la atención de la prensa británica en la década de 1980. De acuerdo con la reconstrucción del director, ambas hablaban y actuaban al mismo tiempo, compartían intereses y se involucraron con el mismo hombre.

Kate y Rooney Mara interpretan en la película a Jean y Joan Holbrooke, personajes inspirados en las hermanas Chaplin. Gleeson encarna a Timothy, un trabajador social que intenta ayudarlas a adaptarse a la vida fuera del aislamiento en el que permanecían.

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Herzog conoció a las gemelas reales y trasladó al guion situaciones que, según Gleeson, el propio director vivió durante esos encuentros. El actor consideró por un momento imitar el acento alemán de Herzog al advertir similitudes entre Timothy y el cineasta, pero descartó esa posibilidad. “Por un segundo tu mente lo piensa. Después decís: no. Absolutamente no”, relató.

Una carrera construida sin un tipo fijo

Domhnall Gleeson descartó imitar el acento de Werner Herzog cuando descubrió que su personaje en Bucking Fastard tenía rasgos del director alemán (REUTERS/Henry Nicholls)

La carrera internacional de Gleeson comenzó con su participación como Bill Weasley en la saga de Harry Potter. Después pasó de la ciencia ficción a la comedia y al drama histórico. Además de Cuestión de tiempo y Star Wars, formó parte de películas como Ex Machina, Brooklyn, The Revenant y Madre!

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El actor también trabajó con los hermanos Coen, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Margot Robbie y Herzog. La variedad de personajes se trasladó a los acentos. Gleeson contó que, durante el rodaje de una de las películas de Harry Potter, derivó de forma involuntaria hacia un acento australiano y no logró corregirlo durante esa jornada.

A partir de esa experiencia, adoptó una regla durante las filmaciones: evitar llamadas con familiares o amigos de Irlanda que puedan devolverlo a su acento habitual antes de terminar el trabajo del día.

El bajo perfil como límite frente a la exposición

La carrera de Domhnall Gleeson incluye Harry Potter, About Time, Star Wars y trabajos con su padre Brendan Gleeson y su hermano Brian Gleeson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gleeson está casado desde 2023 con la productora Juliette Bonass y no tiene presencia en ninguna plataforma social. “Es simplemente una línea que ayuda a que lo personal no sea público”, explicó. La decisión contrasta con la visibilidad acumulada en estas semanas, pero el actor la sostuvo con consistencia a lo largo de los años.

Su padre, Brendan Gleeson, es actor con un nivel de fama en Irlanda que Domhnall describe como “mucho más intenso” que el propio. Los dos trabajaron juntos en varias ocasiones, al igual que con su hermano Brian Gleeson, también actor.

Los tres compartieron escenario en 2006 en The Walworth Farce, de Enda Walsh, y aparecieron juntos en el cortometraje Six Shooter, de Martin McDonagh, que ese año ganó el Óscar.